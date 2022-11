Klassiker von Leonard Cohen Das sind die drei wichtigsten Versionen von "Hallelujah"

Version 1: Das Original

„Hallelujah“ gehört nicht zu den Leonard-Cohen-Klassikern aus den Sixties, sondern erschien erstmals 1984 auf dem Album „Various Positions“. Mitte der 80er, also in Zeiten von Madonna, Prince und Michael Jackson, hatten es die Stimmen der Sixties ziemlich schwer, noch wahrgenommen zu werden. Die Plattenfirma Columbia Records ging so weit, „Various Positions“ in den USA überhaupt nicht zu veröffentlichen. Man sah darin kein kommerzielles Potential. Und so dümpelte „Hallelujah“ ein paar Jahre als verkannter Album-Track ziemlich unbemerkt vor sich hin. Dabei war der Song elementarer Ausdruck der Überzeugungen des Sängers.