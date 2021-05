Generator Podcast Nach dem Tod von George Floyd: Was hat sich im Rassismus-Diskurs in Deutschland getan?

Was hat sich im Diskurs über Rassismus in Deutschland verändert?

Hashtags wie #ichbinkeinVirus bringen Rassismus an die Öffentlichkeit

Das wovon Natasha Kelly spricht, sind Soziale Medien wie Instagram und Twitter. Der Mord an George Floyd hat die Debatte im Netz noch einmal befeuert, aber auch die Corona-Pandemie. Denn seit Ausbruch der Pandemie haben rassistische Übergriffe – verbal und körperlich – auf asiatisch gelesene Menschen massiv zugenommen. Unter dem Hashtag #ichbinkeinvirus oder #stopasianhate sind tausende Übergriffe thematisiert worden und gelangten so überhaupt an die Öffentlichkeit.

Vorwurf: von Rassismus Betroffene betreiben Identitätspolitik

Der Ton auf beiden Seiten wird rauer. Wo letztes Jahr noch eine Welle der Solidarität war, überwiegt 2021 in der Rassismus-Debatte oft Kopfschütteln und Unverständnis. Mohamed Amjahid ist Investigativjournalist und Autor des Buchs: „Der weiße Fleck. Eine Anleitung zum antirassisitschen Denken“. Er verwendet für dieses Phänomen einen Begriff: "'Tone Policing' meint eigentlich immer den move Menschen, die von egal welcher Form von Menschenfeindlichkeit betroffen sind, zu sagen, jetzt sei doch nicht so beleidigt oder nicht so wütend. Oder warum hast du das jetzt so formuliert? Und damit werden auch Leute eingeschüchtert. Gleichzeitig ist es wichtig, die Wut und den Zorn von betroffenen Menschen auch ernst zu nehmen. Und es ist okay, zornig und wütend zu sein. Es ist Meinungsfreiheit, lasst doch die Leute einfach sprechen und sich artikulieren, so wie sie es gut finden und das auch auszuhalten, das tut auch dem Diskurs ganz gut."