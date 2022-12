Söder, Sylt und Pimmel-Rant Über diese sechs Memes haben wir trotz 2022 gelacht

Eine Gesellschaft am Rande des kollektiven Nervenzusammenbruchs. Krise folgte auf Krise, unter hinter der nächsten Ecke wartet garantiert auch schon die nächste. Es ist ein kleines Wunder und ein ziemliches Privileg, dass wir trotz allem das Lachen nicht verlernt haben. Diese sechs Memes haben uns das Jahr versüßt – und mit Sicherheit auch dabei geholfen, es ein kleines bisschen erträglicher zu machen.

Slapsgiving mit Will Smith

Fangen wir mit dem Bild an, das die Meme-Bestenlisten dieses Jahr so sehr dominiert wie die FDP die Ampelregierung. Es war DER Aufreger der diesjährigen Oscar-Verleihung, der danach unzählige Male gememet und verfremdet wurde. Nachdem Comedian Chris Rock einen Witz auf Kosten von Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith macht, kommt der auf die Bühne – und slap – schlägt er ihm doch tatsächlich mit der flachen Hand ins Gesicht. Immer mitten in die Fresse rein, sangen Die Ärzte. „Keep my wife’s name out of your mouth“, schreit Smith dann nochmal, nur um später bei der Preisverleihung voller Reue in Tränen auszubrechen. Ein kleiner, peinlicher Moment für Will Smith, aber ein großes Meme für die Menschheit.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Will Smith SLAPS Everyone & EVERYTHING.

Putins Konferenz-Tisch

Als dieses Meme das Internet eroberte, war das, was sich gut eine Woche später in der Ukraine ereignen würde, noch undenkbar. Doch rückblickend betrachtet war Putins langer, langer, langer Verhandlungstisch ein Vorbote der Entfremdung zwischen Russland und dem Westen. Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte. Ganze !sechs! Meter trennten den russischen Präsidenten von seinen Verhandlungspartnern. Und das Internet rastete aus. Machte daraus wahlweise ein Bankett, eine Tischtennisplatte oder eine Bowlingbahn. Aber um es ganz klar zu sagen, wenn es diesen Angriffskrieg beenden würde, würden wir sofort alle Tisch-Memes aus dem Netz löschen.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Franjolittle

Putin VS Macron... https://t.co/ZhXkBvmrTN

Bonzen von den Straßen fegen, Sylt in Schutt und Asche legen!

Wann hat es das schon mal gegeben? Kein Bild, keine Szene, kein Video, kein Musikstück, nein: eine ganze Insel wurde im Mai diesen Jahres zum Meme. Was war passiert? Die Bundesregierung hatte das 9-Euro-Ticket als Inflationsausgleichsmaßnahme vorgestellt – und die BILD-Zeitung titelte, dass die Bewohner der Insel Sylt jetzt in Panik vor den Billig-Urlaubern sei. Daraufhin erlaubten sich Punks in ganz Deutschland einen Scherz, und kündigten an, die Insel in den Sommermonaten zu besetzen. So wie Sylt langsam von der Nordsee wurden die sozialen Netzwerke mit Sylt-Memes geflutet – und die Insel wurde zum Symbol der sozialen Ungleichheit. Und dann verschmolzen digitale und echte Welt auf nie dagewesene Weise: Hunderte Punks besetzten die Insel, machten aus kunstvollen Brunnen in Westerland Pissoirs, tranken Bier und veranstalteten Konzerte. Und tatsächlich hat man nach eigener Aussage sogar die Immobilienpreise auf der Insel gesenkt. Was man mit Memes so alles bewegen kann.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Cronikler Ⓥ 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️💚🌻

@tagesschau Bin quasi schon fast auf Sylt. Verbarrikadiert euch auf Sylt besser wir kommen! https://t.co/jfjXXVWcrq

Fynn Kliemann will einen Pimmel ins Feld sprengen

Momente, die die Evolution des Menschen negativ beeinflussen können, sind selten. Wann passiert es schonmal, dass ein Ereignis der Weiterentwicklung der Spezies Mensch wirklich im Weg steht? Bei dieser Rede ist das definitiv der Fall. Nachdem der „nachhaltige“ Unternehmer Fynn Kliemann von Jan Böhmermann des Maskenbetrugs beschuldigt wurde – und mutmaßlich nutzlose FFP2-Masken in einer Charity-Aktion an Obdachlose verschenkt hatte, veröffentlicht Kliemann ein irritierendes Instagram-Statement. Er schiebt die Kritik an seiner Person auf woke Linke und inszeniert sich als Kämpfer für die Freiheit. Und der Höhepunkt seiner Rede klingt dann so: „Wenn ich Bock habe, einen riesen Pimmel ins Feld zu sprengen, sprenge ich einen riesen Pimmel ins Feld.“ Im Netz erntete Kliemann für seinen „Pimmel-Rant“ Spott und Hohn – und zahlreiche Memes, die ihn länger begleiten werden als die Reihe von Kooperationspartnern, die nach der Affäre die Zusammenarbeit aufgekündigt haben.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. @creamspeak@mastodon.social

Dieser Typ steht nachts um 4 bei dir vor der Tür und will dir „einen Pimmel ins Feld sprengen“ was tust du? https://t.co/BrtmDBrRPU

Aber ich will dein Fahrradsattel sein!

Wir haben TikTok wirklich wenig zu verdanken. Hinein in den Überwachungskapitalismus dank der chinesischen App, die uns hirnlos von Schwachsinn zu Schwachsinn scrollen lässt und währendessen unsere Daten stibitzt. Positiv ist allerdings, dass dank TikTok auch der Einsatz von Musik zum wiederkehrenden Meme geworden ist. zum Artikel „Fahrradsattel“ Deutschpunk-Song von Pisse erobert mit TikTok die Welt – so kam es dazu

Besonders schön war das im Falle dieses Songs: „Fahrradsattel“ von der Punkband Pisse aus Hoyerswerda hat die App gestürmt. Amerikanische und asiatische Nutzer schwelgten in der melancholischen Stimmung ohne zu wissen, worum es in dem Song eigentlich ging: „Du willst einen Ring am Finger, aber ich will dein Fahrradsattel sein!“

Söder und die LGBTQ-Windräder

Last but not least: Der Memegott from Bavaria himself. Ja, er legt es drauf an. Ja, er postet am laufenden Band peinliche Bilder auf Instagram, in der Hoffnung zur Meme-Vorlage zu werden und so publicity zu generieren. Aber dieses Foto ist der Gipfel der Lächerlichkeit. Nachdem Bayern den Ausbau der Erneuerbaren Energien jahrelang ausgebremst hatte, Söder selbst immer wieder verkündete, dass Bayern eben kein Windland sei, und die CSU stärker an ihrer 10H-Regel klebte als die „Letzte Generation“ am Stachus, inszeniert sich der Ministerpräsident jetzt als Kämpfer für die Windkraft. Und dann auch noch mit Windrädern in Regenbogenfarben. Aber mei, wie man in Bayern halt sagt: Zwoa Windräder san aa a Leberkassemmel. Guten Rutsch ins neue Jahr!