Katar 2022 Fünf Fußballsongs, die uns durch die WM begleiten sollten

Jede Fußball-WM hatte auch immer ihren Sound. Dieses Jahr in Katar ist aber alles irgendwie ein bisschen anders. Deswegen haben wir unsere ganz persönlichen fünf Songs ausgewählt, die wir an dieser Stelle am liebsten von der FIFA sehen wollen.

Stell dir vor es ist Fußball-WM und keiner schaut zu! Das könnte in Katar zum ersten Mal eintreten, denn es gibt es bei diesem Sportgroßereignis einige Argumente, um den Fernseher auszulassen. Aber was ist mit dem Radio? Normalerweise wurden die Weltmeisterschaften immer von zahlreichen Liedern begleitet, die entweder offiziell oder inoffiziell für den Soundtrack des Turniers gesorgt haben.

Der offizielle Song für die WM in Katar ist "Hayya Hayya (Better together)" von Trinidad Cardona, Davido und Aisha. Ein Song, der uns etwas ratlos zurücklässt und den wir gerne gleich wieder vergessen wollen. Das sind fünf Fußball-Songs, die uns durch diese WM begleiten sollten, auch weil sie die richtigen Themen ansprechen.

Half Man Half Biscuit - All I want for Christmas ist a Dukla Prague Away Kit

Die "Winter-WM". So hieß es, als klar war, dass die Fussball-WM 2022 im Winter stattfinden wird. Die englische Indie-Pop-Band Half Man Biscuit liefert da den passenden Fussballsong mit Weihnachtsbezug. Der Sänger Nigel Blackwell erzählt vom besser betuchten Jugendfreund. Der besitzt nicht nur Carrera-Bahn und Tippkick-Spiel, sondern bekommt auch noch vom Vater ein Auswärtstrikot vom tschechischen Verein Dukla Prag zu Weihnachten – ein echtes Sammlerstück! Da bleibt nichts anderes übrig als dem reichen Bengel das Tippkick-Stadion zu zertreten. Könnte Vorbild für das WM-Motto sein: Und wenn ihr euch schon die WM gekauft habt, zertreten wir euch wenigstens euren teuer gewässerten Rasen.

Billy Bragg – God’s Footballer

Wie kann es eigentlich sein, dass die Auswüchse des Turbokapitalismus seit Jahrzehnten im Fußball so fette Früchte tragen? So soll das Budget für die diesjährige WM laut Forbes ganze 220 Milliarden Dollar betragen. 220 MILLIARDEN! Eine mögliche Antwort auf diese Frage bietet unser liebster Working-Class-Poet Billy Bragg: God is a footballer. Gott selbst muss dem Sport verfallen sein. Anders kann die Marktmacht des runden Balles fast nicht erklärt werden.

Nino aus Wien – Unentschieden gegen Ried

Wenn der Nino aus Wien kein so ein begnadeter Musiker wäre, dann wäre er auf jeden Fall Fußballer geworden. So singt er es selbst in seinem "Praterlied". Fußball-Fan ist er aber so oder so, auch wenn er mit seinem Herzensverein Rapid Wien viel leiden muss. Da gibt es auch mal ein Unentschieden gegen den Dorfverein Ried. Aber dann lieber einen „Eierkick“ in der österreichischen Provinz, als bei jedem Tor an die Diskussion erinnert werden, ob jetzt drei oder 3.000 Gastarbeiter beim Stadionbau ums Leben gekommen sind.

Marcus Wiebusch – Der Tag Wird Kommen

Die Homosexualität ist ein „Geistiger Schaden“, so hat es der offizielle WM-Botschafter Khalid Salman Reporter Jochen Breyer im ZDF erzählt. Und auch im globalen Fußball bleibt Homosexualität ein heikles Thema. Bisher gibt mit dem Briten Jake Daniels nur einen einzigen aktiven Fußballer, der sich öffentlich geoutet hat. Dabei müssten es eigentlich schon rein statistisch sehr viel mehr sein. Der Sänger von Kettcar, Marcus Wiebusch, hat sich diesen Umstand zu Herzen genommen und mit „Der Tag wird kommen“ eine siebenminütige Hymne auf den Tag geschrieben, an dem Homosexualität im Männerfußball ganz normal wird. Und irgendwann dann hoffentlich auch in Katar.

Alan & Denise – Rummenigge

