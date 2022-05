"Das starke Geschlecht" Diese Doku beweist, es ist noch ein langer Weg in eine gleichberechtigte Gesellschaft

„Das starke Geschlecht“ besteht ausschließlich aus Interviews mit neun Männern aus Berlin, die zwischen Mitte 20 und Mitte 50 sind. Sie sitzen vor schwarzem Hintergrund und reden über Sexualität. Anfangs lesen sie Texte anderer Männer vor, die anonym bleiben und in denen diese ihre diversen sexuellen Vorlieben und Praktiken beschreiben: Aber meist geht es dann sehr schnell um die Sexualität des jeweils Sprechenden. Sie hatten sich beim Filmteam nach Aufrufen in verschiedenen Social Media dafür beworben. Das ist nicht unwichtig.

Der Regisseur des Films, Jonas Rothländer, hat in Interviews Aussagen wie diese dazu genutzt, um zu betonen, wie sehr es den Männern in „Das Starke Geschlecht“ darum gehe, weibliche Bedürfnisse zu befriedigen. Aber je mehr der Film voranschreitet, desto mehr wachsen meine Zweifel. Ein kräftiger 30-jähriger mit Halbglatze erzählt, dass er in Berlin ständig auf der Suche nach neuen Sex-Partnerinnen ist und seine Taktik inzwischen geändert habe: Statt sanft und verständnisvoll tritt er nun fordernd und dominant auf und scheint Erfolg damit zu haben. Der Typ glaubt zu wissen, was Frauen wünschen.