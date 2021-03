DJ Tuncay Acar über Altın Gün "Die Europäer müssen mal aufhören, ihren Sound als das Non plus ultra zu sehen"

Die Band Altın Gün wurde von dem Niederländer Jasper Verhulst gegründet

Also, ich bin jetzt nicht prinzipiell abgeneigt, den „weißen Spezialisten“ gegenüber. Ich nenne sie mal so. Es sind ja meistens Männer, obwohl es auch Frauen gibt. Ich glaube, Jasper Verhulst ist auch so ein Vinyl-Sammler und hat sich lange Zeit mit Retro-Funk und so beschäftigt. Ich kenne ja hier auch die Poets Of Rhythm in München. Die kennen sich auch. Das ist so eine Clique von Musikliebhabern und Liebhaberinnen, die sich seit Jahren mit diesem Sound beschäftigen. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Band ins Leben gerufen wird, die diesen Sound bringt. Ich habe es mittlerweile akzeptiert. Ich meine, wir leben hier in Europa, in einer weißen Welt, leider Gottes. Und da sind es natürlich, die weißen Expertinnen und Experten, die diesen Sound populär machen. Und das ist schon ein Kritikpunkt, das ist natürlich nervig. Auf der anderen Seite ist das eben auch ein Kommunikationskanal: Leute werden auf den Sound aufmerksam, und dann muss man halt schauen, dass man den Sound wirklich anständig vermittelt, damit die Leute auch verstehen, welche Tiefe in dieser Musik steckt. Das ist es vielen Leuten in Europa nicht bewusst und ich hoffe, dass diese Bewegung, endlich auch der breiten Masse klarmacht, welch reiche Musiktradition in dieser Region steckt.