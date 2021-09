Blockbuster David Lynch scheiterte mit "Dune", Denis Villeneuve macht jetzt vieles richtig

Es ist hier alles vom Feinsten, um das gleich mal vorweg zu sagen. Für die Neuverfilmung von "Dune" gibt Warner Brothers die Produktionskosten mit 165 Millionen Dollar an. Dazu kommen geschätzte 100 Millionen für den Marketing-Etat. Das heißt: Der Film ist erst mit einem Einspielergebnis von etwa 300 Millionen Dollar sicher in den schwarzen Zahlen. Auch der Komponist der Neuverfilmung ist oberste Kajüte, denn die Musik kommt von Hans Zimmer.

Nun zum Film. Am Anfang spricht Chani zu uns, gespielt von Zendaya. Sie ist ein Mitglied der Fremen, die wilden, aber edlen Ureinwohner des Planeten Arakis. Die Fremen werden ständig durch Völker von andern Himmelskörpern unterdrückt. Chani sinniert zu Anfang: "Mein Planet Arakis ist so schön, wenn die Sonne tief steht. Wenn sie über dem Sand schwebt, kann man das Spice in der Luft sehen".

Das erwähnte Spice ist ein Bodenschatz, der sowohl Raumschiffe antreiben als auch Krankheiten heilen kann, eine Universal-Super-Droge sozusagen. Spice ist das, was Alfred Hitchcock den "McGuffin" genannt hat, also das Ding, um das alle kämpfen, das aber nur als Trigger für die eigentlichen Konflikte der Geschichte funktioniert. Und die Konfliktlinien verlaufen zwischen dem ganz und gar bösen Haus Harkonen und dem ganz und gar guten Haus Atreides.

David Lynch war der Falsche für "Dune" - Villeneuve funktioniert

In der Neuverfilmung ist Paul Atreides, der Sohn des Häuptlings Leto, die Hauptfigur. Er wird gespielt vom jungen Timothée Chalamet, der durch den Oscar-gekrönten Film "Call me by your name" bekannt wurde. Anhand von Chalamet kann man den neuen "Dune" auch am Besten mit der Erstverfilmung des Stoffes von 1984 vergleichen. Damals spielte Kyle McLachlan den Paul, also genau jener Darsteller, der später als schräger FBI-Detective Dale Cooper in der Serie "Twin Peaks" weltberühmt werden sollte.

Schauspieler Oscar Isaac spielt den Herzog Leto Atreides. Der erste "Dune" wurde eben von David Lynch inszeniert. Es war sein drittes Werk nach "Eraserhead" und "Der Elefantenmensch" und ein Riesenflop, obwohl auch der schräge Kyle McLachlan sich sehr bemühte, einen wahrhaft edelmütigen, familienverbundenen Paul Atreides zu geben. David Lynch war einfach die falsche Wahl für den Stoff. Denn Lynch war – das sollte man in seinen späteren Filmen sehen – zwar ein Spezialist fürs Abgründige und Mysteriöse, aber ganz gewiss kein Science-Fiction- oder gar Action-Regisseur.

Mit dem Sicario-Regisseur Denis Villeneuve, der ja auch schon den 80er-Jahre-Hit "Blade Runner" stilsicher fortgesetzt hat, hat man jetzt genau den richtigen Mann gefunden. Denn er kann große Schlachten inszenieren und scheut auch vor Pathos nicht zurück, das für Lynch ein Greuel war (und ist). Es stellt den überbegabten und völlig weltentrückten Märchenprinz Paul Atreides deswegen auch gern Leute wie dem tapferen Duncan Idaho zur Seite, der ein Mann der Tat ist und Paul für einen Träumer hält.

Der zweite Teil wird nächstes Jahr erst gedreht

Duncan Idaho wird gespielt von Action-Star Jason Momoa, also dem Darsteller des Khal Drogo in der Serie "Game of Thrones" – und überhaupt lehnt sich der neue "Dune" gerne an mythische Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre an. Denis Villeneuve liegt mit seinem Film einfach 100pro im Zeitgeist. Der Film spielt in der Wüste, wie so viele Kriege der letzten Jahre. Es gilt, unschuldige Ureinwohner vor fanatisch-terroristischen Horden zu beschützen. Und es gibt woke Weiße aus dem Hause Atreides, die quasi-esoterisch und in aller Bescheidenheit für das Gute, Wahre und Schöne eintreten.