Gaming-Highlights 2020 Diese Videospiele solltest du auf jeden Fall anzocken

Johanna Gebhardt empfiehlt: Animal Crossing New Horizons

Das neueste Animal Crossing ist noch mal über sich hinaus gewachsen und fügt Mechaniken wie Basteln, Terraforming und sogar Farmen an. Das Spiel hat die Evolution zum digitalen Puppenhaus problemlos gemeistert. Durch die (Echt-)Zeit, die in dieses Spiel fließt, die enorme Online-Community, die darum wieder aufgeflammt ist, sowie die Möglichkeit, Freund*innen online auf ihren Inseln zu besuchen, ist Animal Crossing New Horizons eines der besten Spiele, um dieses Jahr zu überstehen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Verfügbar für die Nintendo Switch

Christian Schiffer empfiehlt: Suzerain

Der fiktive Staat Sordland hat definitiv schon bessere Zeiten erlebt: Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, die Lebenserwartung ist sehr niedrig, an den Schulen wird Kreationismus anstatt Evolutionstheorie gelehrt und die Verfassung ist in etwa so modern wie ein Traktor auf einer russischen Kolchose. Kurz um: Sordland hat so ziemlich alle Probleme, die ein Land nur haben kann. Aber es gibt Hoffnung, nämlich: Mich. Ich, der charismatische Computerspiel-Kennedy mit einem Abschluss als Diplomaticus scientiae politicae Universitatis der Hochschule für Politik München. Ich werde mit Hilfe meiner Computer-Maus eine Botschaft von Hope and Change in jeden Winkel von Sordland tragen! So schwer kann das ja schließlich nicht sein: 130 von 250 Sitzen im Parlament, dazu eine starke Stellung des Präsidenten, mit Vetorecht und allem Zipp und Zapp, das dürfte hoffentlich reichen, um Sordland in eine strahlende Zukunft zu führen.

Suzerain ist nicht das erste Spiel, das versucht, den Politik-Betrieb zu simulieren. Allerdings waren die meisten Politiksimulatoren bislang in etwa so spannend wie eine Nachwahl von SPD-Bundeswahlkreisersatzdeligierten. Suzerain aber ist anders, ganz anders sogar. Denn Suzerain ist eine Mischung aus Strategiespiel und interaktivem Roman. Ich streite mit der knorrigen Innenministerin um das Polizeibudget, versuche den neoliberalen Wirtschaftsminister davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist, die Eisenbahn zu privatisieren und fädele mit dem schmierlappigen Medien-Mogul schmutzige Hinterzimmer-Deals ein. Und das ist geil. Kein zerplatzender Zombiekopf, kein geschossenes Tor, kein gelungener Sprung, nichts von dem, was in vielen Computerspielen Erfolg ausmacht ist nur ansatzweise so befriedigend, wie in Suzerain nach einem harten und zähen Verhandlungsmarathon eine knappe zwei Drittel-Mehrheit im Parlament für eine Verfassungsreform zusammenzubekommen. Suzerain ist, um es in der Sprache der Politik zu sagen, ein Erdrutschsieg, das passende Spiel zur beginnenden Biden-Ära – und mein persönliches Spiel des Jahres.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Suzerain Announcement Trailer

Verfügbar für Windows und Mac

Jan Rothe empfiehlt: Cyberpunk 2077

Das Beste kommt zum Schluss. So auch dieses Jahr, denn im Dezember erschien mit Cyberpunk 2077 eines der wohl meisterwarteten Videospiele der letzten Jahre. Genauer gesagt seit 2012, denn damals wurde es angekündigt. Angesetzt in einem fiktiven Steampunk-Universum entführt das Spiel von Entwicklerstudio CD Projekt Red seine Spieler in die Stadt Night City, in der es einfach alles zu entdecken gibt. Dank der Verpflichtung von Keanu Reeves als einen der Hauptdarsteller, fühlt sich dieses Spiel einfach nur genial an. Aufgrund immenser Grafikleistung schwächelt Cyberpunk aber leider auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One - glänzt jedoch auf dafür ausgelegten Gaming-PCs um so mehr. Und für alle, die nicht über die entsprechende Technik verfügen, gibt es auch eine Lösung: Zahlreiche Streams und Videos auf YouTube, Twitch und Co helfen, die spannende und facettenreiche Story rund um Keanu Reeves als Johnny Silverhand und den oder die Söldner*in V, die vom Spieler oder der Spielerin gesteuerte Figur, zu verfolgen. Es lohnt sich - findet auch Christian Schiffer, wie ihr hier lesen könnt!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Cyberpunk 2077 — Official Launch Trailer — V

Verfügbar für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia

Gregor Schmalzried empfiehlt: Golf With Your Friends

Hinter diesem unschuldig klingenden Titel verbirgt sich ein hinterfotziges Multiplayer-Meisterwerk für den Lockdown und darüber hinaus... Jemals Golf in einem Minenfeld gespielt? Oder einen Golfball durch ein Wurmloch geschossen? Einen Golfball genau so geschlagen, dass er via Riesenrutsche genau auf einem Jetpack landet, welches den Golfball in die Luft zum Ziel trägt? “Golf With Your Friends” ist so etwas wie maximal-anarchistisches Minigolf und lässt jeden, der es ausprobiert, garantiert mit unvergesslich bescheuerten Golf-Momenten zurück.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Golf With Your Friends Launch Trailer

Verfügbar für PC, Mac, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4

Jan Rothe empfiehlt: Among Us

Für das wohl unscheinbarste, aber dennoch beste Computerspiel des Jahres braucht es nicht viel: Etwa sechs bis zehn Leute (im besten Fall Freunde), einen Laptop, PC oder Smartphone pro Person und ein Kommunikationsmedium wie Zoom, Skype und Co. All das hat in Lockdown-Zeiten quasi eh jeder, also auf ins Getümmel! Ihr seid alle Astronauten an Bord eines Raumschiffs, doch unter euch befinden sich ein oder zwei Bösewichte! Es gilt nun entweder das Raumschiff rechtzeitig vor dem Absturz zu retten oder die Bösewichte zu entlarven. Mit einfachster Technik und Grafik hat 2020 ein Spiel einen Hype erfahren, dass eine moderne und digitale Version von "Werwolf" ist. Kann jeder, kennt jeder, liebt jeder.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Among Us - Launch Trailer - Nintendo Switch

Verfügbar für PC, Nintendo Switch, iOS und Android

Ferdinand Meyen empfiehlt: Gwent - The Witcher Card Game

Wäre Corona nicht gekommen, ich hätte dieses kleine Online-Multiplayer-Game nicht entdeckt. Gwent war ja schon mit das beste an Witcher 3 - aber dass CD Projekt Red das ganze dann auf so gewaltige Weise für Android, iOS und PC aufzieht, davon hätte man 2015 nur träumen können. Alleine dieses Jahr wieder zwei Karten Erweiterungen (über 140 neue Karten) und dazu ein erfrischendes Spielekonzept, dass mal nicht auf das Vernichten gegnerischer Lebenspunkte setzt. Kartensammeln, im Rang aufsteigen, mit Freunden spielen und sich dabei ein bisschen wie Hexer Geralt höchstpersönlich fühlen - das hat enormes Suchtpotenzial.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. GWENT: The Witcher Card Game | Cinematic Trailer

Verfügbar für PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS und Android

Christian Schiffer empfiehlt: Crusader Kings III

Bayern im Jahre des Herrn 1016. Meine Vasallen hassen mich, Ostfranken droht mit Krieg, der Bischof hat sich mit meinen Feinden verbündet. Außerdem bin ich zu dick, meine Frau hat was mit meinem Leibarzt angefangen und die Kinder? Nun, sagen wir, wie es ist: Den Kindern sieht man an, dass wir in meiner Dynastie mittlerweile seit vier Generationen vor allem untereinander heiraten. Seit jeher bemühen sich Gamer ja darum Nicht-Gamern die Faszination von Games näherzubringen und kaum ein aktuelles Game könnte hierfür ungeeigneter sein, als Crusaders Kings 3. Wer von außen auf das Spiel blickt, der sieht eigentlich nur eine Landkarte und ein paar fein gezeichnete Köpfe. Zugegeben: Crusader Kings 3 bemüht sich redlich nicht ganz so unzugänglich rüberzukommen wie sein Vorgänger Crusader Kings 2, für dessen Studium man schon ein paar Urlaubstage oder zumindest einen Corona-Lockdown einplanen musste, um es in Grundzügen zu verstehen. Das nun erschienene Crusader Kings 3 erklärt die Mechaniken Alles in Allem deutlich nachvollziehbarer und nimmt den Spieler mehr an die Hand.

Trotzdem wirkt Crusader Kings 3 manchmal immer noch wie eine Kreuzung aus Shakespeare und Thomas Pynchon. Ein kryptisch-mittelalterliches Intrigantenstadel. Aber hat man erst einmal dechiffriert, welche Rädchen in der Spielemechanik, wie genau wo ineinandergreifen, beginnt das Kopfkino zu rattern. Ich scrolle zwar nur durch Menüs, aber zugleich plane ich die Ermordung des intriganten Bischofs, verheirate meine jüngste Tochter mit dem Prinzen von Ostfranken, was mir Frieden bringt und dem dynastischen Genpool etwas Abwechslung. Anschließend richte ich per Mausklick zwei Vasallen hin, versöhne mich mit meiner Frau und versuche lästige Pfunde loszuwerden. Crusader Kings 3 ist ein exzellentes Strategiespiel und der Beginn von etwas Großem. Und so begebe ich mich jetzt auf virtuelle Pilgerfahrt nach Köln, um bei Gott und Kirche meine zahlreichen Sünden vergessen zu machen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Crusader Kings III - Release Trailer

Verfügbar für PC & Mac

Jan Rothe empfiehlt: Pokémon Go

Es ist zwar nicht dieses Jahr erschienen, aber viele neue Updates machen das Handygame nach wie vor zu einem beliebten Zeitvertreib. Besonders die Anpassungen an die Lockdown-Zeit durch höhere Reichweite, mehr Aufgaben die man von daheim aus machen kann ohne spazieren zu gehen und längere Dauer von Spezial-Events sind Gründe dafür. Zusätzlich haben auch 2020 viele Pokémon der neueren Generationen das Licht des Handbildschirms entdeckt. Der Suchtfaktor wurde auch durch Corona nicht gemindert.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.

Verfügbar für Android und iOS