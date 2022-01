2. Staffel "Euphoria" Warum "Euphoria" die bislang radikalste Serie über Teenager ist

Die christlich-konservative "Parents Television and Media Council" ist entsetzt. Mit dem Appell "Eltern, passt auf" warnen sie vor dem Start der zweiten Staffel der Serie "Euphoria".

"Warnung. Wir empfehlen allen Eltern dringend Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Kinder vor diesem anstößigen Programm zu schützen." - Parents Television and Media Council

Obwohl die HBO-Serie an der Highschool spielt, sei sie für Teenager schlicht gefährlich. Zu graphische Sex-Szenen, zu viel Gewalt, zu viel Drogenkonsum. Schockiertes Publikum zählt entblößte Genitalien - und kommt auf 30 Penisse und etliche nackte Brüste in nur einer Folge. Obwohl die Serie klar erklärt: All die Dic Pics, all die nackten Selfies sind die moderne Währung der Liebe.

EUPHORIA | SEASON 2 OFFICIAL TRAILER | HBO

Besorgte Eltern sind die beste PR

Es wirkt wie die aus der Mode gekommene Moral Panic aus den 90er-Jahren. Doch der Aufstand der besorgten Konservativen hilft das coole Image fest zu zementieren: Euphoria sei die bisher radikalste Serie über Teenager. Radikal in ihren Themen, in ihrem Stil - und vor allem: radikal empatisch.

"Es ist eine Geschichte über eine Gruppe von Jugendlichen, die versuchen, sich in der Welt zurechtzufinden. Alles wird aus ihrer Perspektive erzählt", sagt der Serienmacher Sam Levinson im HBO-Interview. Er erklärt weiter: "Junge Leute werden extrem viel verurteilt. Dass sie zum Beispiel in den sozialen Netzwerken abhängen. Ihnen wird dann immer so eine narzisstische Haltung unterstellt. Eine der größten Herausforderungen ist es für mich, Empathie für diese Generation in einer älteren Generation zu wecken."

Radikale Empathie

Nun: wie erreicht man diese Empathie? Der Millenial Sam Levinson will die Generation, die er porträtiert, ernst nehmen. Für die Hauptrolle castet Levinson den Disney-Star Zendaya, die Rue spielt. Rue ist 17, drogenabhängig und kämpft seit ihrer Kindheit mit Panikattacken und Depressionen.

Da helfen auch keine Pillen und kein familiärer Beistand. Nicht nur Rue, auch ihre Mitschülerinnen müssen irgendwie durch eine Welt voller toxischer Maskulinität, psychischer Gewalt und Pornografie navigieren. Orientierungslos und ohne guten elterlichen Rat. Auch euphorische Momente werden von der tiefen Melancholie überschattet.

Euphorie und Melancholie

Es gibt diese Szene in der zweiten Staffel. Drei Freundinnen sind beim Bowlen. Eine aus der Clique – Kat – ist seit kurzem in einer Beziehung, die ausnahmsweise nicht toxisch ist. Nur: Kat langweilt sich. Und auch ihre Freundinnen überlegen: Vielleicht brauchen sie diese "prickelnde" Würze aus Leid und Angst, an die sie sich gewöhnt haben?

Die beiden Staffeln von "Euphoria" liefern also genug Stoff, um gutbürgerliche Gemüter zu erhitzen. Und als wäre das nicht genug: Die Fans identifizieren sich nicht nur damit. Sie betrachten "Euphoria" als Ratgeber für ihren persönlichen Style. Die Ästhetik von Euphoria hat zwar wenig mit realem Konsum der 17-jährigen zu tun. Jedes Glitzer Make-up, jedes Leder Dessous verkörpert aber ganze Stimmungswelten - und inspiriert etlichen YouTube-Tutorials.

Euphoria's Alexa Demie Shares Her '90s Glam Tutorial | Beauty Secrets | Vogue

Die Tradition der "Coming of Age" Serien

"The Kids are not alright" – diese Erzählung klingt nach einem Klischee. Gleichzeitig ist es naheliegend, dass jede Generation ihren eigenen Kultklassiker zu diesem Thema braucht. Die 90er Jahre hatten das Drama "Kids" von Larry Clark. Die 00er Jahre - die britische Serie "Skins". Nun tritt "Euphoria" in ihre Fußstapfen, und wird auch oft mit den beiden verglichen.