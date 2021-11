Generator Podcast: Warum nur wenige mit Kultur im Netz Geld verdienen - und wie sich das ändern lässt

MontanaBlack, der deutsche Twitch-Streamer, der mit dem Zocken von Videospielen Millionen verdient. „True Crime Obsessed“, ein Podcast, der über den Community-Service Patreon über 200.000 Dollar im Monat einnimmt. Oder Charli D'Amelio, eine Teenagerin, die in ihrem Schlafzimmer TikTok-Videos dreht und innerhalb von einem Jahr zum Weltstar wird. Nur, indem sie tanzt, und sich dabei filmt.

Für sie alle hat sich das Versprechen der Creator Economy eingelöst. „Creator Economy“ – so wird sie gerne genannt, die Klasse von Kreativen und Influencern, die im Internet ihr finanzielles Glück suchen. Ihre Vorbilder sind moderne Popstars, deren Namen kein Mensch über 30 je gehört hat.

Wie repräsentativ sind MontanaBlack oder Charli D'Amelio?

Aber: Sind Leute wie MontanaBlack oder Charli D'Amelio wirklich repräsentativ? Sorgt die Creator Economy wirklich für bessere Bezahlung und mehr Möglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler? Was muss passieren, damit alle davon profitieren können – und nicht nur einige wenige? Und führt dieses Modell wirklich zu besserer Kunst als die Gatekeeper-Modelle des 20. Jahrhunderts?

Nicht abhängig machen von Plattformen wie OnlyFans

Ähnlich geht es vielen Podcasterinnen und Podcastern und Indie-Musikerinnen wie Sandra Gern, die alternative Bezahlmodelle für Musik erforscht, aber auch Producerinnen und Producern von erotischem Content wie „Girl on the Net“, die bewusst nur über ihre eigene Website veröffentlicht, weil sie sich nicht von OnlyFans & Co abhängig machen möchte.