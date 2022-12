Klima-Aktivist droht Präventivhaft "Ich weiß nicht, ob ich Weihnachten bei meiner Familie sein werde oder in der JVA Stadelheim."

Viel zu langsam gehen die Anstrengungen gegen den Klimawandel, sagen Wissenschaftler. Aber am meisten haben wir über "Die letzte Generation" und ihre Verkehrsblockaden diskutiert. Deren Forderungen sind nicht allzu überzogen – aber durch ihre extreme Form der Störung spricht kaum noch jemand über die Inhalte. Simon Lachner ist Aktivist der Gruppe "Die letzte Generation". Der 24-jährige Elektrotechniker war bereits als Schüler bei "Fridays for Future". Im Februar 2022 beteiligt er sich an einer Straßenblockade am Münchner Isartor und wurde dafür zu einer Geldstrafe verurteilt. Derweil kündigt "Die letzte Generation" weitere Blockaden an. Trotz der neuen, angedrohten Präventivhaft. Wir haben mit Lachner gesprochen.