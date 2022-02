Künstler*in Nat Cmiel Das Musikprojekt yeule erinnert an Ziggy Stardust – nur im digitalen Zeitalter

Die non-binäre Person, die für das Projekt „yeule“ verantwortlich ist, nennt sich Nat Cmiel. Geboren wurde sie 1997 als Natasha Chang in Singapur. Inzwischen ist Chang also 24. Aber das Musik-Projekt yeule ist schon zehn Jahre alt. Nat entwickelte damals ein Syndrom, das die Japaner „Hikikomori“ nennen, den kompletten Rückzug aus dem öffentlichen Leben, eine Existenz ausschließlich im Privatbereich, mit Games und mit Kommunikation nur über digitale Medien. Und das zehn Jahre vor Corona.

Schon mit 14 begann Nat das Projekt yeule. 2016 erschien die erste EP. Dort singt si*er etwa: "I like pretty textures in sound, I like the way some music makes me feel, I like making up my own world, And the people who live inside me".

Abgespacter Dreampop erinnert an Freddie Mercury und Ziggy Stardust

Das Projekt yeule steht für feine, elektronische Texturen, für diverse Identitäten, für die es keine wirklichen Vorlagen aus der Vergangenheit gibt - Nat Cmiel macht etwas wirklich Neues. Aber yeule ist keine Experimentalmusik, immer wieder tauchen Melodien und Songstrukturen auf, die man als Dream-Pop bezeichnen könnte.

2017 - im Alter von 20 Jahren wird Nat am Central Saint Martins College, einer Kunsthochschule in London angenommen, 2020 hat Nat dort ihren Abschluss gemacht und gleich anschließend das erste Album veröffentlicht. Im Netz existiert eine ganze Reihe wunderschöner Videos, in denen sich die Kunstfigur yeule selbst inszeniert.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. yeule - Don't Be So Hard On Your Own Beauty (Official Music Video)

Der Track „My Name is Nat Cmiel“ fungiert dabei als eine Art Glaubensbekenntnis, die Lyrics lauten: "I like sweet things, physical and consumable, I like short sentences that say everything I felt at one go, I like obsessing over people And then throwing them away, I like being a boy, I like being a girl."

Nat mag Süßigkeiten, kurze Sätze, mit denen alles gesagt ist. Nat mag es, Leute von sich besessen zu machen und sie dann loszuwerden. Nat mag es, ein Junge zu sei und ein Mädchen. Die non-binäre Existenz also, eine sichtlich eingeplante Verwunschenheit, ein sicherlich kalkuliertes Geheimnis, das Nat um sich herum gestrickt hat. Aber diese Art von Inszenierung hat Pop schon immer ausgemacht. Und London ist die Hauptstadt dafür. yeule - das erinnert an Ziggy Stardust, an Freddy Mercury oder die androgyne Existenz einer Annie Lennox. This is Pop, nur eben im digitalen Zeitalter.

Eine Orgie in elektronischer Ambient-Musik