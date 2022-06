Die besten Tweets So reagiert das Netz auf Fynn Kliemanns "Pimmel-Rant"

Nach den Recherchen des ZDF-Magazin-Royal über Fynn Kliemann ist die Kritik am DIY-Unternehmer groß. Er bereicherte sich mutmaßlich an Maskendeals und behauptete, die Produkte seien aus Portugal, obwohl sie in Vietnam und Bangladesh hergestellt wurden. Mit einem irritierenden Instagram-Rant reagiert er jetzt - und schiebt die Kritik auf die woke-links-Twitter-Bubble. Das Kliemannsland stehe für Freiheit, sagt Kliemann und resumiert: "Wenn ich Bock habe, einen riesen Pimmel ins Feld zu sprengen, sprenge ich einen riesen Pimmel ins Feld." Im Netz lacht man sich über diese Defintion von Freiheit kaputt.