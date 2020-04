Bloß nicht noch mehr Wohnzimmerkonzerte Drei alternative Möglichkeiten für Kreative, durch die Corona-Krise zu kommen

Künstler*innen sind hart von der Corona-Krise getroffen. Und im Moment gibt es ein riesiges Überangebot an Streams jeglicher Art. Schön, ja - aber die meisten bringen leider nicht das, was Künstler*innen und Kreative dringend benötigen: Geld. Wir haben drei kreative Konzepte gefunden, die das ein bisschen anders machen – und damit Erfolg haben.

Möglichkeit Nr. 1: Kulturretter werden

„Ich finde schon, dass die Leute für Kultur zahlen sollten. Ich finde nicht, dass immer alles gratis sein muss", erzählt der Münchner Konzertveranstalter Stefan Schröder. "Ich finde, es ist auch völlig legitim, dass ein Künstler sagt: Hey - Das ist mein Beruf, ich lebe davon, ich brauche Geld!“ 100.000 Euro will Stefan Schröder bis zum 19. April zusammentrommeln. Für Kreative und Künstler*innen, denen jetzt gerade die Einnahmen fehlen. Deshalb hat der Konzertveranstalter aus München zusammen mit anderen Bookern aus Deutschland die Plattform „Kulturretter“ gegründet. Ein Spenden-Fonds für Kreative und Bands, aber auch für Clubs und Selbstständige aus der Musikszene.

Jeden Tag wird auf „Kulturretter“ ein Konzert-Stream übertragen – gleichzeitig fordert Stefan Schröder die Menschen dazu auf, Geld für die Künstler*innen zu spenden: „Ich finde, man kann das schon auf dieses Leistungsprinzip zurückführen, dass man sagt: 'Ich mache hier was, und das kostet Geld. Und weil ich aber irgendwie ein Vertrauen in euch habe und mir ein Vertrauen von euch in mich wünsche, mache ich das auf einer freiwilligen Basis.'“

Kulturretter überträgt zum Beispiel Live-Konzerte von „Dicht und Ergreifend“, „Monaco F“ oder „Konstantin Wecker“. Neben den Streams wird auf der Plattform aber auch Merchandise verkauft, zum Beispiel Becher, T-Shirts, Bier und Gin. 40.000 Euro hat Stefan Schröder schon eingenommen, am Ende soll der Topf zu gleichen Teilen an alle beteiligten Bands ausgeschüttet werden. Der Konzertveranstalter weiß, dass er die Ausfälle mit seiner Plattform nicht zu 100 Prozent ersetzen kann. Und er weiß auch, dass Streaming-Konzerte normale Konzerte langfristig nicht ersetzen können. Darum geht es ihm aber auch gar nicht, wie er uns erzählt: „Wir versuchen das, was viele sowieso machen, sprich irgendwelche Konzerte ins Netz zu streamen, einfach zu bündeln, dafür ein bisschen Promo zu machen und den Leuten zu sagen: 'Hey, sei doch so nett und honoriere das, was die andern hier machen und lass doch ein bisschen Kohle hier. Und das versuchen wir eben weiterzugeben.'"

Möglichkeit Nr.2: Der Corona Soli-Sampler

Eine zweite Möglichkeit für alle, die keine Lust auf schlechtgepufferte Wohnzimmerkonzerte haben, aber Bands und Kreative unterstützen wollen, ist Platten und CDs zu kaufen. Einige Labels veröffentlichen jetzt deshalb Solidaritäts-Sampler wie zum Beispiel die Punk-Agentur „Bunte Welt“. „Der Soli-Sampler soll Geld für die Bands generieren, denen jetzt Konzerte wegfallen. Das betrifft auch uns selbst, denn wir hatten auch eine Tour unter anderem geplant, die jetzt komplett wegfällt", erzählt Sebastian, der in der Leipziger Punkband Piefke spielt, am Telefon.

Das Cover des Soli-Samplers.

30 Bands sind auf der Corona-Compilation von Bunte Welt insgesamt vertreten, auf Bandcamp kann man sie für mindestens fünf Euro kaufen. Die Nachfrage ist groß, und die Einnahmen durch den Sampler werden zu gleichen Teilen an alle Bands ausgeschüttet. Die Punks von Piefke wollen ihr Geld aber lieber an Clubs oder Freiberufler und an Projekte abgeben. Weil viele Musiker*innen zum Beispiel nur nebenberuflich in Bands spielen, hätten die das Geld nämlich noch dringender nötig, sagt Sebastian: „Natürlich auch die Leute, die in den Clubs selbst arbeiten. Sei es nun ehrenamtlich, hauptberuflich, nebenberuflich, Techniker – die kommen ja gerade auch zu gar keiner Kohle.“

Möglichkeit Nr. 3: Make Konzerte great again

Nicht nur Clubs und Bands, sondern auch Konzertveranstalter*innen sind von Corona in ihrer Existenz bedroht. Um die zu retten, hat sich ein Münchner Konzertfotograf etwas Besonderes ausgedacht. André Habermann hat einen Bild-Band mit 56 Konzert-Fotos aus den letzten Jahren zusammengestellt. Im Rahmen seiner Aktion „Make Konzerte Great Again“ verlost er den jetzt über einen Spendentopf.

„Also so einen Fotoband mit meinen Arbeiten hatte ich eigentlich immer schon im Hinterkopf", berichtet Habermann. "Und durch die konzertfreien Abende und Wochenenden hatte ich auch jetzt mal genügend Zeit, so einen Band zusammenzustellen.“ Um in den Lostopf von André Habermann aufgenommen zu werden, kann jeder beliebig viel Geld bezahlen. Wer mehr spendet, hat aber auch eine höhere Gewinnchance auf den Fotoband. Für zehn Euro ist die zum Beispiel einfach, für dreißig Euro schon dreifach. Alle Einnahmen will André Habermann an die Münchner Booking Agentur „Club Zwei“ spenden. Und selbst wenn man den Fotoband nicht gewinnt, schreibt Habermann auf der Webseite der Aktion – ein paar Punkte auf dem Karma Konto habe man nach seiner Spende auf jeden Fall gut.