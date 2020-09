Graphic Novel: "Rocky Beach" So würde das Leben der drei ??? als Erwachsene aussehen

Rocky Beach existiert nicht. Es ist ein fiktiver Ort an der Küste von Kalifornien. Hier gibt es einen Sandstrand, Felsenhöhlen, aber auch ein nahes Gebirge. Es handelt sich um eine Kleinstadt, in der nicht mehr als ein paar tausend Leute wohnen --- die aber trotzdem eine eigene Tageszeitung, mehrere Radiosender und ein Stadion hat. Ja: Rocky Beach ist nicht nur eine fiktive, sondern eigentlich eine unmögliche Stadt. Und trotzdem hat sie sich für zahlreiche Menschen immer real angefühlt - zumindest während ihrer Kindheit. Als Heimat von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.

Eigentlich sind die drei ??? vor allem dafür bekannt, dass sie nicht altern, und nunmehr seit fünf Jahrzehnten im Teenageralter gruselige Schlösser abgrasen und gestohlenene Papageien jagen. Rocky Beach - Eine Interpretation von Christopher Tauber und Hanna Wenzel stellt zum ersten Mal die Frage: Was, wenn die drei Detektive alt werden? Oder zumindest 40?

Und so erzählt diese Graphic Novel eine Geschichte, die sich mit dem spiegelt, was jeder alte drei ???-Fan beim Lesen selbst miterlebt: Von einer Rückkehr an einen Ort aus der eigenen Kindheit. Nach Rocky Beach. Nur hat dieses Rocky Beach hier wenig mit dem sonnigen Städtchen aus den Jugendbüchern zu tun.

Ein neues, dreckiges Rocky Beach

Hanna Wenzel, die Illustratorin von Rocky Beach findet selbst drastische Worte für ihre Darstellung des Orts: "Übertrieben gesprochen ist es ein postapokalyptisches Rocky Beach." Das stimmt - zwar ist die Welt nicht untergegangen, aber mit der heilen Vorstellung von damals haben die Bilder aus dem Buch nicht mehr viel zu tun. "Es ist nicht mehr der schöne Sommer von damals mit den Teenagern, die dort ihre kleinen Fälle gelöst haben", sagt Hanna Wenzel.

Das bedeutet: Harte Kanten. Verdreckte Straßen. Tiefen, alles umrandende Schwarztöne. Für die Illustratorin war das Buch eine Gelegenheit, aus saubereren Comic-Welten auszubrechen. "Das Düstere, ein bisschen Schmutzige, Verruchte, Angeknackste mit reinzubringen", sagt sie. Es ist keine Vorstellung von Kalifornien, wie sie die klassischen drei ???-Fälle andeuten. Aber sie passt sehr viel besser in unsere heutige Medienkultur.

Die drei ??? trifft Stand By Me

Das Schmutzige, Verruchte, Angeknackste, das hat in diesem Buch auch die Hauptfiguren erreicht. Justus, Peter und Bob sind erwachsen geworden. Sie sind einsam. Einer leidet unter Impotenz, ein anderer hat seine große Liebe verloren. Es ist fast schon unverschämt, wie hart der Mythos der drei Fragezeichen auseinandergenommen wird. Aber dennoch spürt man auf jeder Seite die Liebe zu der originalen Reihe. Autor Christopher Tauber ist klassischer drei ???-Fan, während die Inspirationen von Illustratorin Hanna Wenzel vor allem aus Filmen kommen - konkret aus der Stephen King-Verfilmung Stand By Me.

Und genau wie in Stand By Me sind es die Hauptfiguren, die die Geschichte von “Rocky Beach” tragen. Es zeigt sich: Vielleicht musste man Justus, Peter und Bob erst einmal so richtig fertig machen, damit man sie wirklich zu schätzen weiß. "Für mich persönlich haben sie mehr Ecken und Kanten bekommen", erzählt Hanna Wenzel. "Die drei ???-Bücher sind meist sehr handlungsgetrieben, und Rocky Beach ist eher figurengetrieben. Das heißt, es geht vor allem um die Gefühle, die Emotionen, die Motivation von den Figuren. Sie sind für mich nicht mehr das, was sie tun, sondern das, was sie sind, empfinden und wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten."

Rocky Beach - Ein unperfekter Ort

Rocky Beach - Eine Interpretation ist eine Geschichte über eine Reise zurück in die Kindheit. Zurück an einen Ort, den man immer idealisiert im Kopf hatte... und jetzt auf einmal stellt man fest, wie dreckig und kaputt dieser Ort eigentlich wirklich ist. Wir leben in einer Zeit, in der wir immer öfter auf die Bücher und Filme unserer Kindheit zurückschauen und sie in einem neuen Licht sehen, Dinge entdecken, die wir heute als nicht-mehr-okay verurteilen würden. Aber: Das macht diese Geschichten nicht wertlos. Rocky Beach - Eine Interpretation zeigt: Es ist in Ordnung, in die Vergangenheit zu schauen und zu erkennen, dass sie nicht perfekt war.

Für die vielen Menschen, die mit drei ???-Büchern und -Hörspielen aufgewachsen sind, wird Rocky Beach immer wichtig sein. Und das auch ohne ein Image als makelloses Küstenstädtchen. Es reicht, dass Rocky Beach die Heimat für drei Figuren ist, die gerade deswegen ein Mythos sind, weil sie es nie auf einen Mythenstatus abgesehen hatten.

Justus, Peter und Bob waren schon immer anders als die meisten Kindheitshelden. Weder haben sie die Welt vor einem Atomkrieg gerettet, noch haben sie Superkräfte bekommen. Sie wollten einfach nur dem Jungen aus der Nachbarschaft helfen, seinen Papagei wiederzufinden. Und das neue Buch von Christopher Tauber und Hanna Wenzel macht klar: So traurig, wie die Welt manchmal scheint, war das schon immer genug.