Kino-Highlights 2019 Die 50 besten Filme des Jahres

Die Top 50 von Roderich Fabian

1. Border

Die Grenzbeamtin Tina hat besondere Fähigkeiten. Sie kann die Gefühle und Emotionen anderer Menschen wittern. Doch sie fühlt sich in der Gesellschaft nicht wohl - bis sie einen Gleichgesinnten trifft. Der schwedische Regisseur Ali Abbasi hat hier eine höchst originelle Allegorie über das Fremdsein geschaffen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. BORDER I Offizieller deutscher Trailer I Ab 11.04.2019 im Kino!

2. Parasite

Eine Mischung aus Horror, Comedy, Thriller und Drama. Im Mittelpunkt: die arme Familie Kim. Sie sind die Verlierer im gnadenlosen Kapitalismus, doch bekommen eine einmalige Chance: Sich in das Leben der reichen Familie Park einzuschleichen. Mit Parasite zeigt uns Regisseur Bong Joon-ho schonungslos die Abgründe unserer Gesellschaft.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Parasite 기생충 - Official Trailer

3. Systemsprenger

Benni ist ein Mädchen, das nirgendwo so richtig reinpasst. Sie ist das, was man in der Sozialpsychologie "Systemsprenger" nennt. Nicht zu bändigen, nicht einzufangen, ausgestoßen. Nora Fingscheidt zeigt in ihrem Film, wie ein junges Mädchen beim Kampf gegen ihr Aggressionsproblem lange Zeit allein gelassen wird und überlässt dem Zuschauer das Urteil.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. SYSTEMSPRENGER - Trailer (Kinostart 19.09.2019)

4. Midsommar

Eine Horror-Geschichte aus der Feder von Ari Aster, der vergangenes Jahr auch schon "Hereditary" inszenierte. Fünf junge Amerikaner reisen nach Schweden zu einem ländlichen Fest, das nur alle 90 Jahre stattfindet. Midsommar ist eine Beschreibung einer faschistischen Sekte, die keine Gnade kennt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. MIDSOMMAR | Official Trailer HD | A24

5. Zwischen den Zeilen

"Zwischen den Zeilen" ist eine französische Komödie über Menschen und ihre Fähigkeiten, mit Forschritt umzugehen oder eben nicht. Im Zentrum: Ein Verleger, der in seine junge Digitalisierungs-Beauftragte verliebt ist, seine Frau (Juliette Binoche), die eine Affäre mit einem Schriftsteller hat, der seine persönliche Geschichte an die Öffentlichkeit bringt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. DOUBLES VIES ZWISCHEN DEN ZEILEN von Olivier Assayas - Deutscher Untertitel Trailer

6. Can you ever forgive me?

True Story. Ein Drama über die Journalistin Lee Israel. Sie erkennt, dass sie mit gefälschten Briefen von Prominenten mehr Geld verdienen kann als mit eigenen Büchern. Bei der Oscarverleihung 2019 war der Film für drei Oscars nominiert, unter anderem Melissa McCarthy für ihre Verkörperung von Lee Israel als beste Hauptdarstellerin.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Can You Ever Forgive Me ? | Offizieller Trailer | Deutsch HD German (2019)

7. Joker

Die Hintergrund-Geschichte zum wohl bekanntesten Batman-Schurken aller Zeiten. Der überragende Joaquin Phoenix spielt Arthur Fleck, einen Außenseiter, der an einer Lachstörung leidet. Eine Verkettung ungünstiger Ereignisse sowie eine kalte und skrupelosen Gesellschaft machen ihn zu dem Joker, den wir heute kennen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. JOKER - Final Trailer #2 Deutsch HD German (2019)

8. Nuestro Tiempo

Regisseur Carlos Reygadas erzählt in diesem Drama von einer Ehe in der Krise, vom Leben auf einer mexikanischen Rinderfarm und von Begierde und Eifersucht. Hier geht es um die (Un)Möglichkeit, eine offene Ehe zu führen. Die Geschichte wird dabei in einzigartigen Breitbandbildern erzählt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nuestro Tiempo (offizieller deutscher Trailer)

9. The Favourite

Der neue Film des Lobster-Regisseurs Giorgos Lanthimos. "The Favourite" erzählt vom grauenhaften Machtkampf zweier Hofdamen am englischen Königshaus. Eine Rivalität, die manchmal lustig, manchmal spannend und manchmal grausam ist.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Favourite - Intrigen und Irrsinn | Offizieller Trailer 1 | Deutsch HD German (2019)

10. I am Mother

In riesigen Brutkästen liegen über 60.000 menschliche Embryonen. Dieser Science Fiction Film erzählt von einem Roboter, der eines der Embryonen großzieht und sich verhält, als sei er die Mutter. Die Frage bleibt nur, ob es außerhalb der Anlage noch Menschen gibt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. I AM MOTHER | Official Trailer | Netflix

11. Der Boden unter den Füßen

12. White Boy Rick

13. The Irishman

14. La Flor

15. Official Secrets

16. Lara

17. Vice - Der zweite Mann

18. The Sisters Brothers

19. Once upon a Time in Hollywood

20. Es gilt das gesprochene Wort

21. Ray & Liz

22. Synonymes

23. Nur eine Frau

24. Beach Bum

25. Ad Astra - Zu den Sternen

26. Burning

27. Push - Für das Grundrecht auf Wohnen

28. Antiporno

29. Gott existiert, ihr Name ist Petrunya

30. Skin

31. Greta

32. Beale Street

33. Searching Eva

34. Marriage Story

35. Eine moralische Entscheidung

36. Atlas

37. High Life

38. My Days of Mercy

39. Das Wunder im Meer von Sargasso

40. Bis dann, mein Sohn

41. Stan & Ollie

42. Wintermärchen

43. Lebe schon lange hier

44. Ein leichtes Mädchen

45. Studio 54

46. Generation Wealth

47. Auch Leben ist eine Kunst - Der Fall Max Emden

48. Das melancholische Mädchen

49. Yesterday

50. Der Glanz der Unsichtbaren

Das Allerletzte

Head full of Honey - Til Schweigers Versuch, "Honig im Kopf" für den US-Markt nachzudrehen