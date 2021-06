Meinung Die deutsche Gesellschaft kann keine erfolgreichen und intelligenten Frauen aushalten

Dieser Wahlkampf ist schon jetzt aggressiv gegenüber linken und grünen Frauen

Das ist nur einer von vielen Angriffen auf vor allem auf als links oder grün identifizierte Frauen in diesem noch jungen Wahlkampf. Nehmen wir zum Beispiel Annalena Baerbock: Echauffiert wurde sich schon über ihren Lebenslauf, ihr Weihnachtsgeld, es gab eine riesige Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegen die angebliche Verbotspartei. Baerbock-Nacktbilder wurden gefaked, und die vielen Versprecher der grünen Kanzlerkandidatin werden rauf und runter getrollt, unter anderem dass sie nach ihrer Rede auf dem Parteitag am Wochenende das Wort "Scheiße" gesagt hat.

Die Verhältnismäßigkeit ist Flöten gegangen

Die deutsche Öffentlichkeit: ein Incel

Wo sind die Inhalte?

Dabei könnte man auch bei den Grünen mal anfangen, über Inhalte zu sprechen. Man könnte zum Beispiel das Wahlprogramm anschauen, dass die Grünen am Wochenende beschlossen haben und darüber diskutieren, dass sich die Partei zum Beispiel gewehrt hat, die Hartz IV-Bezüge um 200 Euro anzuheben. Wir könnten darüber diskutieren, warum es keine Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen geben soll und der Spitzensteuersatz mit den Grünen nicht auf 53 Prozent sondern nur auf 48 angehoben wird. Aber hey – das ist alles nicht so wichtig! Viel ergiebiger, dass die Friedenspreisträgerin Emcke Klima, Elite und Juden in einem Satz reiht, und, Mist aber auch, Annalena Baerbock nach ihrer Rede am Wochenende "Scheiße" gesagt hat.