Trump vs Biden Diese zehn Songs helfen euch durch den US-Wahlkrimi

Diese Songs sollen euch entweder gute Laune machen, schöne Bilder in eurem Kopf produzieren oder euch einfach die Zeit vertreiben bis alle Stimmen ausgezählt sind und ein Sieger feststeht.

1. Say Yes! To M!chigan - Sufjan Stevens

Swing-State Michigan könnte in dieser Wahl das Zünglein an der Waage sein. Auf den letzten Metern wechselt die Führung immer wieder - wie aufregend. Die Ergebnisse aus dem nördlichen US-Bundestaat zeigen, wie zerrissen die USA sind. Schade. Ob Sufjan Stevens jetzt immer noch zurück in seinen Heimat-Staat will?

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Say Yes! to Michigan! - Sufjan Stevens

2. Blue (Da Ba Dee) - Eiffel65

Kein Bock auf Tweets mit Warnhinweisen? Dann bitte hier entlang. Ein Eurotrash-Banger aus 99, der immer geht. Macht Gute Laune. Also zumindest lenkt er ab. Ob die blauen Democrats den eigentlich immer auf ihren Wahl-Parties spielen?

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Eiffel65 - Blue Da Ba Dee (official video) - Live in Turin, Italy - 2011

3. I See Red - Everbody Loves An Outlaw

Dieser Song hätte Dienstag früh locker noch als Hintergrundmusik zum US-Wahl-Spezial der ARD laufen können. Später haben dann ein paar mehr Staaten die Farbe von Rot zu Blau gewechselt (siehe 2.). Donald Trump dürfte trotzdem rot gesehen haben als er aus seinem kurzen Post-Wahltags-Schlaf erwacht ist. Hier Donald, für dich:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Everybody Loves An Outlaw - I See Red (Official Lyric Video)

4. Bohemian Rapsody - Queen

Das ist die nervenzehrendste US-Wahl seit viele von uns denken können. Tipp: Drei mal diesen Evergreen hier hören und schon sind alle Stimmen ausgezählt. Ma-Ma-Mamaaa-cht das Warten leichter!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)

5. Shut Your Eyes - Snow Patrol

Und wer keinen Bock mehr auf Sondersendungen, Twitter-Scrolling oder Nägelkauen hat, der kann sich ja auch einfach kurz hinlegen. Wie heißt es so schön? Augen zu und durch!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Snow Patrol - Shut Your Eyes (Official Video)

6. Survivor - Destinys Child

Bis Pennsylvania seine Stimmen komplett ausgezählt hat, soll es Prognosen zufolge bis Freitag dauern. Puh. Aber Leute, wir schaffen das. Wir haben den Wendler und Miley Cyrus Crazy-Phase überlebt. We got this! Survivor-Modus AN:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Destiny's Child - Survivor (Official Music Video) ft. Da Brat

7. Electioneering - Radiohead

"When I go forwards, you go backwards", singt Thom Yorke in diesem Smash-Hit. Tja, eins ist ja wohl klar: Hätte Biden den Radiohead-Sänger als Wahlkampfmanager engagiert, hätte er das Ding bereits haushoch mit nach Hause genommen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Electioneering

8. A Horse with no Name - America

Der Weg zu einem neuen Präsidenten, fühlt sich an wie stundenlanges Durch-die-Prärie-Reiten. Der passende Soundtrack dazu ist hier also selbstverständlich auch dabei. Mal gucken, welchen Namen das Pferd am Ende dann trägt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. A Horse with No Name (2001 Remaster)

9. Time - Pink Floyd

Zeit haben wir voraussichtich noch genug, bis das Ergebnis feststeht. Wie wär's also mit einfach mal kurz vom Laptop, Handy oder TV wegsteppen und sich ein bisschen in Musik zu verlieren? Mit Pink Floyd ist dier Wartezeit dann auch wieder sieben Minuten kürzer. Pro-Tipp: Geht auch gut zu einem kurzen Yoga-Flow.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Pink Floyd - Time (2011 Remastered)

10. Wishin' and Hopin - Dusty Springfield

Haare krausen, Nägel beißen, Füße tippeln. Dieses elendige Warten macht einen doch wahnsinnig. Leute, egal für wen ihr wisht und hopet: WIR hoffen, dass es einfach nur bald vorbei geht.