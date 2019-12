Thank God it's Christmas? Die fünf beschissensten Weihnachtslieder

Es gibt Menschen, die jeden Winter versuchen, Weihnachtsliedern so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen. Songs wie "All I Want For Christmas Is You"? Folter. Aber: Es geht noch schlimmer. Fünf Weihnachtslieder aus den Randbereichen der Hölle.

„Es ist die Erfüllung eines meiner größten Träume“, schwärmt Robbie Williams über sein erstes Weihnachtsalbum, das gerade erschienen ist. Inklusive eines Duetts mit Helene Fischer. Aber egal wie schlimm man das finden mag – es geht immer noch schlimmer. Die Skala an niveaulosen Weihnachtsliedern ist nach unten seeehr weeeeiiiiit offen. Fünf Beispiele.

1. Celine & Ray: Und der Schneemann drückt ein Auge zu

Für uns Musikjournalisten ist es ein überlebenswichtiges Werkzeug: die Online-Plattform MPN, das Musik Promotion Network. Hier gibt’s jede Menge neue Platten bereits vorab zu hören. Im Advent geht es auf diesem Internetportal zu wie bei einem Unfall. Eine akustische Massenkarambolage, bei der man nicht wegschauen bzw. weghören kann vor lauter Fassungslosigkeit. Weil: Einen relevanten Markt scheint es ja wohl offensichtlich zu geben für Plattenlabels wie „Schlagerhotel“ oder Tochter-Vater-Duos wie Celine & Ray und deren diesjährige Weihnachts-Single: „Und der Schneemann drückt ein Auge zu.“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Und der Schneemann drückt ein Auge zu

2. Tiny Tim: Santa Clause has got the AIDS

Herbert Buckingham Khaury aus Manhattan hat sich als Künstler nach einer Figur aus einem Charles Dickens Roman benannt: Tiny Tim. Ein skurril obskurer Entertainer in viel zu kleinen Anzügen. 1985 trällert er mit seine Ukulele das Lied vom unter Aids leidenden Santa Claus, sein Besuch in diesem Jahr muss krankheitsbedingt ausfallen. Selbst für Tiny Tim-Verhältnisse ein Zacken zu krass. Aber so eindeutig ist die Sache nicht, wie sie scheint. AIDS war Anfang der 1980er den meisten noch kein Begriff. Was die Menschen in den USA damals aber sehr wohl kannten, war eine appetitzügelnde Diätschokolade namens AYDS. Geschrieben AYDS.

Wollte uns Tiny Tim, der zu Lebzeiten unter Diabetes litt, eigentlich nur für die gesundheitlichen Folgen erhöhten Süßigkeitenkonsums zur Weihnachtszeit sensibilisieren? Die endgültige Wahrheit über den Song nahm Tiny Tim 1996 mit in sein Grab. Samt Ukulele. Das Ende vom Lied: Die AYDS Schoko-Riegel sind längst verschwunden, Tiny Tim‘s Santa Clause has got the AIDS dagegen hat einen Stamm-platz in Listen mit den schlimmsten Weihnachtsliedern. Quod erat demonstrandum!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Tiny Tim -- Santa Claus (has got the...)

3. DRD & DJ Wilo: Trabbi Trab – Kling Glöckchen Mix

Im Zuge des Mauerfalls vor 30 Jahren entstand um das sächsische Künstler-Urgestein Gert Schaarschuch ein Synthie-Disko-Ding namens „Trabbi Trab“. Abgekultet in Ostdeutschland und auch in „Alles Nichts Oder“, der Show mit den Tortenorgien von Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder.

Dem Mauerfall folgt nun ein Hörsturz: Ok, dass der Song „Trabbi Trab“ eine jubiläumsbedingte Remix-Frischzellen-Kur bekommen würde, war abzusehen, aber das, was das deutsch-österreichische DJ-Duo WiLo darüber hinaus macht, ist nicht mal mit einer Überdosis an Zimtsternen zu ertragen: der „Trabbi Trab Kling Glöckchen Mix“.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. DRD - TRABI TRAB (ft. Gerd Schaarschuch, DJ Zambo)

4. DJ Ostkurve: Last Christmas Remix

Ok. Der musste rein. Hat übrigens die gleiche BPM-Zahl wie der "Trabbi Trab Kling Glöckchen Mix". Also Leute: Versucht doch mal, die zwei Songs ineinander zu mixen. Das hebt dann tatsächlich alle Grenzen zwischen Bescherung und bescheuert auf.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. DJ Ostkurve feat Quetschn Academy - Last Christmas (Volksmusik Remix)

5. Schnuffels Weihnachtslied

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Und so machten sich auch die Samser-Brüder Marc, Oliver und Alexander aus Köln auf den Weg, doch zuvor gründeten sie noch die Internetfirma Jamba mit den nervigen Klingeltönen.

Und weil sich der Crazy Frog in den Nullerjahren verkaufte wie geschnitten Brot, erfand man was dazu: Schnuffel. Eine großäugige Hasenlady für eine weibliche Zielgruppe ab Mitte 20, die für die Diddl-Maus schon zu alt war, aber immer noch anfällig ist für Comic-Tiere mit Kindchenschema-dimensionierten Glubsch-Augen. Wenn ihr euch den schrägen Mist anhören willt, hier klicken auf eigene Gefahr. Ja, auch Schnuffel feiert Weihnachten.