Trojanisches Pferd "Hetzjaeger" So leicht kann man mit einer Rechts-Rock-Band auf Spotify durchstarten

Ein Mann marschiert mit einer Fackel durch einen düsteren Wald. Er trägt Springerstiefel, Lederjacke und eine Hunde-Maske. Dann ein Schnitt. Weltkriegsbomber vor schwarz-weiß-rotem Hintergrund. Szenen aus dem Musik-Video der Single „Kameraden“ der Band Hetzjaeger. Der Text erzählt von guten alten Zeiten, einer manipuliertem Öffentlichkeit und einem Deutschland, dass sich Stück für Stück dem Feind ergibt: „Denn wir sind nicht einfach Kameraden. Und wir geben nicht nach. Mit harter Hand und festem Herz. Es braucht nur einen Stoß. Nein wir geben nicht nach.“

Ein Zeichen gegen rechte Musik auf Streaming-Portalen

Doch dann wendet sich das Blatt. Ab der zweiten Strophe handelt „Kameraden“ nicht mehr von der guten alten Zeit, sondern vom antifaschistischen Kampf. Es ertönen die Texzeilen: „Wenn ihr das hört, sind wir vom Algorithmus längst angespült. Wenn ihr das hört, ist es eh schon lange zu spät. Denn wir, wir sind nicht eure Kameraden. Wir geben nicht nach. Wir kicken die Faschisten aus der Playlist raus, es braucht nur einen Stoß. Mit aller Kraft gegen den Hass!“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kameraden

Hetzjaeger sind eigentlich ein paar Punks, die für einen Song so getan haben, als wären sie Neo-Nazis. Ein musikalisches trojanisches Pferd. Sie wollten ein Zeichen setzen gegen rechte Musik, die im Internet und in Streaming-Portalen mehr und mehr Fuß fasst, erzählt Jörn Menge, der Gründer der Initiative Laut Gegen Nazis, die die Aktion organisiert und unterstützt hat.

Je tiefer in der Produktion, desto angeekelter war die Band

Im Interview erklärt er weiter: „Wir fanden besonders spannend, dass wir diesen ganzen Musik-Portalen mal auf die Füße treten, weil rechtsextremistische Musik fördert eben auch deren Szene. Es ist eben nicht nur ein finanzieller Faktor, sondern Musik ist Gefühl. Und alles, was ich mit Musik transportiere, das führt dazu, dass wir dieses ganzes Gedankengut mehr verbreiten als wir denken.“

Über 25 Playlists mit dem Titel „Rechtsrock“ gibt es zum Beispiel auf Spotify. Wie leicht man seinen faschistischen Song in den Streaming-Portalen bewerben kann, wollten die Hetzjaeger beweisen. Der erste Schritt: Die passende Musik. Dafür zuständig: Hauke, der Sänger von Hetzjaeger. Er hat Wert auf stumpfe Musik gelegt, wie bei den Bösen Onkelz oder bei Freiwild,. Und auf Textpassagen, die bei Rechten ziehen. Kameradschaft zum Beispiel oder der Verlust der alten Werte.

Eine Aktion von Jan Böhmermann?

Im Interview verrät Hauke: „Je mehr wir uns in der Produktion befunden haben, umso angeekelter waren wir eigentlich. Am Anfang dachten wir uns noch: Großer Spaß, aber dann musst du halt immer mehr in den Tonfall reinkommen, dass man nicht denkt, das ist ein Ärzte-Song.“ Der zweite Schritt: Den Song möglichst breit in der rechten Szene und in den Algorithmen streuen. Dafür zuständig: Nicolas Klein von Laut gegen Nazis.

Die Band im Musikvideo zu "Kameraden". Auch mit ihr haben wir gesprochen. Sie erläutert: „Wir haben damit gestartet, dass wir erstmal eine Hörprobe, also die erste Strophe des Songs hochgestellt haben, die klang natürlich nach Rechtsrock. In Null Komma nichts war das auf den Plattformen. Und dann haben wir geschaut, wo funktioniert das und wo müssen wir noch aggressiver werden. Und dann haben wir bei Spotify angefangen Werbung zu schalten, was dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Streams zustande gekommen sind, innerhalb von ein paar Tagen.“

Die Hörprobe von „Kameraden“ von Hetzjäger, also die erste Strophe des Songs, erzielt in nur wenigen Wochen über 100.000 Aufrufe, wird vor allem in rechten Foren gepusht. Sogar rechte Musik-Verlage fragen an und wollen Hetzjaeger unter Vertrag nehmen. Doch dann passiert Unvorhergesehenes. Portale wie Belltower News warnen vor der neuen Nazi-Band, und einige Rechte kaufen der Hetzjaeger ihre politische Gesinnung nicht ab. Es gibt sogar Spekulationen, ob das Ganze eine Aktion von Jan Böhmermann ist. Das führt dazu, dass der vollständige Song schließlich noch vor der Veröffentlichung am 30. Januar von rechten Kanälen geleaked wird. War die Aktion also ein Misserfolg?

Ein Sumpf, dem die Streaming-Plattformen zu wenig entgegenstellen

Nicolas Klein meint zu dieser Frage: „Erstmal denkt man: Mist, dann funktioniert unser Ding ja gar nicht. Aber in Wirklichkeit hat das extrem geholfen. Es haben auf den Song, den die Nazis dann in ihrem Kanal geteilt haben, ein paar Tausend Aufrufe, die Aufmerksamkeit war viel größer, es gab viel mehr Kommentare, was wieder den Algorithmus trainiert. Am Ende hat der Leak das viel mehr verbreitet, als es unser Livestream getan hätte.“

Das Hetzjaeger-Logo. Ok, aber was soll das ganze bringen? Es gab viele Klicks, aber umstimmen wird man die Rechten nicht können. Und viele haben den Braten auch vorher gerochen und rühmen sich jetzt damit, dass sie die – Zitat – „doofen Zecken“ durchschaut haben. Darum ging es bei der Aktion aber auch nie, erzählt Jörn Menge: „Uns ging es darum, die Kritik an den Anbietern fortzuführen. Das ist ja das, was wir versucht haben zu zeigen: Wie funktionieren die eigentlich. Man sieht auf einmal, was weiß ich: 75.000 Likes für einen Nazi-Song in vier Wochen. Das sollte eigentlich eine Art Schock in dieser Zivilgesellschaft hervorrufen. Wir wollten auch zeigen: Welchen braunen Sumpf haben wir eigentlich?“