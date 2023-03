"Fleishman Is in Trouble" Diese Mini-Serie entlarvt die Lebenslüge der Fortysomethings

Dass wir alles gewuppt kriegen, ist eine Lüge. Denn die Rush Hour des Lebens gelingt nur, wenn alles reibungslos funktioniert. Aber es braucht nur eine Störung, und alles gerät aus den Fugen. In der Serie "Fleishman is in Trouble" bemüht sich ein 41-jähriger geschiedener Vater und Krankenhaus-Arzt, nicht den Verstand zu verlieren.

Im Intro zur Serie "Fleishman is In Trouble" fragt die Erzählerstimme: "Wie konnte es so weit kommen"? Zuvor stellt sie uns Mr. Fleishman vor: "Toby Fleishman erwachte eines Morgens in der Stadt, in der er sein gesamtes Erwachsenen-Leben verbracht hatte. Viele Gedanken gingen ihm im Kopf herum, nachdem seine Ex-Frau die Kinder einen ganzen Tag früher als erwartet bei ihm abgegeben hatte. Toby war gezwungen, die Frage zu stellen, die sich ihm alle paar Minuten aufdrängte, seit ihre Trennung vollzogen war." Genau, die Frage lautet: Wie konnte es soweit kommen? Und genau darum geht es in "Fleishman is in Trouble": um einen überforderten Mann. Das birgt natürlich Stoff für eine Art Woody-Allen-Komödie - zumal die Geschichte ausschließlich in New York City spielt. Aber die Serie ist deutlich vielschichtiger angelegt.

Der überforderte Mann

Toby Fleishman, gespielt von Jesse Eisenberg, kommt nicht klar. Toby Fleishman - subtil gespielt von dem ja immer großartigen Jesse Eisenberg - ist ein 41-jähiger Krankenhaus-Chirurg. Er hat schon im Job Stress genug. Und das zeigt die Serie auch, wie etwa, wenn er dem Ehemann einer Frau erklären muss, dass sie nie wieder so sein wird wie zuvor. Toby Fleishman hat durchaus noch Karriereabsichten, aber das klappt eben nur, wenn er und seine Ex-Frau (wieder mal herrlich durchgeknallt gespielt von Homeland-Star Claire Danes) den Terminplan fürs Kinderhüten haargenau einhalten. Wenn in der Rush Hour des Lebens ein Fehler ins System gerät, fällt alles auseinander - und genau so ist das bei Toby Fleishman.

Die Erzählerstimme weiß mehr, als der arme Protagonist: "In dieser Geschichte geht’s um alles, ums Leben, um die Ehe und wie aus junger Liebe alte Ressentiments erwachsen können. Es geht um Geld, mangelnde Befriedigung, um Eifersucht und Ambitionen, um Karriere, Elternschaft, Nostalgie und lebenslange Freundschaft."

Wir machen Pläne und Gott lacht

Fleishmans Ex-Frau, gespielt von Claire Danes, kommt ebensowenig klar. Es ist eine alte Freundin von Toby Fleishman, die immer wieder aus dem Off zu hören ist, um den aktuellen Gefühlszustand des Arztes zu beschreiben. Denn als moderner Mensch ist er natürlich online wieder schon auf der Suche nach einer neuen Frau, was ihm sein Zeitbudget aber eigentlich gar nicht erlaubt. Viele Menschen werden sich in Toby Fleishman wiederfinden, auch wenn sie nicht in New York City leben. Und das macht den Reiz dieser rasant erzählten Geschichte aus.

Jeder, sagt uns die Journalistin Taffy Brodesser-Akner, die sich die Story ausgedacht hat, jeder ist eben ein Spielball des Zeitgeistes, und muss - auch das wird hier klar - letztlich scheitern, weil es schlichtweg unmöglich ist, allen Anforderungen gerecht zu werden. Nun liegt die Vermutung nahe, dass mit dem anfangs unerklärlichen Verschwinden von Tobys Ex Rachel auch eine Art Krimi in die Serie eingebaut ist, aber irgendwann wird Rachel von Freundinnen in der Stadt gesehen, was Toby auch mitgeteilt wird.

Millenials am Rande des Nervenzusammenbruchs

Man denkt an Pedro Almodovars "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs", wenn man Rachel in "Fleishman is in Trouble" zuschaut. Und es entsteht der Eindruck, dass etwas grundsätzlich falsch ist am Leben auf der großstädtischen Überholspur. Aber diese Mischung aus einerseits realer Dramatik und andererseits grober Lächerlichkeit machen aus der Serie ein nahezu ungetrübtes Vergnügen. Dass sich am Ende alles irgendwie dann doch in Wohlgefallen auflöst, ist wohl - wie alles in Amerika - den Gesetzen des Marktes zu verdanken.