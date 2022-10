Von Joy Division bis Loretta Lynn Die fünf besten Musiker-Biopics

Gus Van Sant porträtiert die USA nie so, wie die Amerikaner sie gerne sähen. In diesem Film erzählt er von den letzten Tagen Kurt Cobains in seinem Haus in Seattle. Wir erleben einen von Drogen und Hoffnungslosigkeit geprägten 27-Jährigen am Ende seines Weges. Gus Van Zandt will weder verteufeln noch glorifizieren, sondern einfach nur die Gefühle vermitteln, die Cobain wohl verfolgt haben mögen am Ende seines Lebens. Ein bedrückendes, aber konsequentes Meisterwerk.