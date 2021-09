"From Dreams To Dust" Die Felice Brothers haben sich aus dem Schatten von Bob Dylan und Co. gespielt

Ich treffe Ian Felice und seinen Bruder James genau an dem Ort, wo ihre Wurzeln liegen: Beim Holzstadel von Levon Helm von “The Band” in Woodstock, New York. Nicht weit von hier wuchsen die drei Felice-Brüder auf – Ian und James und Simon, der inzwischen die Band verlassen hat und nun als Produzent tätig ist. “Als ich jung war und wir die Band gründeten, durften wir hier für Levon eine Show eröffnen. Das war ein Highlight in meinem Leben, schließlich bin ich mit seiner Musik aufgewachsen und The Band gehört zu meinen Lieblingsgruppen”, erzählt Ian.

Der Gitarrist sitzt gemütlich in der Sonne. Hier in Upstate New York haben viele der großen Folk-Songwriter der 60er und 70er - darunter Bob Dylan - ihre Zelte aufgeschlagen. In diesen Folk-Zirkeln aufzuwachsen, fühlte sich manchmal auch etwas überwältigend an. James Felice singt über diese Erfahrung im Stück „Blow Him Apart“: „Ich habe das Singen in einem Hühnerstall gelernt“, heißt es da. “Ich hatte kein starkes Selbstbewusstsein, habe nicht an meine Fähigkeiten geglaubt. Ich dachte, nicht gut genug zu sein. Es gab einfach zu viele unglaublich fantastische Musiker um uns herum”, erklärt James Felice.