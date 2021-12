Best of 2021 Das sind unsere Songs des Jahres

1. Danger Dan: "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Danger Dan - Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt (Antilopen Gang)

2. Altin Gün: "Yüce Dağ Başında"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Altın Gün - Yüce Dağ Başında

3. Little Simz: "I Love You, I Hate You"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Little Simz - I Love You, I Hate You (Official Video)

4. Sofia Kourtesis: "By Your Side"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sofia Kourtesis - 'By Your Side' (Official Audio)

5. Lucy Dacus: "Thumbs"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lucy Dacus - "Thumbs" (Official Audio)

6. Wet Leg: "Chaise Longue"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Wet Leg - Chaise Longue (Official Video)

7. The War on Drugs: "I Don't Wanna Live Here Anymore"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (feat. Lucius) [Official Music Video]

8. Dawn Richard: "Jacuzzi"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Dawn Richard - Jacuzzi (Official Music Video)

9. James Blake, SZA: "Coming Back"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. James Blake - Coming Back (Lyric Video) ft. SZA

10. Le Ren: "Dyan"

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Le Ren - Dyan (Official Video)

11. Little Simz: "Introvert"

12. Kummer feat. Fred Rabe: "Der Letzte Song (Alles Wird Gut)"

13. The Felice Brothers: "Jazz On The Autobahn"

14. Blawan: "Under Belly"

17. Tocotronic: "Jugend Ohne Gott Gegen Faschismus"

18. Parquet Courts: "Waking At A Downtown Pace"

19. U-Roy & Santigold: "Man Next Door"

20. Jungle: "All Of The Time"