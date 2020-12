Die Community hat entschieden Diese Artists wären eurer Meinung nach die besseren Lehrer

Harte Zeiten für die Schule. Lehrkräfte-Mangel, Digitalisierungsprobleme, Quarantäne und immer wieder neue Lockdown-Regeln. Der Zündfunk schafft Abhilfe – mit dem Traum-Stundenplan der Community. Diese Artists, Bands und DJs wären eure Wunsch-Lehrer.

1. Stunde: Mathe - NOFX

F(x) gleich was nochmal? Richtig. Wer könnte lineare Funktionen bitte besser erklären als Fat Mike? Schließlich hat er seine Band auch so genannt. Und falls das Vorzeichen mal verrutscht: Fragt einfach bei den Bostoner Freunden von Negative FX nach.

2. Stunde: Deutsch – Schiller

Das wäre doch was, bei niemandem geringeren als Schiller höchstpersönlich im Deutschunterricht zu sitzen. Da hüpft der Jambus vor lauter Aufregung so unregelmäßig auf und ab, dass wir ihn fast mit einem Trochäus verwechselt hätten.

3. Stunde: Geschichte - Billie Holiday

Chapeau, ihr habt auch ernstgemeinte Vorschläge im Petto. Und ja, es wäre schon spannend, Billie Holiday nochmal zu erleben. Man könnte viel lernen über Rasissmus und Diskriminierung in den dreißiger und vierziger Jahren. Was da wohl Björn Höcke sagen würde?

4. Stunde: Englisch - Moneyboy

Skrrt Skrrt, Ice Ice, Diamond Chain, Bling Bling! Ganz ehrlich Leute: Der Boi als Englischlehrer, das wäre on fire wie ein Waldbrand.

5. Stunde Chemie - Rammstein

Lektion eins: „Willst du dich von etwas trennen, dann musst du es verbrennen.“ Lektion zwei: „Willst du es nie wiedersehen, lass es schwimmen in Benzin.“ Feuer Frei, so kann selbst Chemie Spaß machen. Und wenn Herr Lindemann mal keine Zeit für Explosionen oder Knallgasreaktionen hat, kommt als Vertretungslehrer Käpt’n Peng.

6. Stunde: Biologie – Bad Religion

Hurra, noch ein ernst gemeinter Vorschlag. Bad Religion geben bei euch kein Reli, denn das wäre zu erwartbar. Greg Graffin, der Sänger von Bad Religion ist nämlich nicht nur Punk-Sänger, sondern auch Biologie-Dozent. Insofern könntet ihr bei ihm im Unterricht tatsächlich etwas Richtiges lernen.

Wahlfach: Werken und textiles Gestalten – Ton Steine Scherben

Mal abgesehen davon, dass für Rio Reiser, Nickel Pallat und co. nur dieses Fach in Frage kommt – Wäre es nicht auch geil, die Schulbänke mal in ihre Einzelteile zu zerlegen? Nach dem Motto: „Macht kaputt, was euch kaputt macht?“ Verdammte Axt.

LK Wirtschaft – 50 Cent

Schluss mit den elendigen Angebots und Nachfragekurven, bei diesem Wirtschaftslehrer ist die passende Botschaft gegen grenzenloses Wachstum schon im Namen versteckt.

LK Kunst – Shakespears Sister

Wahrscheinlich wäre der Kunstunterricht so doch sehr Theater lastig. Aber das macht nichts. Zeichnen können ja eh nur die wenigsten.

LK Erdkunde – Haiyti

Ok, sie könnte natürlich auch Kolonial-Geschichte oder strukturellen Rassismus unterrichten. Aber bei dem Namen passt Geografie dann doch wie der Stein auf den Permafrostboden.

LK Religion – Black Sabbath

Leute, Religionslehre? Das war doch wirklich das mit Abstand langweiligste Fach. In welchem Bibelvers... und schon war man eingeschlafen. Gut, dass ihr hier mit am kreativsten wart: DJ Hell, Heaven Shall Burn, Sisters Of Mercy, alle genannt. Für uns war aber klar: The winner is the one and only Black Sabbath.

Wir danken Doris Rasevic-Benz, Martin Ritter, Anne Belitz, Maximilian Irl, Maximiliane Heigl, Thomas Mayr, Manuel Mehlhorn, Nicole Schmitt, Roger Alexander und Tine Klink. Ihre Vorschläge haben diese Liste inspiriert.