Videospiele in Quarantäne Warum diese fünf Spiele mehr Lebensaufgabe als Games sind

In Zeiten von #socialdistancing sind Computerspiele perfekt für 'Killing Time!' Deswegen hier die ultimative Zündfunk-Liste mit fünf Spielen, die eigentlich streng genommen keine Spiele sind, sondern regelrechte Lebensaufgaben. Also: Rechner starten, Chipstüte öffnen, loslegen und .. ach… Schon wieder 30 Stunden rum?

World of Warcraft Classic

Man will gar nicht wissen, wie viele Beziehungen wegen dem Fantasy-Rollenspiel in die Brüche gegangen sind und wie viele Student*innen ihr Studium wegen WOW abbrechen mussten. World of Warcraft ist wie ein großes schwarzes Loch, das alle Zeit des Universums in sich aufsaugt. Als hätte Hersteller Blizzard die Corona-Krise erahnt, ist im August mit World of Warcraft Classic das Ur-WOW erneut erschienen. Dort kann man Monate lang herumziehen, Abenteuer erleben oder einfach nur abhängen.

System: Microsoft Windows, macOS Preis: 13 Euro / Monat

Civilization 6

In diesem bekannten Rundenstrategiespiel führt man eine Zivilisation von der Steinzeit bis ins Weltraumzeitalter. Und immer passiert dann genau das: Eigentlich will man aufhören. Aber andererseit sind es doch nur noch ein paar Runden bis zur Erfindung des Rads! Und sobald das Rad erfunden ist, will man wieder aufhören. Aber andererseits sind es doch nur noch ein paar Runden bis die Pyramiden von Gizeh stehen! Und sobald die Pyramiden von Gizeh stehen, will man aufhören. Aber andererseits… Und so geht es dahin, Runde um Runde, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Rom wurde bekanntlich nicht an einem Tag erbaut. Aber die Zeit, die man in Civilization versenkt, die hätte locker dazu ausgereicht.

System: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, macOS, Microsoft Windows, iOS, Mac OS, Linux. Preis: Ca. 30 Euro.

Pro Evolution Soccer 2020

Es ist die vermutlich größte Ungerechtigkeit seit dem Finale Dahoam: Seit Jahren liefert Konami mit Pro Evo das bessere Fußballspiel ab, aber trotzdem kaufen die ganzen Torfköpfe da draußen stattdessen die FIFA-Spiele von EA. Und warum? Weil man bei FIFA die Original-Spieler über den Platz scheuchen kann. Dabei ist PES 2020 dem Konkurrenten in allen wichtigeren Belangen überlegen: Steuerung, Ballphysik, Blutgrätschen-Faktor. Der Underdog spielt sich körperlicher, schneller, es fallen auch ungleich mehr formvollendete Kacktore. PES bringt einen gut durch die Corona-Zeit. Und das Beste: mit ein bisschen Übung stimmen irgendwann die Automatismen, sodass es schafft, PES zu spielen und gleichzeitig Serien zu bingen.

System: PlayStation 4, Android, Xbox One, Microsoft Windows, iOS. Preis: Ca. 25 Euro.

Crusader Kings 2

Crusader Kings 2 ist von Paradox Interactive. Und Paradox Interactive wiederum ist die Firma, die sich wie keine andere auf Corona-Spiele spezialisiert hat. Sprich: Paradox macht Strategie-Spiele, die so komplex und so ausufernd sind, dass man eigentlich erstmal zwei Semester fürs Tutorial einplanen muss. Und kaum ein Paradox-Spiel ist so komplex und ausufernd wie Crusader Kings 2. In dem Mittelalterspiel übernimmt man die Geschicke eines Adelsfamilie. Man kämpft mit Aufständen und Intrigen - und mit den fummeligen Menüs. Am Anfang entfaltet das Crusader Kings 2 die Faszination einer Tabellenkalkulation, aber nach und nach springt das Kopfkino an und plötzlich ist man mittendrin in einer nie endenden Folge von Game of Thrones.

System: Windows, macOS, Linux. Preis: Ca. 30 Euro.

The Witcher 3: Wild Hunt

Seit der Netflix-Serie kennen nun auch Nicht-Gamer den Witcher. In Computerspielen schnetzelt und vögelt er sich schon eine ganze Weile durch eine düstere Fantasy-Welt. Witcher 3: Wild Hunt ist der bisherige Höhepunkt der Serie und brilliert vor allem durch seine offene, detailreiche Welt. Und eine detailreiche, offene Welt, durch die man hindurchreiten und deren Freiheit man genießen kann, das ist doch genau das, was wir gerade brauchen.

System: Windows, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch. Preis: Ca. 20 Euro.