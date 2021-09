„Trigonometry“ Diese Serie erzählt ohne Klischees und unaufgeregt von der Liebe zu dritt

In der BBC-Produktion „Trigonometry“ verlieben sich drei Menschen mit unterschiedlichsten Lebensrealitäten ineinander. Als Zuschauende tauchen wir in die Gefühlswelt der Liebenden und Leidenden ein. Und erleben eine Geschichte über Zwischenmenschlichkeit.

„I’m on the corner, watching you kiss her - and i’ll be dancing on my own“ - die BBC-Miniserie „Trigonometry“ beginnt mit brummenden Synthies und einer Frauenstimme. Es ist der Gesang von Künstlerin Robyn in ihrem Hit „Dancing On My Own“. Eine Hymne auf die unglückliche Liebe. Die Lyrics schildern eindrücklich, wie es sich anfühlt, wenn man verliebt ist, die Person aber Gefühle für jemand anderen hat. Sie gehen ins Herz. Und sie sind eine gute Wahl. Der perfekte Vorbote, für die Serie "Trigonometry".

Von Anfang an gleich im Gefühlsstrudel

Gleich in den ersten Szene erleben wir die tragische Geschichte von Ray. Als olympische Synchronschwimmerin erleidet sie einen schweren Unfall. Die Bildsprache setzt auf nahe, kurze Einstellungen und auf die Perspektive von Ray selbst. Wir werden gleich in den Gefühlsstrudel geworfen. Aufregung, Anspannung und dann: Bewusstlosigkeit, Krankenhaus und Trauer. Rays Karriere ist nach dem Unfall hinüber. Um wieder Fuß zu fassen, möchte sie nun ein neues Leben in der Stadt anfangen.

Also ab nach London, wo der Großteil der Serie spielt. Rey entflieht dem behüteten Elternhaus, und kommt in der Großstadt bei einem Paar unter: Gemma, gespielt von der charismatischen Thalissa Teixeira und Kieran, einfühlsam gespielt von Gary Carr. Gemma ist die smarte Tochter eines konservativen, weißen Offiziers und einer früh verstorbenen Schwarzen Mutter, sie führt ein kleines Kaffee. Kieran, ein in Armut aufgewachsener Ex-Soldat, arbeitet mittlerweile als Rettungssanitäter.

Gemma ist bisexuell - eine Begebenheit die angenehmerweise ohne Dramatik und nebenbei erzählt wird. Weil bei beiden das Geld recht knapp ist, suchen Gemma und Keiran eine Untermieterin - Ray zieht ein. So viel zur Prämisse.

Eine Dreier WG - bei allen ist es mehr als Freundschaft

Was nun folgt, ist Gefühlschaos pur. Alle drei freunden sich schnell an. Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander, streiten, beobachten sich beim Streiten, versöhnen sich, erleben Fernsehabende - und eine Nahtoderfahrung zusammen. Wir sind hautnah dabei: Bei Ups and Downs. Lachen und Weinen. Sex und für einander da sein. All das fühlt sich fast kammerspiel-artig an, denn ein Großteil der Szenen spielen sich in der kleinen WG oder außerhalb nur zwischen den Dreien ab. Eher selten kommen andere Charaktere dazu.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Trigonometry: Trailer | BBC Trailers

Von Anfang an ist spürbar: Da liegt noch irgendwas in der Luft, irgendwas anderes. Und richtig, es bleibt natürlich nicht bei Freundschaft. Alle drei unterdrücken romantische Gefühle füreinander. Kunstvoll dargestellt mit aufgeladenen Blicken, tiefen Gesprächen und flüchtigen Berührungen. Sie kämpfen mit ihrer Liebe zueinander. Über Monate. Genauer: Vier Folgen á 45 Minuten lang. So viel Gefühl und Ausdruck über Zeit - das könnte ganz schön schief gehen mit dem falschen Cast. Doch die Chemie zwischen Thalassa Teixeira, Gary Carr und Ariane Labed ist beeindruckend. Die Situationen wirken echt. Nachvollziehbar. Als Zuschauerin schließt man sie schnell ins Herz. Und möchte am liebsten selbst in der warmherzigen Dreier-WG wohnen, ein Teil dieser sich langsam fügenden Fusion sein.

Die neue Empfindsamkeit in der Romantic-Dramedy

Dazu kommt, dass „Trigonometry“ weit weg von typischen Romantic-Dramedy-Erzählungen agiert. Sie hat Witz und punktet mit Realness, nicht mit bedeutungsschwanger aufgeladenen Monologen und überkandidelten Sexszenen - obwohl es durchaus um Sex geht. Die Serie ist sanft, einfühlsam und emphatisch. Alles in allem ist sie nah am Leben. Besonders im Gegensatz zu anderen Produktionen, die Dreiecksbeziehungen thematisieren. Man denke nur an „The Affair“ oder „Casablanca“. Oft wird die Story um eine Person gestrickt, die gefangen ist zwischen zwei Love Interests. Aber wir haben 2021, Zeiten der modernen Liebe, wir leben in offenen Beziehungen, schmeißen das Konstrukt Ehe über Bord und lassen uns nicht von Monogamie limitieren - in diesen Zeiten wirken Eine-wie-keine-Storylines klischeebehaftet und ja, in manchen Fällen sogar sexistisch.

„Trigonometry“ macht das anders. Die Serie erzählt genau EINE Lovestory. Die von drei Menschen. Mit spürbarer Chemie zwischen den Darstellenden in jeder Folge, und begleitet von einem tollen Soundtrack. Ein bisschen erinnert die Miniserie mit ihrem Witz, ihrer Langsamkeit und ihrer einfühlsamen Energie an andere Werke. Die Buchverfilmung „Normal People“ aus dem letzten Jahr zum Beispiel. Oder auch an „Fleabag“, die Kreation von Comedy-Genie Phoebe Waller Bridge. Beides sind auch BBC Produktionen. Wenn man möchte, lässt sich hier ein roter Faden erkennen, ein kleiner Trend sozusagen: Die neue Empfindsamkeit in der Romantic-Dramedy. Schön zu sehen. Und wichtig. Denn von realistisch dargestellter Liebe können wir in diesen Zeiten irgendwie alle ein bisschen mehr gebrauchen.