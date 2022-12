Film-Rückblick 2022 Die 50 besten Filme des Jahres

Was waren die besten Filme im Jahr 2022? Unsere Top 50 umfassen Spielfilme, Fernsehfilme und Dokumentarfilme. Allerdings: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Autor hat zwar viele, aber bei weitem nicht alle Filme gesehen, die 2022 im Kino oder auf Streaming-Plattformen erstmals in Deutschland gelaufen sind. Es ist eine subjektive Liste – Widerstand dagegen ist okay, aber zwecklos.

1. Vesper Chronicles

Angucken, denn: "Vesper Chronicles" ist die beste Dystopie des Jahres.

Worum geht’s? Die Ökosysteme der Welt sind kollabiert. Die Privilegierten leben in sogenannte Zitadellen. Der Rest muss inmitten einer menschenfeindlichen Umwelt überleben. Darunter die 13-jährige Vesper (Raffiella Chapman), die sich selbst Bio-Hacking beigebracht hat und von einer besseren Zukunft träumt.

Wo kann ich’s sehen? Ab 26. Januar auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Belgien/ Frankreich/ Litauen 2022, 114 Minuten, Regie: Kristina Buožytė)

2. Men – Was dich sucht, wird dich finden

Angucken, denn: "Men" ist der beste Horrorfilm des Jahres.

Worum geht’s? Nach einem schweren Schicksalsschlag zieht sich Harper (Jessie Buckley) in eine englische Landidylle zurück. Aber jemand oder etwas aus den umliegenden Wäldern scheint sie zu verfolgen.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (USA 2022, 100 Minuten, Regie: Alex Garland)

3. Drei Etagen

Angucken, denn: "Drei Etagen" entlarvt die Abgründe hinter schönen Fassaden.

Worum geht’s? Auf drei Etagen leben drei Familien in einem wohlhabenden Stadtteil Roms. Der Sohn eines Richters verursacht betrunken einen tödlichen Autounfall. Familienvater Lucio verdächtigt seinen älteren Nachbarn, seine Tochter missbraucht zu haben. Und eine junge Mutter verzweifelt am Alleinsein.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Italien/ Frankreich 2021, 119 Minuten, Regie: Nanni Moretti)

4. The Innocents

Angucken, denn: "The Innocents" ist der zweitbeste Horrorfilm des Jahres.

Worum geht’s? Die kleine Ida und ihre ältere, autistische Schwester Anna sind mit ihren Eltern in eine Hochhaussiedlung gezogen. Sie freunden sich mit zwei Kindern dort an. Während ihre Eltern mit sich selbst beschäftigt sind, entdecken die vier Kinder, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben, die sich zum Spielen eignen – und für Gewalt.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (u. a. Norwegen 2021, 117 Minuten, Regie: Eskil Vogt)

5. Moonage Daydream

Angucken, weil: "Moonage Daydream" ist der beste Dokumentarfilm des Jahres.

Worum geht’s? Die Doku verhandelt das Leben und die Kunst David Bowies oder genauer gesagt, seine Selbstinszenierung als aus dem Alltag abgehobenes Fabelwesen. "Moonage Daydream" ist keine klassische Biografie, sondern eine monumentale Collage aus Live-Mitschnitten, Video-Clips, seltenen Backstage-Aufnahmen sowie Radio- und Fernsehinterviews mit Bowie. Magisch.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (USA 2022, 134 Minuten, Regie: Brett Morgen)

6. Don't Worry Darling

Angucken, denn: "Don't Worry Darling" ist der beste Thriller des Jahres.

Worum geht’s? Alice (Florence Pugh) und Jack (Harry Styles) wohnen mitten in der Wüste in einer experimentellen Siedlung für die Mitarbeiter des streng geheimen Victory-Projekts und ihre Familien. Das Leben im 50er-Jahre-Idyll ist perfekt – solange du keine Fragen stellst.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (USA 2022, 123 Minuten, Regie: Olivia Wilde)

7. Wie im echten Leben

Angucken, denn: "Wie im echten Leben" ist eine spannende Studie der modernen Klassengesellschaft.

Worum geht’s? In diesem Film spielt Juliette Binoche einen weiblichen Günter Wallraff: Marianne heuert bei einer Zeitarbeitsfirma als Putzfrau an. In Wahrheit ist sie Schriftstellerin, die über die Arbeitsbedingungen im Niedriglohnsektor schreiben möchte. Immer mehr verstrickt sie sich in Lügen, und in ihren eigenen Privilegien.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Frankreich 2022, 106 Minuten, Regie: Emmanuel Carrère)

8. The Card Counter

Angucken, denn: "The Card Counter" verarbeitet den Folterskandal von Abu Ghraib als Spielfilm.

Worum geht’s? Als der ehemalige Soldat William (Oscar Isaac) nach zehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, verdient er sich sein Geld mit Pokern. Doch dann will ein junger Mann (Tye Sheridan) ihn von einem Rachefeldzug gegen jenen amerikanischen Major überzeugen, der für die Folterungen im irakischen Gefängnis in Abu Ghraib verantwortlich war.

Wo kann ich’s sehen? Bei Amazon Prime inklusive; auf DVD und bei Streaming-Anbietern (USA 2021, 112 Minuten, Regie: Paul Schrader)

9. One Of These Days

Angucken, denn: "One Of These Days" ist eine neue Variante von "Nur Pferden gibt man den Gnadenschuß".

Worum geht’s? Nach einer wahren Begebenheit: Ein texanischer Autohändler stiftet einen Pick-up an jene Person, die das Auto mit ihrer Hand am längsten ohne Unterbrechung berührt. Kyle (Joe Cole) braucht das Auto für seine junge Familie. Der Wettbewerb treibt die Teilnehmer*innen in die völlige Erschöpfung.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Deutschland 2020, 121 Minuten, Regie: Bastian Günther)

10. Triangle Of Sadness

Angucken, denn: "Triangle Of Sadness" ist die unterhaltsamste Kapitalismuskritik des Jahres.

Worum geht’s? Das junge Paar Carl (Harris Dickinson) und Yaya (Charlbi Dean) verdient mit Modeln und Instagram sein Geld. Als die beiden eine Einladung zu einer Luxuskreuzfahrt annehmen, treffen sie an Bord der Megayacht auf russische Oligarchen, skandinavische IT-Milliardäre, britische Waffenhändler, gelangweilte Ehefrauen und eine zunehmend genervte Crew. Doch plötzlich wird die Hierarchie auf den Kopf gestellt.

Wo kann ich’s sehen? Ab 24. März auf DVD und bei Streaming-Anbietern (u. a. Schweden 2022, 147 Minuten, Regie: Ruben Östlund)

11. Licorice Pizza

Angucken, denn: "Lakritzpizza" ist der beste Coming-of-Age-Film des Jahres.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (USA 2022, 133 Minuten, Regie: Paul Thomas Anderson)

12. The Good Nurse

Angucken, denn: "The Good Nurse" ist der beste stremaing-only Film.

Wo kann ich’s sehen? Auf Netflix (USA 2022, 116 Minuten, Regie: Tobias Lindholm)

13. Was geschah mit Bus 670?

Worum geht’s? Dieser Spielfilm handelt von den Gefahren an der mexikanisch-amerikanischen Grenze.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Mexiko/ Spanien 2020, 99 Minuten, Regie: Fernanda Valadez)

14. Der schlimmste Mensch der Welt

Worum geht’s? "Der schlimmste Mensch der Welt" ist eine skandinavische Tragikomödie über die Liebe und das Fremdgehen.

Wo kann ich’s sehen? Bei MUBI inklusive; auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Norwegen 2021, 128 Minuten, Regie: Joachim Trier)

15. Ballade von der weißen Kuh

Worum geht’s? Dieser iranisch-französischer Spielfilm erzählt von der Hinrichtung eines unschuldigen Mannes im Iran.

Wo kann ich’s sehen? Bei Amazon Prime inklusive; auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Iran/ Frankreich 2021, 105 Minuten, Regie: Behtash Sanaeeha & Maryam Moghaddam)

16. SAF

17. Das Ereignis

Worum geht’s? Dieser Spielfilm basiert auf dem gleichnamigen Roman der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Frankreich 2021, 100 Minuten, Regie: Audrey Diwan)

18. Dinner in America

19. Land Of Dreams

Angucken, denn: "Land Of Dreams" ist eine Filmsatire über eine Regierungsmitarbeiterin, die die Bevölkerung nach ihren Träumen befragt.

Wo kann ich’s sehen? Bei MUBI inklusive (USA/ Deutschland 2021, 118 Minuten, Regie: Shoja Azari & Shirin Neshat)

20. Come On, Come On

Worum geht’s? Im Filmdrama "Come On, Come On" kümmert sich Joaquin Phoenix als Radioreporter um seinen Neffen.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (u. a. USA 2021, 114 Minuten, Regie: Mike Mills)

21. Das Wunder

Worum geht’s? In "Das Wunder" geht eine Krankenschwester dem Rätsel eines angeblich seit Monaten fastenden Mädchens nach.

Wo kann ich’s sehen? Auf Netflix inklusive (u. a. USA 2022, 103 Minuten, Regie: Sebastián Lelio)

22. Niemand ist bei den Kälbern

Angucken, denn: "Niemand ist bei den Kälbern" über eine junge Frau in der Provinz ist der beste deutsche Film des Jahres.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Deutschland 2021, 116 Minuten, Regie: Sabrina Sarabi)

23. Animals – Wie wilde Tiere

Angucken, denn: "Animals" zeigt, wozu homophobe Männer fähig sind.

Angucken, denn: "Animals" zeigt, wozu homophobe Männer fähig sind.

Wo kann ich's sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (u. a. Belgien 2021, 92 Minuten, Regie: Nabil Ben Yadir)

24. Emily

Angucken, denn: "Emily" ist eine zeitgemäße Filmbiografie über die britische Schriftstellerin Emily Brontë.

Wo kann ich’s sehen? Ab 3. März auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Großbritannien 2022, 125 Minuten, Regie: Frances O’Connor)

25. Die Wannseekonferenz

Worum geht’s? Der Fernsehfilm "Die Wannseekonferenz" erzählt anlässlich ihres 80. Jahrestags von der Konferenz, auf der die Nazis den Massenmord an den Juden Europas organisierten.

Wo kann ich’s sehen? In der ZDF-Mediathek (Deutschland/ Österreich/ Schweiz 2022, 104 Minuten, Regie: Matti Geschonneck)

26. Drei Winter

Angucken, denn: Das Beziehungsdrama "Drei Winter" ist der Schweizer Kandidat für den Oscar für den Besten Internationalen Film.

Wo kann ich’s sehen? Noch unklar (Deutschland/ Schweiz, 136 Minuten, Regie: Michael Koch)

27. Alle reden übers Wetter

Worum geht’s? "Alle reden übers Wetter" erzählt von einer komplizierten Mutter-Tochter-Beziehung.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Deutschland 2022, 89 Minuten, Regie: Annika Pinske)

28. Pleasure

Angucken, denn: "Pleasure" wirft einen feministischen Blick auf die Abgründe der Pornoindustrie.

Angucken, denn: "Pleasure" wirft einen feministischen Blick auf die Abgründe der Pornoindustrie.

Wo kann ich's sehen? Bei Amazon Prime inklusive; auf DVD und bei Streaming-Anbietern (u. a. Schweden 2021, 109 Minuten, Regie: Ninja Thyberg)

29. An einem schönen Morgen

Angucken, denn: "An einem schönen Morgen" zeigt den selbstbestimmten Alltag einer Alleinerziehenden in Paris.

Angucken, denn: "An einem schönen Morgen" zeigt den selbstbestimmten Alltag einer Alleinerziehenden in Paris.

Wo kann ich's sehen? Ab 16. Juni auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Frankreich 2022, 112 Minuten, Regie: Mia Hansen-Love)

30. Luzifer

Angucken, denn: In "Luzifer" spielt Franz Rogowski einen modernen Kaspar Hauser.

Wo kann ich’s sehen? Auf Amazon Prime zu kaufen oder zu leihen (Österreich 2021, 103 Minuten, Regie: Peter Brunner)

31. Corsage

Worum geht’s? "Corsage" erzählt vom höfischen Korsett, in das sich Kaiserin Elisabeth nicht zwingen lassen will.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (u. a. Österreich 2022, 112 Minuten, Regie: Marie Kreutzer)

32. The Menu

Worum geht’s? "The Menu" persifliert die Welt der Superreichen und erzählt von einem Sternekoch, der ein Mordkomplott ausgeheckt hat.

Wo kann ich’s sehen? Aktuell im Kino und voraussichtlich ab Februar auf DVD (USA 2022, 108 Minuten, Regie: Mark Mylod)

33. Menschliche Dinge

Worum geht’s? "Menschliche Dinge" ist ein französischer #MeToo-Film mit Charlotte Gainsbourg.

Wo kann ich’s sehen? Ab 17. März auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Frankreich 2022, 138 Minuten, Regie: Yvan Attal)

34. Rimini

Worum geht’s? "Rimini" erzählt von einem abgehalfterten Schlagerstar.

Wo kann ich’s sehen? Noch unklar (u. a. Österreich 2022, 116 Minuten, Regie: Ulrich Seidl)

35. Bones And All

Angucken, denn: In "Bones And All" trifft Romantik auf Kannibalismus.

Wo kann ich’s sehen? Ab 24. März auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Italien/ USA 2022, 131 Minuten, Regie: Luca Guadagnino)

36. Lamb

Angucken, denn: "Lamb" zeigt, wie gut isländisches Horrorkino ist.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (u. a. Island 2021, 106 Minuten, Regie: Valdimar Jóhannsson)

37. Girl Gang

Worum geht’s? Die Doku "Girl Gang" porträtiert die 14-jährige Influencerin Leonie aka „Leoo“.

Wo kann ich’s sehen? Noch unklar (Deutschland 2022, 97 Minuten, Regie: Susanne Regina Meures)

38. Europa Passage

Worum geht’s? Die Doku "Europa Passage" begleitet eine Gruppe rumänischer Roma über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Wo kann ich’s sehen? Noch unklar (Deutschland 2022, 90 Minuten, Regie: Andrei Schwartz)

39. Liebe, D-Mark und Tod

40. Mittagsstunde

Worum geht’s? "Mittagsstunde" ist die Verfilmung des Bestsellers von Dörte Hansen mit Charly Hübner.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Deutschland 2022, 93 Minuten, Regie: Lars Jessen)

41. She Said

Angucken, denn: "She said" ist der Film über #MeToo und wie die New York Times den Weinstein-Skandal entlarvte.

Wo kann ich’s sehen? Seit 8. Dezember im Kino (USA 2022, 129 Minuten, Regie: Maria Schrader)

42. Vatersland

Worum geht’s? "Vatersland" verarbeitet die Jugend der Regisseurin in der von Männern dominierten Nachkriegsgesellschaft.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Deutschland/ Belgien 2022, 123 Minuten, Regie: Petra Seeger)

43. The Outfit

Worum geht’s? "The Outfit" ist ein Gangsterthriller über einen Herrenschneider.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (USA 2022, 106 Minuten, Regie: Graham Moore)

44. Maixabel

Worum geht’s? "Maixabel" handelt von einer Frau, deren Mann bei einem Mordanschlag der ETA starb.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Spanien 2021, 116 Minuten, Regie: Icíar Bollaín)

45. This Rain Will Never Stop

Worum geht’s? Die Anti-Kriegs-Doku "This Rain Will Never Stop" erzählt die Geschichte eines Syrers, der in den Donbass geflohen ist.

Worum geht's? Die Anti-Kriegs-Doku "This Rain Will Never Stop" erzählt die Geschichte eines Syrers, der in den Donbass geflohen ist.

Wo kann ich's sehen? Bei MUBI inklusive (u. a. Ukraine 2020, 104 Minuten, Regie: Alina Horlowa)

46. Das Mädchen mit den goldenen Händen

Worum geht’s? "Das Mädchen mit den goldenen Händen" erzählt von einer von Corinna Harfouch gespielten Frau, die in einem Kinderheim aufgewachsen ist, das Investoren in ein Hotel verwandeln wollen.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Deutschland 2021, 107 Minuten, Regie: Katharina Marie Schubert)

47. Der Passfälscher

Worum geht’s? "Der Passfälscher" ist eine Filmbiografie über Cioma Schönhaus, der den Zweiten Weltkrieg überlebte, indem er Pässe fälschte.

Wo kann ich’s sehen? Bald auf DVD (Deutschland/ Luxemburg 2022, 116 Minuten, Regie: Maggie Peren)

48. Dem Leben entgegen

Worum geht’s? Die Doku "Dem Leben entgegen" erzählt von vier Juden, die den Holocaust überlebten, weil ihre Eltern sie mit einem "Kindertransport" nach Schweden schickten.

Wo kann ich’s sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Deutschland/ Schweden 2020, 90 Minuten, Regie: Gülseren Şengezer)

49. Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen

Worum geht’s? Die Doku "Elfriede Jelinek" porträtiert die erste österreichische Literaturnobelpreisträgerin.

Wo kann ich’s sehen? Noch unklar (Deutschland 2022, 96 Minuten, Regie: Claudia Müller)

50. Meine Stunden mit Leo

Worum geht’s? "Meine Stunden mit Leo" ist ein Kammerspiel über sexuelle Selbstbestimmung mit Emma Thompson.

Worum geht's? "Meine Stunden mit Leo" ist ein Kammerspiel über sexuelle Selbstbestimmung mit Emma Thompson.

Wo kann ich's sehen? Auf DVD und bei Streaming-Anbietern (Großbritannien 2022, 97 Minuten, Regie: Sophie Hyde)

Special Mentions

Zwei Meisterwerke, die ich auf Festivals gesehen habe, die aber bislang in Schland keinen Verleih und keinen TV-Sender gefunden haben:

Playground (Fünf-Seen-Filmfest)

Next Exit (Fantasy Filmfest)

Und der schlimmste Film des Jahres...



... war Studio 666 (Die Foo Fighters und ihr Versuch einer Horror-Komödie).