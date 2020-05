Talente aus Franken Diese zehn Musik-Acts aus Nürnberg müsst ihr kennen

Von der HipHop-Jazz-Kombo Ferge x Fisherman, über Singer-/Songwriterin Elena Steri bis zur Punkband Akne Kid Joe. Rund um die Subkultur hat sich in den letzten Jahren einiges getan in der fränkischen Metropole. Fazit: Musikalisch geht’s in Nürnberg gerade ganz schön ab. Wir präsentieren euch 10 Acts, die ihr euch für die Zukunft merken müsst.

„Nürnberg? Ist das nicht die Stadt mit Hitler und dem Christkindlesmarkt?“ Pah. Banausen. Auch wenn die fränkische Metropole oft mit genau diesen zwei Dingen assoziiert wird, kann diese Frage, aus meiner Perspektive zumindest, mit einem Dicken „NEIN!“ beantwortet werden. Nürnberg ist viel mehr. Besonders in Sachen Kultur. Musikalisch geht’s dort gerade ganz schön ab. Und rund um die Subkultur hat sich dort ein den letzten Jahren auch noch mal einiges getan. Deswegen - und weil man in diesen Zeiten Musiker*innen supporten solle - stellen wir euch heute mal 10 Nürnberger Acts vor, die das Zeug zu NOCH MEHR haben, als nur auf regionalen Bühnen rumzulungern.

1. Ferge x Fisherman feat. Ki’luanda

Von dieser Kombo haben die eingefleischten Zündfunkler*innen unter uns vielleicht schon gehört. Ferge x Fisherman waren 2018 begeisternder Gast beim Zündfunk Punschkonzert. Mei war das schön damals. Und zu diesem Zeitpunkt hatten die Jungs gerade mal ihre erste EP draußen. Letzte Woche kam jetzt das Debut-Album „Blinded by the Neon“, diese Woche bei uns Album der Woche. Mit der aktuellen Platte haben die Jungs jetzt endgültig bewiesen: sie haben das Potential, wirklich durchzustarten. Warum? Einfach eine Wahnsinns Band. Auf Albumlänge liefern sie eine stabile Kombo aus Jazz und HipHop und klingen damit in etwa so wie ein Lovechild von The Roots, Talib Kweli, Tom Misch und Erykah Badu. Letztere Assoziation ist dabei hauptsächlich Sängerin Ki’luanda geschuldet. Sie ist der absolute Nürnberger Geheimtipp, wenn es um soulful Singing geht und featured die Jungs immer wieder bei Live-Auftritten und auch auf der aktuellen Platte. Bitte mehr davon.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ferge X Fisherman - Drunk On The Moon (Official Video)

2. Elena Steri

Auch von dieser jungen Dame haben wir im Programm schon gehört. Seit etwas mehr als einem Jahr mischt Elena Steri die Singer-/Songwriter-Szene in Nürnberg und Umgebung von hinten auf. Mit ihren gefühlvoll arrangierten und lyrisch sehr wertvollen Songs über das Leben und ihre Erfahrungen stand Steri vor der Krise bestimmt jedes Wochenende auf einer anderen Bühne in Mittelfranken. Ein bisschen wirkte es über eine Zeit lang so, als hätte es vorher absolut gar keine Frauen in der Singer-/Songwriter-Szene gegeben. Es entstand der Eindruck, Veranstalter*innen in der Region waren alle einfach total froh, endlich eine Frau buchen zu können, die ein 15-minütiges Live-Set spielen kann. Dass das nur so aussah und nicht der Wahrheit entspricht, hat Steri dann Anfang des Jahres gleich selbst bewiesen und hat prompt einfach eine Bayern-Tour mit fünf anderen Singer-Songwriterinnen geplant. Die Tour, die Songs from her(e) heißen sollte, ist dann leider Rona zum Opfer gefallen. Egal. Wird nachgeholt. Und Elena Steri ist auch immer noch da. Sie lässt sich nicht unterkriegen, schreibt weiter, spielt weiter. Cool. Check her out!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Stumblin'

3. Kuchenmann

So. Willkommen bei „Yo Zündfunk, Raps!“. Die nächsten vier Acts sind alle aus dem Bereich HipHop/Rap. Angefangen mit Kuchenmann. Aufgewachsen in der „Southside“ Nürnberg (die Südstadt, für alle Lokal-Banausen) ist der Typ ein waschechter Franke. Ein Fakt, den der Rapper auch immer wieder in seinen Tracks zu erkennen gibt. Titel wie „So is des fei ned“ oder „Auf Blöd du Depperla“ zeigen: die Verbundenheit zu NBG City ist krass. In der Szene gibt es ein insider-saying: wenn du dreimal HipHop in Nürnberg rufst, erscheint Kuchenmann. Alles gesagt, oder? Aber halt. Kuchenmann kann auch mehr als lokale Bühne und Jugendzentrum. In den letzten zwei Jahren konnte man seine chillig-entspannten Rhymes auch schon auf Platten einiger fester Größen der Rap-Welt hören. Zum Beispiel bei Beatmaker, Rapper und Kinderarzt Dexter, oder bei den Durchstartern Argonautiks aus Berlin. Kuchenmann hat Potential. Und jede Menge Flavor (pun intended). Und jetzt: ab vor den Spiegel stellen und drei mal laut Hip-Hop rufen. Wenn niemand erscheint, dann seid ihr für Kuchenmann wohl einfach noch nicht real genug.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kuchenmann - Wer? (prod. Smuv)

4. Lazy Lu

Der nächste Hip-Hop-Sprössling, den es sich reinzuziehen gilt. Als gelernter Chefkoch verwöhnt er nicht nur die Gourmet-Gaumen in Nürnberg. Nein, auch die Musik, die Lu produziert ist mindestens ein Michelin-Mikrophon wert. Sein Erfolgsrezept könnte man als Mixtur aus quäkender Stimme, fetten Rhymes und ballerenden sowie manchmal auch sanften Boom-Bap-Beats beschreiben. Diese Kombi hat den ursprünglichen Hiltpoltsteiner unter anderem letztes Jahr sogar auf Hauptbühne der berühmt-berichtigen Tape-Fabrik geschafft. Die - nach eigener Aussage - größte Hip-Hop-Jam des Landes. Lazy Lu zählt zum Dunstkreis von anderen namhaften Rappern und Beatmakern wie Johnny Rakete, Lux, Edgar Wasser, Cap Kendricks oder Tom Doolie. Auch er hat es verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lorenz & Lazy Lu - Träume (prod. von Dxkta) (Offizielles Video)

5. Hartz Angels

Von Boom-Bap zu Prollo-Rap. Das was die zwei Hartz Angels mit ihren Kunstfiguren Ronny Rijkaard und Borris Ritter erschaffen haben ist wohl im Moment eine der speziellsten und gleichzeitig genialsten musikalischsten Auskopplungen der fränkischen Metropole. Attitüde, Dresscode und Texte der zwei volltättowierten Voll-Prolls erzählen vom fröhlichen "Arbeitsverweigerertum" und wie geil es denn sei, auf Kosten des Staates zu leben. Der Act ist natürlich eine einzige Farce, eine Art ironische Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus und der sozialen Ungerechtigkeit in Deutschland. Im echten leben ist Ronny Rijkaard Sozialarbeiter und engagiert sich gegen rechts. Die Hartz Angels ballern. Sie bringen Kopfnicken und Bauchmscherzen. Vor lauter Lachen. Mitunter bringen sie aber auch zum Nachdenken, wenn beispielsweise Zeilen fallen wie: "Das lässt sie empören, weil sie gern mein Leben hätten, wenn wir auf dem Zwei-Master die Segel setzen. Kostenloser Schusstransfer. Dankeschön. Bittesehr. Segeltörn mit Nordafrikanern übers Mittelmeer." Sozialkritik können die Hartzis. Fazit: Wertvoll.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Hartz Angels - Quarantäne & Chill (prod. O.K. Coolio) FREETRACK - Kein Bock Originals

8. Akne Kid Joe

Im Falle, jetzt super nervig zu klingen, aber: Kennt ihr schon Akne Kid Joe? Kleiner Witz. Ja, wir geben’s zu: Die Jungs und Mädels mit ihrem Antifa-Tarifvertrag waren in letzter Zeit echt viel bei uns im Programm. Mann, ey. Sie sind aber auch so verdammt cool. So wahnsinnig vernünftig und trotzdem nonchalant Punk, wie man es in diesen Zeiten einfach nicht mehr für möglich gehalten hatte. Dass die Band auf die große Bühne gehört, haben wir bereits festgestellt. Für die wenigen unter euch, die sich noch nicht davon überzeugen könntet: Do it. Lohnt sich! Wir empfehlen dazu: Mate trinken oder Pizza Napoletana essen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Akne Kid Joe - Pizza Napoletana (Official Video)

7 . Maffai

Die Maffais sind Label-Kollegen von Akne Kid Joe. Auch sie sind bei KidnapMusic untergekommen und sollten eigentlich jetzt gerade auf Tour unterwegs sein. Hm, Mist. Scheiß Corona. Naja. Jetzt arbeiten sie halt an neuer Musik. Musik, die man wohl offiziell also Post-Punk, inoffiziell aber auch als Mischung aus Madsen, Tocotronic und Kraftklub beziechnen könnte. Aber nicht falsch verstehen. Die Maffais kriegen es hin, dass sich das nicht komplett scheiße sondern echt cool und fresh anhört. Punk ist heute eh immer erwünscht. Man. Macht mal schneller jetzt. Wir wollen neue Musik!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Maffai - Abgewandt (Official Video)

8. Skull Sized Kingdoms

Dieser Act ist brandneu. Also so gut wie. Die drei Jungs aus Nürnberg haben noch nicht mal ein wirkliches Album draußen. Und erst letztes Jahr haben sie sich überhaupt mal so richtig formiert. Mit Manager und so. Klar, man hat halt viel zu tun, wenn man Teil so vieler Bands und Kollektive ist wie Tim, Albert und Hannes. Die drei sehr beschäftigten Nürnberger haben als Skull Sized Kingdoms bereits so einige erfolgreiche Gigs hinter sich gebracht. Ein sehr aktives Jahr wäre jetzt 2020 geworden - ohne Corona. Geplant war unter anderem ein Auftritt auf einer der großen Bühnen beim Bardentreffen. Hm. War wohl nix. Aber das hält die drei nicht davon ab, weiterhin Musik zu machen. Talent geht ja nicht flöten. Die Inspiration anscheinend auch nicht. Und so viele Synthies wie bei den Jungs herumstehen, können sie sowieso nicht gleichzeitig spielen. Ihre Vorbilder: Weval, Four Tet, Floating Points. Wie sie sich selbst anhören: Weval, Four Tet, Floating Points. Jackpot.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Skull Sized Kingdoms - Inside (live @ Apollo)

9. A Tale Of Golden Keys

Okay, okay. Diese Band ist nicht neu. Ja, das wissen wir. Aber sie waren jetzt etwas länger inaktiv, die drei talentierten Mannsbilder aus Nürnberg und Umgebung. Letzte Woche kam nach über einem Jahr neue Musik raus. Endlich. Und wieder bestätigen sie: guter Indie-Pop ist einfach was schönes. Die neue Single kickt. Und sowieso. Bei A Tale of Golden Keys haben einfach einige sehr gute Dinge zu einem mega guten Ding zusammen gefunden: Talent an vielen verschiedenen Instrumenten, gutes Gespür für Musik und Arrangement und on top die einladende, sanfte Stimme von Sänger Hannes Neunhoeffer. Love it. Wann kommt das nächste Album?

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Manic

10. Like Lovers

Die letzte Empfehlung aus dem Hause Nürnberg ist eine Ein-Mann-Band. Jan Kerscher und sein Projekt Like Lovers. Mit seinem Elektro-Pop-Album "Everything all the Time forveer" hat der Wahl-Nürnberger letztes Jahr ein starkes Debut hingelegt, das auch viele Kritiker auf ganzer Linie überzeugt hat. Das Besondere: Kerscher produziert so gut wie alles selbst. In seiner Musik mischen sich liebevoll arrangierte Synthies, Elektro-Gitarren und passendem Gesang. Was vielleicht erstmal etwas langweilig klingt, bringt Kerscher mit viel Liebe zum Detail zum Strahlen. Ausproduziert, stimmig, Note 1. Ist was für Fans von Thom Yorke oder Nine Inch Nails. Aber auch für alle, die einfach Bock auf gute Musik haben.