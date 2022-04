Museum für elektronische Musik Darum sollte sich das MOMEM in Frankfurt in "Museum Of Bromance" umbenennen

Das nagelneue Museum für moderne elektronische Musik hat sich vorgenommen, Technogeschichte zu verhandeln. Zunächst hört sich das so an:

"...das, was man bekommt auch zu reinvestieren in die Szene, dass die Szene weiterleben kann und dass die Szene auch frisch bleibt..." Sven Väth

Originalton Sven Väth gehört in der Ausstellung über ihn, den "Baba" der Frankfurter Clubszene, das ist hessisch für "Godfather". Das mit dem Frischbleiben ist aber so eine Sache, nimmt man das MOMEM im Zwischengeschoss des Bahnhofs Hauptwache als Maßstab. Für 12 Euro Eintritt, Fördermitglieder zahlen nichts, bekommt man sensationelle Gegenstände aus Sven Väths Inneneinrichtung zu sehen: tausende seiner Schallplatten etwa und etliche Kunstwerke vermutlich aus seinem Wohnzimmer, zum Beispiel von Star-Fotograf Andreas Gursky das große Wimmelbild mit Ravern, aufgenommen in Väths zweiten, spektakulär designten Club Cocoon.

Das MOMEM von innen Dazu, Überraschung, viele Fotos aus Väths 40 Jahren DJ-Karriere, zu denen man sich unzählige seiner Tracks und Remixes über die unzähligen Kopfhörer anhören kann, die von der Decke baumeln. Der absolute Clou aber sind die Virtual Reality-Brillen. Setzt man sie auf, ist man rundum umgeben von Bildschirmen, die sehr kurze Ausschnitte aus Fernsehinterviews zeigen.

"Das sind sieben Jahre, wo das Projekt in Planung ist. Für so einen Vorlauf muss man einfach mehr zustande bringen." Patrick Raddatz

Das meint Patrick Raddatz, Doktorand am Institut für Klangforschung an der HfG Offenbach. Die Initiatoren des MOMEM sind Alex Azary und Andreas Thomalla alias Talla 2XLC, wie Sven Väth DJs und Veranstalter der ersten Stunde. Andreas Thomalla arbeitet 1983 im Plattenladen City-Music und führt dort das Fach „Techno“ ein für den düsteren Sound, den er auch auf seinen Techno Club Partys spielt.

"Die meinten damit früher eher Electronic Body Music oder Industrial Dance, würde ich sagen, Das war dann schon auch der Sound of Frankfurt", sagt Peter Kremeier, besser bekannt als Losoul, eine weitere Frankfurter Institution, der als House-Produzent und DJ ein universelles Verständnis von Clubmusik pflegt: "Auf den Partys war ich auch. Das hat eben weniger mit dem Black Music Hintergrund zu tun, den ich hatte, aber ich mochte das auch, weil es dann intensiv war und eine starke Emotionalität rüber brachte, gesellschaftliche Aspekte, die ich auch wichtig fand – hab mich auch dafür interessiert und das war auch gut."

Wo hat alles angefangen? Frankfurt? Oder Detroit?

Allerdings würde das Narrativ, dass hier in Frankfurt doch irgendwie alles angefangen habe und nicht etwa in Detroit, zu sehr strapaziert, meint Patrick Raddatz, der aktuell an seiner Dissertation über die frühen urbanen Techno- und House-Kulturen in Deutschland schreibt: "Mitten in Frankfurt, wo Techno seinen Ursprung hat, und wie es auf der MOMEM-Facebook-Seite dann weiter heißt: Frankfurt Inner City Life, das ist eine Anspielung auf Goldie, auch einen schwarzen Musiker, dessen Idee hier appropriiert wird, geht es dann weiter, mitten in der Stadt entsteht ein Denkmal jüngster Kulturgeschichte. Reicht es denn nicht auf das, was die Leute hier tatsächlich auch gemacht haben, einfach stolz zu sein? Muss man denn noch so weit ausholen?"

Museumsleiter Alex Azary Und sich Slogans von Schwarzen Protagonisten aneignen, um sich so als Ursprung und genius loci des globalen Techno feiern lassen zu können? Dazu passte der Festakt in der Paulskirche, bei dem die Stadt Frankfurt das Marketingkonzept von den Techno-Pionieren wohlwollend übernahm. Die Frage nach der weiteren Ausrichtung des mit öffentlichen Mitteln geförderten MOMEM beantworten die Macher nur höchst vage, ein Interviewwunsch blieb unbeantwortet. Ein lebendiger Diskursraum solle entstehen, in dem auch gefeiert werden würde. Alles ein wenig schmal, von wirklicher Kuration ist nicht viel zu sehen.

Bei Patrick Raddatz hinterlässt das Fragezeichen: "Und was bedeutet eigentlich modern im Sinne von moderner elektronischer Musik? Wo ist da die Abgrenzung zu anderer elektronischer Musik? Was wir heute retrospektiv House und Techno nennen, ist das modern oder nicht eher postmodern? Es gibt keine echten Antworten darauf. Man weicht aus und versucht, irgendwelche anderen Dinge dann hervorzubringen – es wirkt in allem wie die Steuererklärung von Friedrich Merz auf einem Bierdeckel."

Der Start verheißt nichts Gutes