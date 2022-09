„Die Ringe der Macht“ Wie die milliardenschwere Herr-der-Ringe-Serie unsere Redaktion spaltet

Dieser Artikel ist ein Streitgespräch zwischen den Zündfunk-Reporterinnen Paula Lochte und Ferdinand Meyen. Er enthält deshalb Spoiler zu den ersten Folgen von “Die Ringe der Macht”.

Die Handlung: Zäh wie Kaugummi oder Fantasy-Antifaschismus?

Ferdinand Meyen: Was soll ich sagen? Vier Folgen rum und es ist fast noch nichts passiert. Das finde ich das Schlimmste an “Die Ringe der Macht”. Dass sich einfach nichts tut. Dass man zeitlich mit Tolkiens Vorlage bricht und das gesamte zweite Zeitalter (eigentlich mehrere tausend Jahre) auf ein paar Monate runterkomprimiert, wäre ja zu verkraften. Aber es ist dann schon eine Leistung, dass das Ergebnis trotzdem eine Geschichte ist, die sich bis jetzt anfühlt wie ein alter Kaugummi, der mal episch geschmeckt hat, aber jetzt irgendwo hinten zwischen den Weisheitszähnen pappengeblieben ist.

Paula Lochte: Nun, was soll ich sagen? Genau das ist der Witz der ersten Folgen: Was du als langweilige Kaugummi-Schlonze missverstehst, ist eigentlich ein Kunstgriff: Du fühlst, was die Hauptfigur Galadriel fühlt. Sie ist die Kassandra des Serienzeitalters, und klingt auch so, wenn sie sagt: “Ich weiß, was es heißt, die Einzige zu sein. Die Einzige, die sieht.” Galadriel sieht und alle anderen schauen weg. Faschistoide Orks sammeln sich wortwörtlich im Untergrund. Greifen aus dem Hinterhalt an. Freuen sich auf ihren Führer und eine Art “Tag X”, an dem ihr von langer Hand geplanter Umsturz stattfinden soll.

Du willst also den Bildschirm anschreien und wie Galadriel rufen: “Tut doch endlich was!” Stattdessen passiert, wie du richtig sagst, nichts. Der König der Elben schickt erstmal seine Truppen nach Hause. Mittelerdes Verfassungsschutzpräsident (der Chef der Wächter-Elben) leugnet die Gefahr und verheddert sich in eigenen Vorurteilen. Und die Menschen finden überwiegend, es müsse jetzt auch mal gut sein mit der Vergangenheitsbewältigung; denn unter dem früheren dunklen Herrscher Morgoth, da waren sie wenigstens noch wer. Während “Der Herr der Ringe” als Fantasy-Allegorie auf den gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus gelesen werden kann, beantwortet “Die Ringe der Macht” also die Frage: Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und das finde ich ziemlich genial.

Die Ästhetik: Narnia-Kitsch statt Mittelerde-Feeling?

Ist das noch Mittelerde - oder schon Narnia? Ferdinand Meyen: Klar, “Die Ringe der Macht” verhandelt aktuelle Politik. Auch auf der Insel Numenor gibt’s ja allerhand Rassistinnen und Rassisten, die gegen Elben Stimmung machen. Aber – ein paar politische Botschaften machen ja noch keine gute Story. Ich weiß doch schon, worauf’s am Ende hinausläuft, warum muss ich das über fünf Staffeln in die Länge ziehen? Und noch schlimmer: Die fürchterlich kitschige Ästhetik. Wie zum Beispiel in einer besonders schwachsinnigen Szene aus Folge drei. Da sehen wir Hauptheldin Galadriel auf einem Schimmel über den Strand reiten. Natürlich – in Zeitlupe. Zuerst dürfen wir staunen, wie sich die Muskeln des majestätischen Pferdes anspannen. Und dann überrascht uns Galadriels Gesicht in Großaufnahme, lachend, voller Freude am wilden Ritt. Unterlegt von einer Musik, die so theatralisch ist, dass sie sich auch als Soundtrack eines Best-Of von Neymar-Schwalben eignen würde. Für mich wirkt das alles wie Narnia, nicht wie Mittelerde.

Die Schwülstigkeit zieht sich durch alle Folgen von “Die Ringe der Macht”, die Bilder sind pompös und doch belanglos, ständig setzen die Macher*innen auf übertriebene Slow-Motion, die uns ins Gesicht drücken möchte, von welch epischer Tragweite die Ereignisse dieser Jahrhundert-Serie doch sind. Und genau das ist es, was nervt. Das sieht schon alles irgendwie gut aus, aber vergisst dabei komplett, worauf es bei gutem Storytelling eigentlich ankommt. Peter Jackson hat es in den Original-Filmen vorgemacht, wie man eine gigantische Tolkien-Story in drei Filme komprimiert. Trotz ihres immensen Budgets kommt die Serie aber nicht annähernd an die Gewaltigkeit der Original-Trilogie heran. Obwohl “Die Ringe der Macht” am Ende – ja, wirklich – dreimal so teuer ist wie “Der Herr der Ringe”. Alles fühlt sich an wie schlecht geschriebene Fan-Fiction, die mit Referenzen einer Story spielt, die ich mir jederzeit lieber ansehen würde als ein Pferd am Strand in Zeitlupe.

Paula Lochte: Du sprichst einen entscheidenden Unterschied zwischen uns beiden an: Ich bin kein Herr-der-Ringe-Ultra. Gut, Poster von Legolas und Arwen hingen auch in meinem Jugendzimmer, aber für mich sind weder die Bücher noch die Filme das Maß aller Dinge, und ich verkläre sie auch nicht in der Rückschau. Denn wenn du genau hinsiehst, dann findest du auch in Peter Jacksons Filmen zig gut ausgeleuchtete Pferde, selbstverliebte Zeitlupen, und schwülstige Chöre. Was ich von Amazon Prime erwarte, ist kein Tolkien-Denkmal, und auch kein kleiner, feiner Indie-Film. Sondern gute Blockbuster-Unterhaltung.

Bei mir zündet die Serie. Und das hat übrigens auch mit dir zu tun. Die ersten Folgen waren gerade draußen, da hast du die “Die Ringe der Macht” schon verrissen. Wie überhaupt ein Verriss-Feuerwerk durch Feuilletons und Foren knallte. Entsprechend niedrig waren meine Erwartungen. Die ersten Folgen haben mich dadurch positiv überrascht.

Die Figuren: Wo ist die Fallhöhe für Hauptcharaktere?

Galadriel auf dem Schlachtfeld Ferdinand Meyen: Ich hatte ja die Hoffnung, dass sich mein schlechtes Gefühl aus den ersten Folgen als Trugschluss erweist. Aber fühle mich jetzt eher bestätigt. Um mal zu verdeutlichen, warum “Die Ringe der Macht” so belanglos ist: die Charaktere. Da ist mir einer egaler als der andere. “Die Ringe der Macht” ist von Anfang an spannend, weil es No-Names wie Frodo, Sam, Merry und Pippin waren, die sich gegen die Ringgeister behaupten mussten, die stärksten Diener von niemand geringerem als dem dunklen Herrscher Sauron. Das erzeugt doch eine wahnsinnige Fallhöhe, charismatische, kleine Säufer, die plötzlich mit dem bösesten Bösen konfrontiert werden.

Jetzt folgen wir dagegen einer der mächtigsten Elbinnen aller Zeiten, Galadriel. Ist doch klar, dass sie nicht in Gefahr ist, und dass ihr fast niemand im Zweikampf gewachsen ist. Galadriel ist eben nun mal fast so mächtig wie Sauron selbst. Ist das jetzt wirklich eine interessante Figur? Und dann muss ich auch noch in endlos langen Szenen beobachten, wie sich pubertierende Jungs, die ich kaum kennengelernt habe und die mir völlig egal sind, vor Orks in Küchenschränken verstecken. Anstatt mitzufiebern, hoffe ich fast schon, dass der arme Ork endlich wieder ein bisschen frisches Menschenfleisch serviert bekommt. Ich finde schade, dass man den diversen Cast für eine Serie ohne Tiefe verschwendet.

Paula Lochte: Okay, auf die pubertierende Dumpfbacke und die Horrorfilm-Vibes dieser Szene könnte ich auch verzichten. Anders als du finde ich es aber schön, dass ich in der Serie vertraute Figuren in einer anderen Lebensphase kennenlerne: “Oh, da ist ja Elrond!”, denke ich dann. “Huch, wer ist das?” Und vor allem: “Ach was, die weise und in sich ruhende Galadriel war mal ein tomboyhafter Wildfang?” Überhaupt: die Hauptheldin Galadriel. Nach sieben Büchern und sechs Filmen ist die Geschichte in “Die Ringe der Macht” zum ersten Mal aus der Perspektive einer Frau erzählt. Anders als in den Hobbit-Filmen entladen hier nicht alle paar Minuten Zwergen-Männer, Menschen-Männer und Ork-Männer ihr Testosteron in Kampfszenen mit Überlänge. Und anders als in “Der Herr der Ringe” verschwendet nicht die einzige schwertschwingende Frau (Éowyn) ihre wenigen Sendeminuten damit, einem Mann hinterzuschmachten.