"Stranger Than Kindness" Die Nick-Cave-Ausstellung in Kopenhagen ist Personenkult - und trotzdem sehenswert

Kuratorin Christina Back vom Museum der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen trat schon vor drei Jahren an das Management von Nick Cave heran: “Die Idee kam von uns. Wir haben eine lange Tradition mit Künstlern und Künstlerinnen, bei denen man erst herausfinden muss, ob und wie sie sich für eine Ausstellung im Museum eignen. Wir sind sehr interessiert an der Frage: wie stellt man ein schriftliches Archiv im Raum dar? Nick Cave ist für mich in erster Linie Geschichtenerzähler. Sowohl in seiner Musik als auch in seinen Büchern. Wir waren gespannt, wie wir die Räume mit seinen Geschichten füllen würden.”

An rein biographischer Ausstellung war er nicht interessiert

Erst hatte Nick Cave Bedenken. An einer rein biographischen Ausstellung war er nicht interessiert. Doch dann konnte er sich für die Idee begeistern: als Struktur wurden acht Themen-Räume gewählt: beginnend mit seiner Kindheit in der Provinz in Australien. Ein Foto vom Kirchenchor, in dem der katholisch erzogene Nick singt. Ein weiteres von der Art School in Melbourne, wo er zu zeichnen beginnt.

Auf einem Bild sehen wir den jungen Nick Cave neben den "Saints" – eine übersehene Band der Musikgeschichte. Sie brachten schon vor den Sex Pistols die erste Punk-Single raus. Aber eben nicht in England, sondern in Australien. “Nach ihnen gab es kein Zurück mehr”, sagt Cave neben dem Foto. Seine erste Band nennt sich The Boys Next Door, es folgen The Birthday Party mit denen er auch in Europa tourt, sie bleiben Ende der 70er.

Das Zimmer aus seiner Zeit in Berlin wurde im Museum nachgebaut

Nick Cave's Zimmer damals in Berlin.

Die nächsten Ausstellungs-Räume heißen “beautiful chaos” und “obsession” also “Wunderbares Chaos” und “Besessenheit". Sie zeigen Nicks Lyrics: Textbücher und -zettel, handgeschrieben mit schwarzer Tinte oder auf der Schreibmaschine verfasst - wie sein Hit “The Mercy Seat”. Manche Textblätter ähneln eher Collagen mit Krikel-Krakel-Zeichnungen. Als Titel der Ausstellung wurde “Stranger Than Kindness” gewählt. Es ist erstens Nicks eigener Lieblings-Song und zweitens eines der wenigen Stücke seines Repertoires, das er nicht selbst schrieb. Der Text stammt von seiner ersten Freundin Anita Lane, selbst Musikerin – die Musik von Blixa Bargeld, dem Sänger der "Einstürzenden Neubauten", der bei der Nicks letzter Band dabei sein sollte: "The Bad Seeds".

In den 80ern lebte Nick Cave in Berlin. Sein Zimmer dieser Zeit wurde im Museum nachgebaut: überall Bücher, Zeitschriften, Kopien an den Wänden – neben Marienbildern und Heiligenkitsch. Für den Ausstellungs-Raum “The Office” trennte er sich gar von einem Teil der Bibliothek seines heutigen Hauses in Brighton / England. “Es geht um eine Reise durch seine Inspirationen, um die Dinge, die er liebt", erklärt Kuratorin Christina Back. "Und wie sie sich auf Musik und Schreiben auswirken. Es gab ja in letzter Zeit einige Ausstellungen über Pop-Ikonen wie David Bowie oder Leonard Cohen. Uns war von Anfang an klar, dass es keine Reise durch seine Alben werden würde. Wir wollten lieber zeigen, wie seine Kreativität aussieht, wie er arbeitet. Er wollte, dass seine Fans das hier sehen können. Nick und Warren Ellis schufen extra Sounds für unsere Räume. Er selbst nennt die Ausstellung "ein eigenes Werk". Einen Weg, eine Geschichte zu erzählen. Ein Weg, all das zu zeigen, was in seinem Leben passierte.”

Gedenkstücke an Kylie Minogue und Nina Simone

Toll gemacht sind die Video-Interviews mit all seinen Ex-Musiker*innen. Sie sind besonders gefilmt und geschnitten, so dass auf zwölf Monitoren Gesichter kommen und gehen und auch noch zu sehen sind, wenn andere Bad Seeds sprechen. Nick öffnet seine Archive. Und zeigt seine geliebte Kylie Minogue-Tasche. Mit ihr hatte er mit “Where The Wild Roses Grow” seinen größten Hit. Der letzte Raum heisst “Shattered History” / Zerbrochene Geschichte”, unter anderem mit einer Bibel und dem Kaugummi, den Nicks Vorbild Nina Simone einst an ein Klavier klebte. Und wir sehen ihn glücklich auf einem Kunstfoto mit seiner Frau Susie Bick, Mode-Designerin vieler Musikerinnen – ihr ist das Stück “Girl In Amber” gewidmet.

Längst ist aus dem einst unzugänglichen Düstermann ein weltgewandter, sich in die Politik einmischender Familienvater und Anzugträger geworden, dessen Fans froh sind, ihn online alles fragen zu dürfen. Und der mit dem eigenen Gesprächsformat “Conversations with Nick Cave” auf Tour geht. Die erste Ausstellung vervollständigt nun das Oeuvre dieses Künstlers. Toll und trotzdem ungewohnt, wenn uns ein cooler Star so nah an sich heranlässt. Auch wenn es im Museum ist. Auch wenn es doch ein bisschen Personenkult ist.