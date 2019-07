Tod eines Ausnahmemusikers Der Voodoo-Doktor aus New Orleans - Farewell Dr. John

Dr. John, einer der großen Protagonisten des Sound Of New Orleans hat alle möglichen Stile vermischt und verrührt, Funk, Soul, Blues, Jazz, dazu die spezielleren Sounds aus Louisiana, Cajun, Zydeco, auch Jamaika und Kuba sind nicht weit, und das hört man. Am 6. Juni 2019 ist der Ausnahmemusiker im Alter von 77 Jahren in seiner Heimatstadt New Orleans gestorben. Farewell Dr. John.

Von: Klaus Walter