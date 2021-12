Serien-Highlights 2021 Das sind die besten Serien des Jahres

Roderich Fabian empfiehlt: The Beatles – Get Back

Diese rund acht Stunden wurden aus 60 Stunden Videomaterial destilliert, das der britische Regisseur Michael Lindsay-Hogg bei den Aufnahmesessions des Beatles-Albums „Let it be“ 1969 aufzeichnete. Der Hobbit-Regisseur Peter Jackson hat drei Jahre gebraucht, um daraus eine der faszinierendsten Dokumentarserien des Jahres zu machen. Wir sind immer mit in den Übungsräumen, wenn die Band Songs wie „Get back“ oder „Let it be“ entwickelt. Wir werden Zeugen, wie sich das Machtgefüge innerhalb der Band (von Lennon zu McCartney) verschiebt. Aber jenseits der Stars vermittelt die Serie auch viel vom Lebensgefühl der späten 60er Jahre, vom Alltag in den Straßen Londons und vom Gefühl, wenn man „berühmter als Jesus“ ist, wie es John Lennon einmal ausdrückte.

Alba Wilczek empfiehlt: Harlem

Jüngst sind die ersten Folgen des Sex-and-the-City-Spinoffs online gegangen. Die Reaktionen: eher mäßig. Die Storylines unpassend, der Sex zu plump und die Diversität zu gewollt. Stattdessen lohnt es sich, einen Blick auf die neue Serie „Harlem“ auf Amazon Prime zu werfen. Über zehn Folgen à 40 Minuten erzählt sie Leben, Lieben und Sex von vier Schwarzen Freundinnen in Harlem, New York. Alle sind Anfang 30, und jede kämpft mit ihren eigenen Problemen. Wir folgen einer jungen Professorin an der Columbia-Universität, einer arbeitslosen Sängerin, einer erfolglosen Designerin aus reichem Hause und einer queeren Tech-CEO. Was Sex and the City und auch das Spinoff nicht liefern, gelingt hier mühelos: echte Realitäten Schwarzer Menschen, echte Frauen-Probleme und Queerness fern von Klischees. Dazu noch eine Menge Humor. Und der Soundtrack ist übrigens auch Bombe: Black Culture only.

Ferdinand Meyen empfiehlt: Haus des Geldes

Die fünfte und letzte Staffel der spanischen Kult-Serie ist deswegen ein grandioses Finale, weil sie den politischen Unique Selling Point von „Haus des Geldes“ bis zum Schluss nicht aus den Augen verliert. Ziel war ja immer, eine Art raues, brutales „Ocean's Eleven“ für Linke zu sein – und das gelingt auch dieser Staffel. Die Kritik an Staats- und Polizeiapparat wird mit der Karikatur von faschistisch-brutalen Elite-Soldaten nochmal ausgebaut. Und in der letzten Folge macht sich der Professor doch tatsächlich den Bullshit des Aktienmarktes zu nutze, und zeigt uns so nochmal, warum der Finanz-Kapitalismus so perfide ist. Mehr Spoiler gibt’s an dieser Stelle nicht – nur so viel: Staffel fünf ist das würdige Finale, das auch die Darsteller, die bis zur kleinsten Nebenrolle einen hervorragenden Job machen, verdient haben. Anders als die Serien, die gemolken werden, bis keiner mehr zuschaut, kriegt „Haus des Geldes“ zum richtigen Zeitpunkt die Kurve und belohnt sich mit einem etwas kitschigen aber trotzdem sehr gelungenen Ende.

Sophie Dezlhofer empfiehlt: Succession

„Succession“ ist bitter, vulgär und böse – und zugleich irre anziehend. Es geht um die milliardenschwere Familie des Medienmoguls Logan Roy. Vorbild ist sicherlich das Murdoch-Imperium. Trotz aller Abscheu schließe ich das völlig durchgeknallte Pack ins Herz. In dem ganzen Wahnsinn gerade tut die Abgehobenheit der Story, die so wirklich gar nichts mit meinem Leben zu tun hat, irre gut. Sie entspannt mich. Wie ein Kind auf Überraschungseier giere ich auf die jeweils neue Folge der mittlerweile dritten Staffel.

Thomas Mehringer empfiehlt: Loki

Ja, es gibt die sehr lauten Stimmen, die Marvel bzw. Disney für ihr Blockbuster-Monopol im Kino und neuerdings auch bei Serien verachten. Niemand sonst kann so viel Geld in Serienentwicklung, Hauptdarsteller:innen und Special Effects stecken wie Disney in die 2021 erschienenen „Wandavision“, „Falcon & The Winter Soldier“, „Loki“, „Hawkeye“ und das animierte „What if...“. Für mich als Fan der Marvel-Comics macht Disney aber vieles richtig, da sie mit dem weitermachen, was sie mit den Kinofilmen begonnen haben: Die längste Serie der Kinogeschichte bekommt noch mehr Story-Verästelungen – wie damals bei den Comics, wo ich mir die Reihe zu den „Fantastic Four“ nur reingezogen habe, um zu checken, ob Captain America dort auch eine Rolle spielt. Wer damals schon sogenannte „Easter Eggs“ in den Comics gesammelt hat, wird auch bei den Serienadaptionen seine wahre Freude haben. Was Disney außerdem richtig macht: Der Cast des sogenannten „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) wird diverser. In „Hawkeye“ versucht der Agent und Meisterbogenschütze Clint Barton die Superhelden-Rente bei seiner Familie zu genießen, eine junge Schützin steht in den Startlöchern. In „Falcon & The Winter Soldier“ wird ein neuer, strahlender Captain America gesucht und in einem Afro-Amerikaner gefunden. In „Wandavision“ geht es um die Trauerbewältigung einer jungen Frau. Und dann wäre da noch „Loki“, der listenreiche Bruder von Donnergott Thor. Für mich war „Loki“ die unterhaltsamste Marvel-Serie 2021. Was zum einen am Zeitreise-Multiverse-Setting liegt, aber vor allem an Hauptdarsteller Tom Hiddleston, der aber auch hier von einer neuen Frau im Cast getoppt wird, nämlich von Sophia di Martino. Einige werden Marvel aus guten Gründen weiter hassen, für viele bleibt es der größte Nerdclub der Welt.

Alba Wilczek empfieht: DRUCK

Die Webserie von Funk, dem Jugendangebot der ARD und ZDF, ist adaptiert von der skandinavischen Serie „SKAM“. Die hat fast ein eigenes Serien-Genre gegründet, denn: Täglich werden neue Clips auf YouTube hochgeladen, die dann Ende der Woche gebündelt als komplette Episode erscheinen. Extra-Content gibt es oben drauf auf Instagram. Jede Staffel hat außerdem eine andere Hauptfigur. In der aktuellen siebten Staffel ist das Ismail: Ein junger POC, der mit seiner Identität und seinen Gefühlen struggelt. Das Setting bei den „DRUCK“-Staffeln bleibt immer gleich: Die Figuren gehen in die Oberstufe und stehen teilweise kurz vor ihrem Abschluss. Ihre Probleme sind aber vielschichtig und divers: Matteo ist schwul und verliebt sich in eine trans Person. Nora muss sich mit ihrer alkoholkranken Mutter auseinandersetzen und kämpft mit einer sogenannten Dissoziation, die sie nichts mehr spüren lässt. Und Fatou macht ihre ersten lesbischen Erfahrungen mit einer Mitschülerin. In dieser Serie wirkt nichts aufgesetzt. Sie schafft es ganz selbstverständlich von neuen deutschen Realitäten und wichtigen Themen zu erzählen und ist authentisch, aber trotzdem total romantisch.

Roderich Fabian empfiehlt: Maid

Die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter im Nordosten der USA – da könnten manche ein dröges Sozialdrama vermuten. Aber diese abgeschlossene Mini-Serie (zehn einstündige Folgen) gibt einen spannenden Einblick in die Sozialsysteme der USA. Die Geschichte der Reinigungskraft Alex beschönigt nicht, dämonisiert aber auch keine ihrer Figuren. Die Story verdeutlich einfach die Tatsache, dass der amerikanische Traum schon vor langer Zeit zur puren Illusion geworden ist. Andi McDowell spielt eine Alt-Hippie-Großmutter am Ende ihrer Möglichkeiten. Ihre Tochter Margaret Qualley als Alex dürfte durch diese Serie (spätestens nach den Golden Globes) zum Star aufsteigen, auch oder gerade weil sie in der Serie immer eher nach New Yorker Loft als nach provinzieller Burger-Braterei aussieht.

Ferdinand Meyen empfiehlt: Mare of Easttown

Eine Kleinstadt irgendwo im Mittleren Westen der USA. Und eine Frau, die diese Krimi-Serie im Alleingang trägt. So tief wie Detektivin Mare manchmal in die Schnapsflasche schaut, so tief ist auch die Performance von Kate Winslet, die einmal mehr beweist, dass sie zu den besten Schauspielerinnen Hollywoods gehört. Da ist auch ziemlich egal, wer am Ende für die Morde und Entführungen verantwortlich ist – allein wegen der Schauspielkunst von Kate Winslet ist die Serie ein Must-See. Und dazu gelingt es hier, eine Polizei-Geschichte zu erzählen, ohne dabei Copaganda (die Glorifizierung von Polizei-Arbeit) zu betreiben. Stattdessen geht es um die Komplexität sozialer Beziehungen und vor allem um die Schwierigkeit, zwischen Gut und Böse zu trennen und sich dabei nicht selbst zu verlieren. Wer nicht auf schwarz und weiß steht, sondern auf grau, ist hier richtig aufgehoben.

Aylin Dogan empfiehlt: Külüp

„Külüp“ ist eine Serie über eine marginalisierte Gruppe, Jüdinnen und Juden in der Türkei, die teilweise prekären Arbeitsbedingungen ausgesetzt und auch sonst ausgegrenzt wurde. Es ist eine Geschichte über zerbrochene jüdische Familien. Gleichzeitig aber auch über den Halt, den sich marginalisierte Gruppen in ihren eigenen, sicheren vier Wänden geben können. Und darüber, wie wichtig ein solches Community-Gefühl sein kann. Die Serie kommt leider nicht ganz ohne einige typisch türkische Serienelemente aus: teils kitschige und zu dramatisierte Szenen, pathetische Musik. Die Dialoge sind manchmal etwas plump. Trotzdem lohnt es sich, der Serie eine Chance zu geben. Sie gibt sephardischen Juden in der Türkei eine Stimme. Und sie wagt einen ersten, wichtigen Versuch, den Antisemitismus im Land – sei es auch erstmal nur der aus der Vergangenheit – aufzuarbeiten.

Roderich Fabian empfiehlt: Dopesick

Wenn sich der mächtigste Entertainment-Konzern der USA, nämlich Disney, der Oscar-Preisträger Barry Levinson als Regisseur und der ehemalige Batman Michael Keaton als Plattform, Produzent und Hauptdarsteller, zusammentun, um aus einem Sachbuch eine fiktionale Serie zu machen, dann dürfte sie ein gemeinsames und dringendes Anliegen vereinen: Die Opioid-Krise in den USA, die nicht unter Kontrolle ist und jährlich tausenden von Menschen das Leben kostet. In der Serie „Dopesick“ wird die Pharmaindustrie, die für die Sucht verantwortlich ist, in erster Linie durch den Spross einer Milliardärsfamilie repräsentiert, nämlich durch den Unternehmer Richard Sackler. Und der hat ein ehrgeiziges Ziel: „Ich kann dieses Medikament zum größten der Welt machen.“

Christian Schiffer empfiehlt: Billion Dollar Code

Eine Serie über die deutsche Digital-Bräsigkeit und Andi-Scheuer-Haftigkeit, die noch dazu das Internet perfekt erklärt. Eine echte Ausnahme-Erscheinung, denn bis heute ist Deutschland sehr gut darin, irgendwelche Gründe aus der Sofaritze zu pulen, um zu erklären, wieso dieses oder jenes niemals gehen wird. Das betrifft im Übrigen auch deutsche Serien. „Tatort“ statt „The Wire“: Vor Jahren hieß es noch, dass Serien-Deutschland niemals international mithalten wird können. Heute gibt es nicht nur „Derrick“, sondern auch „Dark“. Und auch „The Billion Dollar Code“ ist ein Beispiel dafür, dass wir es manchmal ja doch noch irgendwie packen.

Ferdinand Meyen empfiehlt: Squid Game

Glaubt man den Zahlen des Streaming-Dienstes, ist das die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten. Allein deshalb muss man „Squid Game“ geschaut haben. Man will ja mitreden und die popkulturellen Referenzen und Memes verstehen. Ansonsten hat die südkoreanische Serie vor allem Schlagzeilen gemacht wegen ihrer extremen Brutalität. „Oh je, jetzt spielen es schon die Kids im Kindergarten!“ Aber wahrscheinlich braucht’s die Gewalt auch, denn Squid Game schlägt in die gleiche Kerbe wie „Parasite“ oder der Netflix-Film „Der Schacht“. Kritik am skrupellosen Kampf aller gegen alle. Selbst die Armen bekriegen sich gegenseitig, bis zum Tod wird um die feinsten der feinen Unterschiede gerrungen. Und das verhindert, dass man sich verbündet gegen die reiche Oberschicht, die das Gemetzel nur zu Unterhaltungszwecken organisiert. Eigentlich eine perfekte Erklärung, wie es läuft im Kapitalismus.

