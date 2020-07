Veranstaltungen in Bayern Diese Open-Air-Konzerte kannst Du auch im Corona-Sommer 2020 besuchen

Ein Sommer ohne Live-Musik? Trotz dem Verbot von Großveranstaltungen ist das selbst in diesem Jahr unvorstellbar. Klar, Wacken ist abgesagt. Aber ein paar Optionen habt Ihr auch im Jahr 2020. Denn endlich machen es die Behörden Künstler*innen wieder möglich aufzutreten. Und keine Sorge: Auto-Konzerte sind in dieser Liste nicht dabei.

Sommerbühne im Münchner Olympiapark

Vom ersten August an gibt es im Olympiapark die „Sommerbühne im Stadion“. Bis Ende September werden hier nahezu täglich Live-Konzerte geboten, zum Beispiel von Django 3000, Friends of Gas, Zugezogen Maskulin oder Schlachthof Bronx. Die Tickets sind kostenlos, Ihr müsst sie allerdings vorher reservieren.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Sommerbühne im Stadion OKAY, hier sind wir! Herzlich willkommen auf der SOMMERBÜHNE IM STADION! 💥💥💥 01.08. GEHT'S LOS! Monatelang war es auf...Gepostet von Sommerbühne im Stadion am Dienstag, 28. Juli 2020

Weltempfänger Festival

Freunde der alternativen Klänge können Freiluft-Musik könnt außerdem am Schloß Blutenburg in München genießen. Hier steigt vom 31.7. bis zum 4.9. das „Weltempfänger 2020“. Immer freitags werden Konzerte veranstaltet, der Fokus liegt dabei auf Weltmusik, Jazz und Soul.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Weltempfänger 2020 Musik Festival Schloss Blutenburg München der Ticketverkauf startet heute: 31.7. Express Brass Band ...Gepostet von Weltempfaenger2020 am Montag, 20. Juli 2020

Kunst im Quadrat

Auch auf der Münchner Theresienwiese finden im August Live-Konzerte statt, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst im Quadrat“. Von DJ-Sets über Punk-Konzerte bis hin zu Singer-Songwriter-Gigs ist alles drin.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Kunst im Quadrat Ab sofort findet Ihr unter www.kunstimquadratmuenchen.de unser vorläufiges Festivalprogprogramm. Es hat noch einige...Gepostet von Kunst im Quadrat am Freitag, 24. Juli 2020

Import Export Open Air

Last but not least: Seit geraumer Zeit finden auch im Kreativquartier der Landeshauptstadt Konzerte statt. Im Rahmen des "Import Export Open Air" könnt ihr auch im August noch Bands und DJs bewundern.

Konzert-Biergärten und Zündfunk-Präsentation im Raum Nürnberg

In Nürnberg findet viel Livemusik im Biergarten statt, zum Beispiel vor dem Z-Bau. Vom 31. Juli an könnt Ihr dort fast täglich kleinere Bands und DJs abfeiern.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Z-Bau Hier das Z-Bau Biergarten Programm für August - stark! Vielen Dank Eva Wünsch für das schöne Plakat💛Gepostet von Z-Bau am Mittwoch, 29. Juli 2020

Auch im Garten des Kulturzentrums E-Werk in Erlangen kann man auf Bierbänken sitzen und dabei Bands auf der Bühne beobachten. Und auch der Zündfunk präsentiert Live-Musik in Franken. Im August steigen noch vier Gartenkonzerte in Heroldsberg. Im Rahmen der Backyard Jazz Weeks unter anderem mit LIONLION, Koala Kaladevi und Umme Block.

Gigs in Viechtach und Bad Kötzing

Auch außerhalb der großen Städte geht wie immer einiges. Dank Konzertveranstalter Oli Zilk zum Beispiel im alten Spital in Viechtach, auf der Freilichtbühne am Ludwigsberg bei Bad Kötzing oder direkt am Baibacher See. Geboten wird zum Beispiel explosiver Reggae von The Steadytones oder Brass-Dance aus Belgien von NAFT.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Altes Spital Liebe Gäste - WIR DÜRFEN WIEDER !! Zwar noch nicht im Spital und nicht ganz wie im Bild, aber wir haben uns die letzten...Gepostet von Altes Spital am Sonntag, 7. Juni 2020

Palazzo-Festival in Regensburg

Noch bis zum 05.08. könnt ihr auch in der Regensburger Altstadt tanzen. Beim Palazzo-Festival. Allerdings müsst Ihr auch hier im Vorfeld Tickets bestellen.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Palazzo-Festival Hier seht ihr den aktuellsten Stand der Palazzo-Veranstaltungen ! Mittlerweile nähert sich alles gen ausverkauft oder...Gepostet von Palazzo-Festival am Montag, 27. Juli 2020

kunstWERK in Augsburg

Und wer’s bei heißen Temperaturen schattig mag, kann mal nach Augsburg fahren, vor dem Gaswerk finden im Rahmen des „kunstWERK Open Air“ fast täglich Kulturveranstaltungen und Konzerte statt. Im August spielen auch Hip-Hop-Acts wie Roger Rekless, 3Plusss und Pöbel MC.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. kunstWERK Open Air Am Wochenende wird's heiß! 🥵 Wir empfehlen Sonnenschutz, viel trinken und unser Afterwork-Programm auf dem schattigen...Gepostet von kunstWERK Open Air am Dienstag, 28. Juli 2020

Rock und Metal in Landshut

Wer auf Open-Air-Konzerte auf dem Parkplatz und härtere Klänge (z.B. Teutonic Trash Metal) steht, kann im August mal in Landshut vorbeischauen. Dort veranstaltet der Rocketclub den „Kultursommer Beachbomb“.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Rocketclub Landshut Prost Gemeinde 🍺! Habt ihr auch schon Bock auf kommenden Freitag ? #Beachbomb Open Air ? Mehr Bilder gibt es übrigens hier: https://www.rocketclub.de/category/bilder/Gepostet von Rocketclub Landshut am Dienstag, 28. Juli 2020

Kultur ausm Hut in Würzburg

Deutlich weniger hart wird’s dagegen in Würzburg. Dort veranstaltet das Theater am Neunerplatz die Open-Air-Reihe „Kultur ausm Hut“ im Park der Umweltstation Würzburg. Der Eintritt ist frei.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Charles Bukowski Society 2x "Charles BUKOWSKI meets Muddy Waters" in Würzburg pünktlich zum Geburtstag und Eintrittfrei! im Rahmen des...Gepostet von Charles Bukowski Society am Samstag, 25. Juli 2020

Picknick-Konzerte in Ingolstadt

Auch in Ingolstadt müsst Ihr nicht gänzlich ohne Live-Musik auskommen. Hier starten zwei Veranstalter nächste Woche eine Konzertreihe im Ingolstädter Freibad. Auf den „Picknick-Konzerten“ spielt unter anderem Django 3000.