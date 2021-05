Groove des Südens In der 30 Jahre alten Doku “Deep Blues” lernen wir auch heute noch viel über den virtuosen Delta Blues

Immer wieder sehen wir die Landschaft im Film „Deep Blues“, denn sie ist es, die die Kultur der Gegend prägt. Der Erzähler, Robert Palmer, der in den 80er und 90er Jahren hoch angesehener Musikjournalist für Blätter wie den Rolling Stone oder die New York Times war, stammt selbst aus den Südstaaten, aus Arkansas. Und er kennt sich aus in der Geschichte des Blues. Schnell wird klar: Man kann diesen 30 Jahre alten Film immer noch ganz wunderbar als spielerisch leichtes Lehrmaterial verwenden.

Von Musik der Baumwollpflücker zu sehr präzisem und virtuosem Blues

„Vor fünfzig Jahren beschäftigten die großen Plantagen hunderte, wenn nicht tausende von afro-amerikanischen Arbeitern“, erzählt Palmer im Film. „Sie haben meist auf dem Land gelebt, das sie beackerten. Oft waren sie nicht willkommen in den nahegelegenen Städten, also haben sie sich ihr Wochenend-Vergnügen selbst erschaffen, auf den Plantagen, in ihren Hütten und Wohnungen. Ihre Musik war der Delta Blues. Er hat sich aus dem simplen Blues der Baumwollpflücker des frühen 20. Jahrhunderts entwickelt, wurde dann aber in den 30er, 40er Jahren eine sehr präzise, virtuose Musik von Leuten wie Robert Johnson und Muddy Waters“.

Aber wir sehen in „Deep Blues“ kein Archivmaterial mit den großen Stars des Blues, sondern ausschließlich Aufnahmen, die extra für den Dokumentarfilm entstanden sind. Regisseur Robert Mugge und Reporter Robert Palmer haben viele Musiker aufgespürt, von denen es zu dieser Zeit noch gar keine Plattenaufnahmen gab, die aber regelmäßig in kleinen Clubs und bei Heuboden-Parties im Norden des Staates Mississippi auftraten und dort ihre Fanbase hatten, wie die Sängerin Jessie Mae Hemphil etwa. Der Film dient vor allem dazu, nachzuweisen, dass es hier noch Überreste des ursprünglichen Blues des Südens gibt. Denn wie immer verändert sich die Kultur vor allem durch wirtschaftliche Entwicklungen.

„Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte automatisierte Landwirtschaft viele Jobs der Plantagen-Arbeiter ersetzt“, erzählt Palmer weiter. „Deshalb sind viele in den industrialisierten Norden gezogen. Aber auch die, die im Süden blieben, entwickelten sich musikalisch durch den Kontakt zu den Kollegen in Chicago oder Detroit. Der Delta Blues von heute ist moderne, elektrifizierte Musik. Aber es gibt immer noch eine ländliche Sichtweise hier und ein Bewusstsein für Traditionen, die den Delta-Blues von dem Blues der großen Städte unterscheidet“. Dazu läuft Musik von R.L. Burnside, der im Film mit seiner halbakustischen Gitarre vor seinem Häuschen sitzend Musik macht, für eine Handvoll Leute, darunter die Filmemacher. Burnside sollte durch diesen Film über Mississippi hinaus bekannt werden. Er nahm in den 90ern noch einige wegweisende Alben auf, war im Vorprogamm der Beastie Boys zu sehen und spielte zusammen mit der Jon Spencer Blues Explosion.

Delta Blues von heute ist moderne, elektrifizierte Musik

Im Film sehen wir an Burnsides Seite den britischen Popstar Dave Stewart von den Eurythmics, der hier völlig deplatziert wirkt. Robert Palmer erklärt Stewart die Besonderheiten der Gegend: „Hier, das ist das North Mississippi Hill County. Hier hat es nie große Plantagen gegeben. Es gab hier immer nur kleine Farmen, meistens im Besitz von Afro-Amerikanern. Viele Landkreise waren ausschließlich von Schwarzen bewohnt. Die Musik hier hat sich weniger verändert als die Musik im Delta. Sie ist vielmehr über Generationen nahezu gleich geblieben“. Und an dieser Stelle sehen wir dann auch einen legendären Auftritt des Trios von Junior Kimbrough, also des Sängers und Gitarristen, auf den sich die Black Keys immer noch am stärksten beziehen. Sechs Songs des neuen Black Keys Coveralbums stammen ursprünglich von Kimbrough. Und wir als Zuschauer spüren dann auch die Kraft des North Mississippi Blues, seinen perkussiven, mantrahaften Stil, der eben nicht auf eine knackige Melodie aus ist, sondern auf einen entrückenden Groove.