Lese-Highlights 2021 Die besten Bücher des Jahres – und ein Verriss

Zehn Bücher des Jahres, ausgewählt von der Zündfunk-Redaktion. Sie erzählen von der High Society und einer Pariser Banlieue. Von Müttern und Töchtern, Trump und Zombies. Diese Bücher müsst ihr gelesen haben – außer eines, da reicht der Klappentext.

1. Thomas Kretschmer empfiehlt: „Eurotrash“ von Christian Kracht

Er hat es wieder getan: 25 Jahre nach seinem Debüt „Faserland“ schickt Christian Kracht seinen Helden auf eine neue Reise durch eine wohlstandsverwahrloste Oberschicht. Diesmal hat der Held einen Namen. Er heißt Christian Kracht und beginnt die Reise dort, wo die letzte endete, in Zürich.

An der Seite seiner schwerkranken Mutter reist er durch die Schweiz, und durch die schwarze Vergangenheit seiner Familie. Eine kaputte Familie zwischen Luxus und Naziverbrechen, zwischen High Society und sexuellem Missbrauch.

Christian Kracht ist so kunstvoll wie wenige andere zwischen glänzender Oberfläche und tiefgründiger Misere unterwegs. Er erzählt von einer Welt, die vordergründig ganz realistisch wirkt; je genauer man aber hinschaut, desto unklarer wird: Stimmt das alles, was hier erzählt wird, als wären es historische Fakten? Was wahr ist und was erfunden, das ist nie klar in den Romanen von Christian Kracht – und das macht seine Texte letztendlich so faszinierend. „Eurotrash“ landete zu Recht auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.

„Eurotrash“ von Christian Kracht ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen (224 Seiten, 22 Euro).

2. Caroline von Lowtzow empfiehlt: „New York Ghost“ von Ling Ma

Der Roman zur Pandemie, der bereits vor der Pandemie geschrieben wurde: Candace Chen führte das typische Leben einer urbanen Millenial: arbeiten, einkaufen, feiern gehen, nicht wissen, was mit dem Leben anfangen. Bis ein neuartiges Fieber aus China große Teile der Weltbevölkerung niederstreckt und New York in eine Geisterstadt verwandelt.

„Nach dem Ende kam der Anfang. Und am Anfang waren wir acht, dann neun – das war ich – eine Zahl, die nur abnehmen würde.“ So beginnt „New York Ghost“, der Erstlingsroman der chinesisch-amerikanischen Schriftstellerin Ling Ma, wie ihre Hauptfigur mit sechs Jahren aus China in die USA gekommen. Sehr geschickt verwebt Ling Ma das postpandemische Endzeitszenario mit ihrer eigenen Migrationsgeschichte und der Vorgeschichte ihrer Heldin Candace zwischen entfremdeter Arbeit und der Suche nach einem Sinn im prekären Dasein. „New York Ghost“ – das ist Generationenporträt meets Kapitalismus-Kritik meets Einwanderungsgeschichte meets Zombie- & Roadmovie.

„New York Ghost“ von Ling Ma ist übersetzt von Zoë Beck bei Culture Books erschienen (360 Seiten, 23 Euro).

3. Nabila Abdel Aziz empfiehlt: „Die jüngste Tochter“ von Fatima Daas

Fatima, das ist die Tochter algerischer Einwanderer, die in einer Banlieue vor Paris aufwächst und lesbisch ist – genau wie die Titelheldin ihres Buches, die auch den Namen Fatima trägt. Wir begleiten sie bei ihrem Coming-Out; sich selbst, ihrer Community und Gott gegenüber.

Das Verhältnis zu allen dreien bleibt in „Die jüngste Tochter“ immer ambivalent. Es gibt keine einfachen Antworten in diesem Buch. Trotz der seit Jahren laufenden aggressiven Islamdebatte in Frankreich wurde dieser sanfte Roman dort ein Bestseller und eine literarische Sensation. „Die jüngste Tochter“ von Fatima Daas hat den Internationalen Literaturpreis gewonnen. Der Roman bricht die großen Debatten auf ein zerbrechliches, schmerz- und auch hoffnungsvolles Leben herunter.

„Die jüngste Tochter“ von Fatima Daas ist übersetzt von Sina de Malafosse bei Ullstein erschienen (192 Seiten, 20 Euro).

4. Ralf Summer empfiehlt: „Der Jaeger und sein Meister“ von Rocko Schamoni

Schon in den ersten Zündfunk-Interviews mit dem Telefonstreich-Trio Studio Braun verrieten die drei Hamburger ihr großes, unbekanntes Humorvorbild: Heino Jaeger. Rocko Schamoni widmet dem „verkannten Kiez-Genie“ nun einen biographischen Roman. Jaeger war Karikaturist und Stegreif-Geschichtenerzähler mit eigenen Sendungen in ARD-Radiosendern und diversen LPs (seine Sprech-LPs sind inzwischen als Hörbuch-CDs bei Kein & Aber erschienen).

In „Der Jaeger und sein Meister“ begleiten wir ihn durch die 60er und 70er in St. Pauli. Umgeben von Dichter Hubert Fichte sowie Halbweltfiguren und immer wieder heimgesucht von den Dresdner Bombennächten von 1945, die den kleinen Heino Jaeger im Mark erschütterten.

Die Grenze zum Wahnsinn war bei Jaeger fließend – vor allem am Ende seines Lebens, das er in der Psychiatrie verbrachte. Danke, dass diese vergessene Figur und ihre Freak-Freunde nun weiterleben!

„Der Jaeger und sein Meister“ von Rocko Schamoni ist im Hanser Verlag erschienen (288 Seiten, 22 Euro).

5. Paula Lochte empfiehlt: „Mädchen, Frau etc.“ von Bernadine Evaristo

Ein Ziegelstein von einem Buch. Über 500 Seiten, zwölf ineinander verwobene Geschichten, die sich über ein Jahrhundert erstrecken: „Ich wollte ein Buch schreiben mit so vielen Schwarzen britischen Frauen drinnen wie nur irgend möglich“, sagte Schriftstellerin Bernadine Evaristo auf einer Lesung. „Wir kommen kaum vor in der britischen Literatur.“

Diese Leerstelle füllt Evaristo in „Mädchen, Frau etc.“ mit der lesbischen Dramatikerin Amma, die wie die Autorin aus der Londoner Underground- und Hausbesetzerszene kommt. Mit ihrer Tochter Yazz, die sich altklug über die radikalfeministische Punk-Attitüde ihrer Mutter mokiert. Mit der so spießigen wie idealistischen Lehrerin Shirley, die an Londons kaputt gesparten öffentlichen Schulen verzweifelt. Oder auch mit Bummi, die aus Nigeria geflüchtet ist und eine Reinigungsfirma aus dem Boden gestampft hat. Ihrer Tochter hat sie den Namen „Carole“ gegeben, damit sie es einmal leichter hat.

Die jüngeren Figuren bringen aktuelle Debatten in den Roman, die älteren Figuren geben ihm historische Tiefe. Der Roman erinnert an einen Theaterabend, bei dem das ganze Ensemble mitspielt, das Publikum bei Slapstick-Einlagen lacht und der noch lange nachwirkt. Für „Mädchen, Frau etc.“ hat Evaristo 2019 völlig zu Recht den Booker Prize abgeräumt, als erste Schwarze Frau. Dieses Jahr ist ihr berührender Roman endlich auf Deutsch erschienen.

„Mädchen, Frau etc.“ von Bernadine Evaristo ist übersetzt von Tanja Handels im Tropen-Verlag erschienen (512 Seiten, 25 Euro).

6. Ralf Summer empfiehlt: „Die Zukunft war gestern“ von Ingeborg Schober

Sie kam aus dem Allgäu und wurde die erste namhafte Musikjournalistin in Deutschland. Ingeborg Schober sendete beim BR (Rocklok, Zündfunk, später Bayern 3) und schrieb für die Süddeutsche Zeitung, Sounds und Musikexpress.

Im Buch „Die Zukunft war gestern“, herausgegeben von ihrer guten Freundin Gabriele Werth, wechseln sich Schobers Artikel aus den 70ern und 80ern (LP-Kritiken, Konzertbesuche, Interviews) mit Erinnerungen von Freunden und Kollegen an sie ab. So erzählt Carl-Ludwig Reichert, unser Ex-Zündfunk- und Nachtmix-Kollege, wie sie sich bei einem Grateful-Dead-Konzert in München kennenlernten. Und ihren sehr subjektiven Artikeln entnehmen wir nebenbei, wie schwierig es war, damals als Pop-Journalistin zu arbeiten: ohne Netz, ohne Handy.

Einmal verpasste sie eine Pressekonferenz des Musikers Stephen Stills (Crosby, Stills, Nash And Young) im Münchner Hilton Hotel und musste dann stundenlang in der Lobby warten, bis sie über Rezeptionist, Taxifahrer und Liftboy herausbekam, in welchem Hotelzimmer der Rockstar untergebracht war – der ihr dann doch noch ein Interview gab: exklusiv. Über den Zündfunk sagte sie später einmal, dass dort immer so wahnsinnig lang und ernsthaft über Musik diskutiert wurde. Same as it ever was. Schober starb 2010 nach einer Krankheit in München.

„Die Zukunft war gestern – Essays, Gespräche und Reportagen“ von Ingeborg Schober, herausgegeben von Gabriele Werth, ist im Reiffer Verlag erschienen (400 Seiten, 24 Euro).

7. Caroline von Lowtzow empfiehlt: „Identitti“ von Mithu Sanyal

In „Identitti“ geht es um Nivedita, eine junge Person of Color mit polnischer Mutter und indischem Vater, die als Bloggerin Identitti ihre Suche nach Identität durch lustige und provokante Posts mit ihrer Community teilt. Und es geht um Saraswati, großes Vorbild von Nivedita und renommierte Professorin für Postcolonial Studies an der Uni Düsseldorf, die Weiße auch mal aus ihren Seminaren verweist, um ihnen zu zeigen, was Rassismus bedeutet. Doch dann wird Saraswati als weiße Deutsche enttarnt und ein Shitstorm bricht los.

„Identitti“ ist eine in Romanform gegossene Auseinandersetzung rund um Identitätspolitik und legt auf äußerst kurzweilige und unterhaltsame Art und Weise die Mechanismen und Konfliktpunkte dieser Debatte frei.

„Identitti“ von Mithu Sanyal ist im Hanser-Verlag erschienen (432 Seiten, 22 Euro).

8. Thomas Kretschmer empfiehlt: „Red Pill“ von Hari Kunzru

Ob kulturelle Aneignung oder die Alt-Right-Bewegung, der Siegeszug des Streamings oder die Veränderungen der Privatsphäre durch die sozialen Medien: Der in New York lebende Hari Kunzru verhandelt in seinen Romanen zielsicher die gegenwärtigen Diskurse: mehrdeutig, Fragen stellend und nicht erklärend.

In seinem aktuellen Roman „Red Pill“ schickt er seinen Helden mitten hinein in die Finsternis von rechter Esoterik und Verschwörungstheorien. Mit dem Ergebnis, dass der Held in der Psychiatrie landet. Als er wieder herauskommt, ist Wahltag, der 8. November 2016. Am Ende des Tages wird Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen haben. „Trump ist nur ein Symptom eines viel größeren Problems“, sagte Kunzru im Zündfunk-Interview. „Es fehlt an Vertrauen und der Übereinkunft, dass wir eine gemeinsame Wirklichkeit teilen.“ Hari Kunzru gehört zu den wichtigsten britischen Autoren seiner Generation. In „Red Pill“ beschäftigt er sich mit den Grenzen des Liberalismus.

„Red Pill“ von Hari Kunzru ist übersetzt von Werner Löcher-Lawrence bei Liebeskind erschienen (352 Seiten, 22 Euro).

9. Michael Bartle empfiehlt: „Eine Formalie in Kiew“ von Dmitrij Kapitelman

Dmitrij Kapitelmans fiktiver Erzähler und Romanheld heißt Dmitrij Kapitelman und muss in einer dringenden Angelegenheit nach Kiew. Für „eine Formalie“, wie es im Titel heißt. Er will Deutscher werden – es fehlt ein Dokument. Da ist die Einwanderungsbehörde gnadenlos, auch wenn er hier schon seit 25 Jahren als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling lebt. Nutzt auch nichts, dass Dmitrij in Sachsen als Jugendlicher das deutsche Grundgesetzt gegen prügelnde Nazis verteidigt hat.

Die Reise von Dmitrij Kapitelmann nach Kiew ist eine Reise in ein Grau der Dazu- und der Nichtdazugehörigkeit. Eine Reise in die Vergangenheit und in die Gegenwart einer Familie. Eine Reise zu einer neuen Liebe und zu einem Mehr statt einem Weniger an Sprache und Sprechpositionen. Denn Kapitelman erfindet immerzu neue Worte für den Transitbereich zwischen hier und dort. Es sind Worte wie „kennenlernkonfus“, „normalno“ oder „auslandsarrogant“, die einen beim Lesen angrätschen.

„Eine Formalie in Kiew“ bereichert uns, weil der Roman uns aus dem deutsch-ukrainischen Dazwischen eine wunderbare und humorpralle Sprache mitbringt. Eine mit Swag und mit Swing. Eine, die dem kalten Apparatschik-Deutsch fast eine wärmende Heizdecke umlegt. So macht dieser Roman ganz neue Räume auf.

„Eine Formalie in Kiew“ von Dmitrij Kapitelman ist bei Hanser erschienen (176 Seiten, 20 Euro).

10. Caroline von Lowtzow warnt vor: „Every“ von Dave Eggers

Sequel zum Beststeller „The Circle“ und eine erneute Dystopie in Sachen Machtkonzentration von Internetkonzernen. Der „Circle“ war gestern, jetzt ist „Every“. Der Konzern bietet Apps für alle Lebenslagen, die von (fast) jedem gerne genutzt werden. Sind deine Freunde wirkliche Freunde? Eine App gibt dir die Antwort! Kann ich dieses Produkt guten Gewissens kaufen? „Every“ sagt es dir! Wird der Vater gleich seine Kinder schlagen? „Every“ weiß es und schickt präventiv die Polizei.

Alle Handlungen sind selbstverständlich für alle jederzeit sichtbar und Scham das Mittel der Wahl, um das Verhalten der Menschen zu steuern. Nur wenige Menschen verweigern sich dieser Logik der totalen Transparenz und damit der totalen Überwachung. Und eine von ihnen ist Eggers Protagonistin Delaney Wells, die den Konzern von innen heraus sabotieren will.

Vieles von dem, was Eggers beschreibt, ist bereits Realität und man kann sich deshalb auch gut vorstellen, dass alles andere genau so kommen kann, wie von Eggers beschrieben. Nur hat man die Moral von der Geschicht’ schon nach wenigen Seiten begriffen – und dennoch wird der immer gleiche Plot (Delaney denkt sich etwas Krasses aus und hofft, die Menschen werden dadurch aufgerüttelt, befreien sich aus der selbst gewählten Unmündigkeit und zerschlagen „Every“ – aber das genaue Gegenteil tritt ein) auf weiteren 500 Seiten erzählt. Ich kann mich da nur meinem BR-Kollegen Martin Zeyn anschließen: „Es ist frustrierend: In fast allen Punkten mit Dave Eggers übereinzustimmen – und trotzdem den Roman ‚Every’ für nicht nur schlecht, sondern für langweilig und vor allem schrecklich langatmig zu halten.“