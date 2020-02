Juso-Chef im Interview Diese Utopien würde ein Kanzler Kühnert durchsetzen

Am Wochenende war Juso-Chef Kevin Kühnert auf Einladung der SPD München zu Besuch im Vereinsheim. Zündfunk und Buch-Autorin Julia Fritzsche hat ihn dort getroffen und nach seinem Auftritt mit ihm über Zukunftsszenarien in Deutschland gesprochen.

Julia Fritzsche: Ich gehe durch eine autofreie Innenstadt, nur Fahrräder und Fußgehwege sind erlaubt.

Kevin Kühnert: Ja, wenn wir das organisiert gekriegt haben, dass man anders gleichgut mobil sein kann, weil es einen guten ÖPNV gibt, für den man keine Tickets kaufen muss, sondern der über die Steuern mitbezahlt wird.

Ist die Automobil-Industrie dann auch kollektiviert?

Das ist wahrscheinlich nicht ganz realistisch, dass das passiert ist. Aber gerade, wenn es um das produzierende Gewerbe gibt, finde ich, sind Genossenschaften ein interessantes Modell. Mir geht es nicht darum, einen staatlichen Automobilbauer zu haben. Da kommen immer schnell die DDR-Vergleiche. Aber ich glaube, dass die Gemeinschaft Wohlstand besser verteilen kann als ein Privatwirtschaftliches Unternehmen wie im Moment zum Beispiel BMW.

Malus-Meilen statt Bonus-Meilen beim Viel-Fliegen?

Das finde ich eine total schöne Idee. Inlandflüge werden wir hoffentlich gar nicht mehr brauchen, wenn wir das Bahnnetz so ausgebaut haben wie zwischen Berlin und München.

Zugfahren kostenlos für Bundeswehrler und Krankenschwestern?

Kevin Kühnert und Julia Fritzsche

Für Bundeswehrler haben wir das ja jetzt schon. Ich habe aber keine Lust, dass wir das für jede Statusgruppe einzeln diskutieren. Warum nicht einfach sagen, wir haben ein ticketloses Verkehrsnetz in Deutschland? Jeder zahlt über seine Steuern, danach wie hoch das Einkommen und wie gut das Angebot am Wohnort ist.

Wohnungswirtschaft kollektivieren?

Das wird wahrscheinlich nicht ganz realistisch sein in zehn Jahren. Aber es wäre doch schön, wenn wir Stück für Stück dafür sorgen könnten, dass unsere Kommunen Wohnraum aufkaufen und den gemeinwohlorientiert anbieten. Wir reden hier über ein Dach über dem Kopf, das öffentlich gebaut wird und nicht mehr privat. Und dann wächst sich dieser Anteil von Leuten, die wirklich nur profitorientiert vermieten, langsam raus. Vielleicht nicht in zehn, aber in vierzig Jahren.

Krankenhaus-Großkonzerne wie Helios oder Asklepios, die es bis in die Achtziger nicht gab, gibt es auch nicht mehr.

Gerne in öffentlicher Hand. Das Mindeste ist aber, dass wir dort, wo es um Gesundheit und Pflege geht, einen Rendite-Deckel einführen. Dass man einfach nicht mehr für irgendwelche internationalen Hedgefonds neun Prozent Rendite abschöpfen kann.

Die Vier-Tage Woche bei Einkommensausgleich für die unteren Einkommensklassen.

Ja, auf jeden Fall Arbeitszeitverkürzung. Ob das jetzt vier Tage Woche ist oder einfach weniger Stunden…

Auch bei Lohnausgleich?

Natürlich auch bei Lohnausgleich. Die Produktivität steigt ja jedes Jahr. Wir brauchen weniger Zeit und Menschen, um das gleich Ergebnis in unserer Wirtschaft zu erzielen. Und das gehört natürlich weitergegeben an die Beschäftigten, denn die Sorgen für diesen Fortschritt.

Elternschaft für bis zu vier Personen, auch Freundinnen und Freunde der Eltern des Kindes.

Ja, Familie ist da, wo Leute Verantwortung füreinander übernehmen. Wie viele das sind und wie das funktioniert, ist mir relativ Wumpe.

Ist Abtreiben noch Straftatbestand?

Nein. Schlimm.

Deutsche Leopard 2-Panzer aus München nach Syrien?

Nein, weil ich nicht wüsste, was die da gerade zur Befriedung beitragen sollen. Es geht vielmehr um Diplomatie.

Kriegseinsätze der Bundeswehr überhaupt im Ausland?

Niemand wünscht sich das, aber ich glaube, das ist etwas, was man nicht so leichtfertig ausschließen kann.

Globale Bewegungsfreiheit für alle weltweit oder Pässe-Lotterie?

Das Ziel muss sein, dass das, was wir in Europa geschaffen haben, wo wir stolz drauf sind, nämlich Bewegungsfreiheit in unserem Kontinent zu haben, für alle haben. Es ist aber klar, wenn man das jetzt einfach so sagen würde, in einer Welt voller Ungleichheiten und ungleicher Verteilung, gibt das riesige Konflikte. Vor allem zwischen der Nord- und der Südhalbkugel.

Wir haben viel über Utopien gesprochen – und obwohl der demokratische Sozialismus im Grundsatzprogramm der SPD steht – setzen sich in der Fraktion der SPD immer wieder die Unternehmensnahen Politiker durch. Wie kann die Partei mehr Einfluss in der Fraktion gewinnen?

Die inhaltlichen Unterschiede in der SPD waren bestimmt vor fünf oder zehn Jahren gewaltig. Das wird weniger. Jetzt braucht es bei manchen, glaube ich, einfach noch mehr Zutrauen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, dass man denen auch was zumuten kann an politischen Forderungen. Und dass die nicht alle aus der Focus-Redaktionskonferenz kommen und in erster Linie Markt, Markt, Markt, rufen. Das Gegenteil ist der Fall.

Sie waren letztens auf einer Lobby-Veranstaltung der Immobilien-Wirtschaft mit dem Namen "Quo Vadis". Vertreten Sie dort eigentlich auch die Idee der Enteignung von Wohnungswirtschaftsunternehmen?

Ich bin jetzt im Parteivorstand der SPD für Mieten und Wohnen zuständig. Insofern gehört es zu meiner Aufgabe, auch zu diesen Lobby-Verbänden hinzugehen. Es gehört aber in der Politik ebenfalls zu meiner Aufgabe, dort nichts Anderes zu erzählen, als ich sonst erzählen würde.

Wie lange könnten Sie denn jetzt tiefrot bleiben und so einen Sozialismus fordern? Andrea Nahles und Gerhard Schröder sind ja auch eher nach rechts oben abgebogen.

Kevin Kühnert mit Norbert Walter Borjans und Saskia Esken

Das sind zwei von über zwanzig meiner Vorgängerinnen und Vorgänger als Juso-Vorsitzende. Es ist natürlich bezeichnend, dass immer die in Erinnerung bleiben. Und ich würde auch sagen, Andrea Nahles hat sich nicht im Ansatz so weit von ihren Juso-Zeiten entfernt, wie das bei Schröder jetzt am Ende der Fall gewesen ist.

Aber im letzten Jahr haben sich genau mal nicht diejenigen durchgesetzt. Bezeichnender Weise in dem Moment, als wir unsere Parteimitglieder befragt haben. Als über 200.000 Leute abgestimmt haben und 120.000 von denen gesagt haben: Saskia Esken und Norbert Walter Borjans, das sind nicht die großen TV-Gesichter bisher. Die stehen auch nicht in der 1b-Reihe. Aber vielleicht ist es gerade nicht die Zeit der großen Namen, sondern die Zeit der Haltung, die an den Tag gelegt werden muss.