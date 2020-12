Internet-Rückblick Diese fünf Memes haben uns geholfen 2020 durchzustehen

Karen, Cardi B schreit “CORONAVIRUS”, Jonathan Swan, ein nackter Mann und ein Wildschwein am See sowie eine Twitter-Chain. Diese fünf Memes feiern wir, obwohl sie 2020 entstanden sind.

Ja, dieses Jahr ist als solches für viele schon eine Art Meme. Und eigentlich kann man auch nur hoffen, dass 2020 bald vorbei ist und aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen wird. Trotzdem gab es fünf lustige Schnipsel aus dem Netz, an die man sich auch in zehn Jahren noch gerne zurückerinnern wird.

Der nackte Mann und das Wildschwein

Fangen wir mit einem Meme aus Deutschland an. Die Szene ist so absurd, dass sie Menschen aus der ganzen Welt geteilt haben. Zu sehen ist ein nackter Mann, der einem Wildschwein auf einer Wiese in der Nähe eines Berliner Badesees hinterherrennt. Das Wildschwein hat nämlich seine Tasche gestohlen und hat es jetzt sehr, sehr eilig. Chapeau an den/die Fotograf*in für diesen Schnappschuss aus dem Sommerloch. Denn so lost wie der arme Mann sind wir doch irgendwie alle in diesem Jahr. Das Wildschwein repräsentiert 2020, es hat all unsere Hoffnungen auf ein schönes Jahr, unseren Wunsch nach Normalität im Maul – und wir rennen ihm hinterher. Hilflos. Und nackt.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. ABC13 Houston Wild boar steals naked man's bag in Germany https://t.co/nnutiEf00b https://t.co/pDrKQzrDWk

Karen

Her name is Karen and she wants to speak to the manager. Seien wir ehrlich – es war das Meme des Jahres. Jeder kennt Karen, jeder hasst Karen. Sie steht für die Person, die sich an der Tankstelle beschwert, warum das Benzin heute zwei Cent teurer ist als gestern. Oder für die Person, die ihre Nachbarn bei der Polizei anzeigt, wenn sie nach 22 Uhr noch Musik laufen haben. In Deutschland heißt Karen übrigens Alman-Anette and I think that’s absolutely beautiful.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Top 5 Most Entitled Karen's OF ALL TIME!

Ich habe einen Witz

Das ist ein Meme aus der Twitter-Gemeinde, entstanden am 27. Juli 2020. Wer die Idee hatte, weiß man nicht, aber auf einmal wurde das Netz geflutet mit „Ich habe einen Witz Memes“. Hier eine Auswahl der Besten: „Ich habe einen Witz über die Autokorrektur, aber der ist Jacke.“ „Ich habe einen Witz über Seitenbacher. Einen Seitenbacher Witz. Einen Witz über Seitenbacher.“ „Ich habe einen Witz über die NSU-Akten, aber den erzähle ich erst in 120 Jahren.“ „Ich habe einen Witz über Orgasmus-Schwierigkeiten, aber der kommt nicht gut.“ Das Schöne an den Ich habe einen Witz-Witzen: Sie waren einfach nur verdammt lustig.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Hazel Brugger Ich habe einen Witz über die fehlende Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen aber der ist zu unnötig und gefährlich.

CORONAVIRUS!!

Für alle, die es dieses Jahr mal kurz vergessen haben sollten: Cardi B schreit es euch entgegen. CORONAVIRUS, dieses Jahr haben wir das CORONAVIRUS. CORONAVIRUS! Aber im Ernst – es war schon ziemlich legendär, als Cardi den Clip damals auf Insta gepostet hat. Das Ding wurde übrigens von DJ Snake geremixt und hat es auf Spotify in so ziemlich jede Pandemie-Playlist geschafft, die jemals erstellt wurde.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. DJ SNAKE x CARDI B REMIX

Jonathan Swan

Die entgeisterte Miene des HBO-Reporters Jonathan Swan – im Sommer lief sie in den sozialen Medien rauf und runter. Entstanden ist das Meme in einem Fernseh-Interview mit Donald Trump. Swan wirft Trump Versagen in seiner Corona-Politik vor, woraufhin ihn dieser mit ausgedruckten Zetteln konfrontiert. Sie sollen beweisen, dass die USA mit ihrer Corona-Politik besser dastehen als alle anderen Länder der Welt. Die Reaktion von Swan – natürlich ist sie dem Internet nicht entgangen und wurde in den unterschiedlichsten Kontexten geteilt: „Wenn du das Drehbuch zu Star Wars IX zum ersten Mal liest“ oder „Wenn dir jemand erzählen will, dass Schalke 04 guten Fußball spielt“, schrieben die User.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Sampsa Nuotio 2020 cheat sheet for reacting to things https://t.co/9CPn3x0ZQb