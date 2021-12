Lese-Highlights 2021 Diese sieben feministischen Romane müsst ihr gelesen haben

Nicht nur der Buchpreisgewinner „Blaue Frau“ von Antje Rávik Strubel machte 2021 zu einem Knallerjahr für feministische Literatur. Diese sieben Romane gehören zu den besten Büchern 2021. Sie führen uns in die Londoner Underground-Szene, ein sowjetisches Pionierlager und eine deutsche Feuilletonredaktion. Es sind Romane über Frauen, die bisher kaum in der Literatur vorkamen – und ein Buch über einen alten weißen Mann.

1. Caroline von Lowtzow empfiehlt: „Identitti“ von Mithu Sanyal

In „Identitti“ geht es um Nivedita, eine junge Person of Color mit polnischer Mutter und indischem Vater, die als Bloggerin Identitti ihre Suche nach Identität durch lustige und provokante Posts mit ihrer Community teilt. Und es geht um Saraswati, großes Vorbild von Nivedita und renommierte Professorin für Postcolonial Studies an der Uni Düsseldorf, die Weiße auch mal aus ihren Seminaren verweist, um ihnen zu zeigen, was Rassismus bedeutet. Doch dann wird Saraswati als weiße Deutsche enttarnt und ein Shitstorm bricht los.

„Identitti“ ist eine in Romanform gegossene Auseinandersetzung rund um Identitätspolitik und legt auf äußerst kurzweilige und unterhaltsame Art und Weise die Mechanismen und Konfliktpunkte dieser Debatte frei.

„Identitti“ von Mithu Sanyal ist im Hanser-Verlag erschienen (432 Seiten, 22 Euro).

2. Paula Lochte empfiehlt: „Ciao“ von Johanna Adorján

Hans Benedek ist die Edelfeder seiner Redaktion. Ein gefeierter Feuilletonist, eine Instanz des guten Geschmacks, ein Mann mit Einfluss, dem alle gebannt lauschen. Zumindest denkt er so über sich. Seinen eigenen Bedeutungsverlust hat Benedek nämlich noch nicht realisiert. Dabei mehren sich dich Anzeichen: Seine neue Chefin (blöd!) vergibt Aufträge gern an jüngere Kolleginnen (unfähig!), seine Affären mit Praktikantinnen lösen spätestens seit #MeToo Befremden aus und seine vegetarische Teenie-Tochter ist sauer auf ihn, weil er weiterhin Speck frühstückt. Da bringt ihn seine Frau auf die Idee, die Influencerin und Pop-Feministin Xandi Lochner zu portraitieren. Den Text hat er schon im Kopf, doch das Zusammentreffen läuft ganz anders ab, als er es sich ausgemalt hat.

Die Romanautorin Johanna Adorján schrieb selbst erst fürs Feuilleton der FAS und ist heute bei der Süddeutschen Zeitung. Mit „Ciao“ gelingt ihr das so satirische wie liebevolle Portrait eines Mannes, der aus der Zeit gefallen ist. Den eigenen Anachronismus bemerkt Hans Benedek allerdings erst, als es bereits zu spät ist. Wie die Comicfiguren, die mit dem Kopf in den Wolken fröhlich über eine Klippe latschen, immer weiter, als wäre nichts passiert, und dann, wusch, plötzlich doch abstürzen (das Cover!).

„Ciao“ von Johanna Adorján ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen (272 Seiten, 20 Euro).

3. Nabila Abdel Aziz empfiehlt: „Die jüngste Tochter“ von Fatima Daas

Fatima, das ist die Tochter algerischer Einwanderer, die in einer Banlieue vor Paris aufwächst und lesbisch ist – genau wie die Titelheldin ihres Buches, die auch den Namen Fatima trägt. Wir begleiten sie bei ihrem Coming-Out; sich selbst, ihrer Community und Gott gegenüber.

Das Verhältnis zu allen dreien bleibt in „Die jüngste Tochter“ immer ambivalent. Es gibt keine einfachen Antworten in diesem Buch. Trotz der seit Jahren laufenden aggressiven Islamdebatte in Frankreich wurde dieser sanfte Roman dort ein Bestseller und eine literarische Sensation. „Die jüngste Tochter“ von Fatima Daas hat den Internationalen Literaturpreis gewonnen. Der Roman bricht die großen Debatten auf ein zerbrechliches, schmerz- und auch hoffnungsvolles Leben herunter.

„Die jüngste Tochter“ von Fatima Daas ist übersetzt von Sina de Malafosse bei Ullstein erschienen (192 Seiten, 20 Euro).

4. Barbara Streidl empfiehlt: „Frau Shibatas geniale Idee“ von Emi Yagi

Sie ist 34 und arbeitet bei einem Papierrollenhersteller in Tokio. Überstunden gehören ebenso zu ihrem Normal wie die Erwartung, dass sie die Kaffeetassen wegräumt. Die Milch für den Bürokühlschrank nachkauft. Und nach einer Besprechung die Tische und Stühle wieder an ihren angestammten Platz schiebt.

Frau Shibata ist nicht die Sekretärin und auch nicht die Putzfrau für das Unternehmen, sie kümmert sich um die Produktionskontrolle. Aber ihr werden diese Aufgaben völlig selbstverständlich übertragen, weil sie eine Frau ist. Bis sie die titelgebende „geniale Idee“ hat: Als sie sagt, sie sei schwanger, erhält sie als künftige Mutter ein ganz neues Entgegenkommen.

Emi Yagis Roman wird als moderne und feministische Antwort auf die männerdominierte japanische Arbeitswelt bezeichnet. Radikal handelt ihre Protagonistin auf jeden Fall – doch sie verändert nicht etwa die Regeln oder erschafft eine neue Geschlechtergerechtigkeit. Sie verändert lediglich ihre eigene Position und zieht daraus den maximalen Gewinn für sich selbst. Dennoch legt der Roman die patriarchalen Strukturen Japans offen: So visionär Tokio aufgrund von modernster Architektur und Technik auch erscheint (Frau Shibatas Badewanne hat ein digitales Bedienfeld und ihr Toilettensitz ist beheizbar), so rückschrittlich sind die Geschlechterrollen. Mädchen werden von klein auf erzogen, schön und leise zu sein und sich anzupassen. Kein anderes hochentwickeltes Industrieland ist so geschlechterungleich wie Japan.

„Frau Shibatas geniale Idee“ von Emi Yagi ist übersetzt von Luise Steggewentz im Atlantik Verlag erschienen (208 Seiten, 21 Euro).

5. Paula Lochte empfiehlt: „Im Menschen muss alles herrlich sein“ von Sasha Marianna Salzmann

Sasha Marianna Salzmann ist 1985 in Wolgograd geboren. Ihre Familie flüchtete nach Deutschland, da war Salzmann ungefähr zehn. Mit ihrem zweiten Roman spürt die nicht-binäre Autor:in nun den Erlebnissen der Generation ihrer Mutter nach: Jener Frauen, in deren Biografien sich die Sowjetunion und ihr Zerfall mit ihrer ganzen Brutalität hineingefressen haben.

Und die aus ganz unterschiedlichen Gründen schließlich emigrierten und damit auch ihr bisheriges Leben aufgaben: „Ich habe mich inspirieren lassen von diesen Frauen“, erzählte Salzmann im Interview mit dem Zündfunk. „Mit dem Roman verbeuge ich mich vor den Migrantinnen, die uns hierhergebracht haben.“

Der Roman erzählt von vier Frauen: von Lena, ihrer guten Freundin Tatjana und ihren Töchtern Edi und Nina. Wir folgen ihnen von den siebziger Jahren bis in die Gegenwart. Vom Pionierlager in der heutigen Ukraine bis zu Familienfeiern in Jena und Clubnächten in Berlin. „Im Menschen muss alles herrlich sein“ war auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Die Stärke des Romans ist, dass er die große Zeitgeschichte im Kleinen und Privaten, als Familiengeschichte erzählt. Und dass er vier deutsch-russischen Frauen eine Stimme gibt, die wir bisher so nur selten gehört haben.

„Im Menschen muss alles herrlich sein“ von Sasha Marianna Salzmann ist bei Suhrkamp erschienen (384 Seiten, 24 Euro).

6. Caroline von Lowtzow empfiehlt: „Drei Kameradinnen“ von Shida Bazyar

Ein weiterer Roman, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war: „Drei Kameradinnen“. Über den Romantitel sagte Autorin Shida Bazyar im Zündfunk-Interview, er sei von Erich Maria Remarques „Drei Kameraden“ inspiriert. Als sie den 1936 erschienen Roman las, habe sie gedacht „So jetzt reicht’s. Ich habe so oft so schöne, so tolle Freundschaftsgeschichten gelesen, in denen Frauen nur am Rande vorkommen. Ich will jetzt einmal Freundschaft aus der Sicht von Frauen erzählen, und zwar in der Gegenwart, in der Jetztzeit.“

In „Drei Kameradinnen“ geht es um Kasih, Saya und Hani. Sie wachsen gemeinsam in Wohnblocks in einem abgehängten Stadtteil auf. Jahre später treffen sie sich wieder, weil eine alte Schulfreundin heiratet und wollen an die alten Zeiten anknüpfen. Doch das ist nicht mehr möglich: Der rechte Terror in Form des beginnenden NSU-Prozesses ist omnipräsent genauso wie die Erfahrungen mit Alltagsrassismus, sei es bei der Anreise im Flugzeug oder in der Eckkneipe, in der das Bier für die Freundinnen teurer ist als für andere. Und von Anfang an ist klar: Es nimmt kein gutes Ende. Ein Roman wie ein Showdown – mit tollen Figuren und überraschenden Wendungen. Ein Roman, der es schafft, die politischen Debatten um Rechtsterrorismus, Klassismus, Feminismus und Identität in große literarische Kunst zu übersetzen.

„Drei Kameradinnen“ von Shida Bazyar ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen (352 Seiten, 22 Euro).

7. Alle empfehlen: „Mädchen, Frau etc.“ von Bernadine Evaristo

Ein Ziegelstein von einem Buch. Über 500 Seiten, zwölf ineinander verwobene Geschichten, die sich über ein Jahrhundert erstrecken: „Ich wollte ein Buch schreiben mit so vielen Schwarzen britischen Frauen drinnen wie nur irgend möglich“, sagte Schriftstellerin Bernadine Evaristo auf einer Lesung. „So wenige unserer Bücher werden verlegt. Deshalb kommen wir kaum vor in der britischen Literatur.“

Diese Leerstelle füllt Evaristo in „Mädchen, Frau etc.“ mit der lesbischen Dramatikerin Amma, die wie die Autorin aus der Londoner Underground- und Hausbesetzerszene kommt. Mit ihrer Tochter Yazz, die sich altklug über die radikalfeministische Punk-Attitüde ihrer Mutter mokiert mit Einwürfen wie: „Neulich hat bei uns an der Uni diese nicht-binäre Aktivistenperson gesprochen, Morgan Malenga, das war der mega Eye-Opener für mich!“ Dann ist da noch die so spießige wie idealistische Lehrerin Shirley, die an Londons kaputt gesparten öffentlichen Schulen verzweifelt. Oder auch Bummi, die aus Nigeria geflüchtet ist und eine Reinigungsfirma aus dem Boden gestampft hat. Ihrer Tochter hat sie den Namen „Carole“ gegeben, damit sie es einmal leichter hat.

Die jüngeren Figuren bringen aktuelle Debatten in den Roman, die älteren Figuren geben ihm historische Tiefe. Der Roman erinnert an einen Theaterabend, bei dem das ganze Ensemble mitspielt, das Publikum bei Slapstick-Einlagen lacht und der noch lange nachwirkt. Mit Geschichten über Liebe, Rassismus, Depression, Gender, Abhängigkeit, Klassismus, Diskriminierung, Identitätssuche, Alkoholismus, Einsamkeit und den ganzen Struggle of Life. Für „Mädchen, Frau etc.“ hat Evaristo 2019 völlig zu Recht den Booker Prize abgeräumt, als erste Schwarze Frau. Dieses Jahr ist ihr berührender Roman endlich auf Deutsch erschienen. Absolutes Lieblingsbuch!