Kino-Rückblick An diesen 25 Filmen führte 2021 kein Weg vorbei

Das zweite Jahr unter Corona-Bedingungen hat dem Kino wieder sehr geschadet. Erst in der zweiten Jahreshälfte ging es richtig los - und zum Jahresende hin wurde es schon wieder schwierig (und möglicherweise gefährlich), sich mit einer Gruppe von Fremden Filme in geschlossenen Räumen anzusehen. Die Streaming-Dienste (auch ohne Corona schon auf dem Vormarsch) übernehmen die Kontrolle. Einige der hier gelisteten Filme kamen nur noch ein paar Wochen vor Streaming-Start ins Kino (um bei bestimmten Preisverleihungen berücksichtig werden zu können). Aber großen Filmemacher*Innen wie Jane Campion oder Paolo Sorrentino dürfte es egal sein, wer ihre Filme auf welche Art vertreibt, solange die künstlerische Freiheit gewahrt bleibt. Die folgende Liste besteht ausschließlich aus Filmen, die 2021 erstmals in einem (oder mehreren oder vielen) Kinos in Deutschland gezeigt wurden. Die Auswahl ist subjektiv und daher nicht wirklich verhandelbar. Und bestimmt habe ich irgendetwas vergessen, was der Rede wert gewesen wäre…

1. Titane - zu sehen auf DVD

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. TITANE | Trailer - Coming Soon | Altitude Films

2. Fabian - zu sehen auf DVD

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Fabian – Going to the Dogs | Official Trailer | Berlinale 2021

3. The Power Of The Dog - zu sehen bei Netflix

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Power of the Dog | Official Trailer | Netflix

4. Antlers - zu sehen auf DVD

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. ANTLERS | Final Trailer [HD] | Searchlight Pictures

5. Dune - zu sehen auf Amazon und im Sky Store

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. DUNE – FINAL TRAILER

6. Nomadland - zu sehen auf Amazon und im Sky Store

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. NOMADLAND | Official Trailer | Searchlight Pictures

7. New Order - zu sehen auf iTunes und bei Amazon

8. Judas And The Black Messiah - zu sehen bei Amazon

9. Die Hand Gottes (The Hand of God) - zu sehen bei Netflix

10. Stowaway - Blinder Passagier - zu sehen im Sky Store

11. The Nest - zu sehen bei Amazon

12. Promising Young Woman - zu sehen bei Netflix

13. The French Dispatch - zu sehen auf DVD

14. The Secrets We Keep - zu sehen bei iTunes

15. Last Night In Soho - zu sehen auf DVD

16. Nobody - zu sehen bei Amazon

17. Doch Das Böse Gibt Es Nicht - zu sehen bei Google Play

18. The Many Saints Of Newark - zu sehen bei Amazon

19. Der Mauretanier - zu sehen bei iTunes und Google Play

20. Old - zu sehen im Sky Store

21. Lieber Thomas - zu sehen auf DVD

22. Große Freiheit - zu sehen auf DVD

23. The Father - zu sehen auf Amazon

24. Ted Bundy - No Man Of God - zu sehen im Sky Store und bei Google Play

25. Billie - Legende Des Jazz - zu sehen auf DVD