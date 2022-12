Die besten Bücher 2022 Diese 15 Sachbücher und Romane legen wir euch ans Herz

Noch auf der Suche nach einem Geschenk für Menschen, die Popkultur, gute Romane und verstörende Sachbücher mögen? Diese Liste versammelt die Lieblingsbücher 2022 der Zündfunk-Redaktion. Von der Grande Dame unter den Influencerinnen über alternative Fakten und einen Ratgeber, der keiner ist, bis zur nicht zu unterschätzenden Wirkung eines Eiersalat-Sandwiches.

1. Michael Bartle empfiehlt: „Dschinns“ von Fatma Aydemir

Schon „Ellbogen“, der erste Roman der Journalistin Fatma Aydemir war groß. In „Dschinns“ beschreibt sie, wie ein oft gehegter Traum türkischer Arbeiter in Deutschland zerplatzt. Nach 30 Jahren in Germany kauft Hüseyin sich und seiner Familie in Istanbul eine Eigentumswohnung, nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu versterben. In jedem Kapitel von „Dschinns“ erzählt ein anderes Familienmitglied mit je eigener Tonalität vom Leben und Überleben in Deutschland, vom Schweigen der Eltern, schmerzhaften Erfahrungen und lustigen Brüchen – wie beispielsweise, dass die zweitälteste Tochter ihre Mutter mit Judith Butler nervt. Der Ton des Buches ist nie Opfer, meist nüchtern, manchmal sentimental, immer ein wunderbarer Perspektivwechsel.

„Dschinns“ von Fatma Aydemir ist bei Hanser erschienen (368 Seiten, 24 Euro).

2. Barbara Streidl empfiehlt: „Der Morgenstern“ von Karl Ove Knausgård

Heiße Augusttage in Norwegen. In aufeinanderfolgenden Kapiteln begleiten wir verschiedene Personen: den Literaturprofessor Arne, der einen Autounfall baut, weil plötzlich Tausende von Krebsen die Straße überqueren. Die Krankenpflegerin Solveig, die sich Gedanken um ihre Tochter macht, während ihr Mann, der ganz schön unsympathische Kulturjournalist Jostein, mal wieder zu viel trinkt. Allen Personen begegnet ein Phänomen: ein neuer Stern, der am Himmel auftaucht.

Schon die in der Ich-Form geschriebenen einzelnen Einblicke sind sehr spannend – Knausgård ist einfach großartig im detaillierten Beschreiben von Menschen, ihren Abgründen und ihren Gedanken.

Dass die einzelnen Personen dann noch miteinander verbunden sind und quasi im Hintergrund ein Mord an den Mitgliedern einer satanistischen Band geschieht, das alles übt einen richtigen Sog auf den oder die Leser*in aus. Was steckt dahinter, wo führt das hin? Und was hat das alles mit dem christlichen Symbol eines am Himmel auftauchenden Gestirns zu tun?

„Der Morgenstern“ von Karl Ove Knausgård ist übersetzt von Paul Berf bei Luchterhand erschienen (896 Seiten, 28 Euro).

3. Roderich Fabian empfiehlt: „Die seltsamsten Menschen der Welt“ von Joseph Henrich

Der US-Anthropologe Joseph Henrich erklärt auf stolzen 918 Sachbuch-Seiten, wie und warum sich die Kultur des europäischen und amerikanischen Westens so ganz anders entwickelt hat als im Rest der Welt; wie wir also zu den titelgebenden „seltsamsten Menschen der Welt“ werden konnten. Er geht beispielsweise auf Demokratie und Tabus, die Aufklärung, Falschparken und das katholische Ideal von Ehe und Familie ein. Henrich zeigt streng wissenschaftlich, warum es zum globalen Ungleichgewicht kommen konnte – ein Buch, über das man danach diskutieren muss!

„Die seltsamsten Menschen der Welt“ von Joseph Henrich ist bei Suhrkamp erschienen (918 Seiten, 20 Euro).

4. Michael Bartle empfiehlt: „Buch der Tage“ von Patti Smith

Mit über einer Million Followern ist sie die älteste Influencerin, die ich kenne: Patti Smith. Seit einiger Zeit schon postet sie auf Instagram meist mit ihrem Smartphone aufgenommene Bilder von Menschen, die ihr nahestehen. Teilweise aus der Familie, vor allem aber aus der Musik-, Literatur- und Kulturszene. Daraus hat sie jetzt das „Buch der Tage“ gemacht. Für jeden Tag im Jahr gibt es darin ein (Kalender-)Bild mit oft wunderbaren, instagramkurzen Bemerkungen. Unter einem Foto von Frank Zappas „Hot-Rats“-Album schreibt sie beispielsweise, „wie eine übermütige Bergziege“ sei auch Zappa nicht zu bändigen gewesen. Und zum Foto einer alten Telefonzelle bemerkt sie augenzwinkernd-philosophisch: „Mit einem göttlichen Groschen würde ich vergangene Zeiten anrufen.“

Von dieser begnadeten Kultur-Influencerin lasse ich mich rasend gerne beeinflussen, merke mir Bücher, die sie dringend empfiehlt oder werfe Musik auf den Plattenteller, die ich mit ihr neu entdecke. Ein sehr schönes Geschenk für einen selbst genauso wie für gute Freunde, in dem man immer wieder blättern kann und mit dem man jede Menge Impulse bekommt.

„Buch der Tage“ von Patti Smith ist übersetzt von Brigitte Jakobeit bei Kiepenheuer & Witsch erschienen (400 Seiten, 32 Euro).

5. Alba Wilczek empfiehlt: „Enjoy Schatz“ von Jovana Reisinger

Jovana Reisinger ist Autorin und Filmemacherin aus München. Für ihren zweiten Roman „Spitzenreiterinnen" war sie 2021 für den Bayerischen Buchpreis nominiert, ihre ebenfalls preisgekrönten Kurzfilme liefen auf internationalen Ausstellungen und Festivals – und eine Vogue-Kolumne schreibt sie auch noch. In ihren Texten hinterfragt sie die Mythen weiblicher Menstruation, feiert den modernen Feminismus und das Tussi-Sein – also irgendwie sich selbst.

Diesen Herbst hat sie nun ihren neuen Essay-Band „Enjoy Schatz“ im Korbinian-Verlag veröffentlicht. Ob die Schilderung der Gelüste einer verheirateten Frau, raue erste sexuelle Erfahrungen als Teenager oder zartbittere Abschiede von One-Night-Lovern und -Loverinnen: Reisinger taucht tief ein in die individuelle weibliche Erfahrung, sinniert über Herzschmerz, Schlüpfrigkeit, Beziehungsstrukturen und die Rolle der Frau mittendrin.

Erotisch, smart und präzise verbindet Reisinger in „Enjoy Schatz“ Betrachtungen zu Feminismus, Sex und dem Patriarchat, zu Gesellschaft, Kunst und Literatur mit autobiografischen Elementen. Am Ende weiß man nicht, ob man jetzt masturbieren oder einem Debattierclub beitreten soll. Tipp: beides.

„Enjoy Schatz“ von Jovana Reisinger ist im Korbinian-Verlag erschienen (160 Seiten, 20 Euro).

6. Thomas Kretschmer empfiehlt: „Alternative Fakten“ von Nils C. Kumkar

Jedes Jahr wieder bin ich begeistert von der großen Zahl der neu veröffentlichten Sachbücher. So viele von ihnen eröffnen neue Sichtweisen, schärfen Argumente und helfen, die Welt besser zu verstehen. Zum Beispiel Nils Kumkars Buch über „Alternative Fakten“.

Ausgehend von Fallstudien zu den Auseinandersetzungen um Corona, den Klimawandel und die Größe des Publikums bei der Amtseinführung Donald Trumps formuliert der Soziologe eine These, die so vieles erklärt. Nämlich: Alternative Fakten bewirken eine Konfliktverlagerung. Wir streiten nicht mehr über die Wirklichkeit, sondern über die „Wirklichkeit der Wirklichkeit“. Dieses Buch hilft immens, um wieder über die Wirklichkeit zu streiten.

„Alternative Fakten – Zur Praxis der kommunikativen Erkenntnisverweigerung“ von Nils C. Kumkar ist bei Suhrkamp erschienen (336 Seiten, 18 Euro).

7. Ferdinand Meyen empfiehlt: „Niemals satt“ von Monchi

Ein bisschen Biografie, ein bisschen Ratgeber, ein bisschen Corona-Tagebuch, ein bisschen Abrechnung mit der Doppelmoral der deutschen Gesellschaft. Was „Niemals Satt“ von Jan „Monchi“ Gorkow, dem Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet, besonders interessant macht, ist sein Blick auf die Debatte um Body-Positivity; irgendwo im Graubereich zwischen Fans, die ihn feiern als jemanden, der auf gesellschaftliche Konventionen pfeift und ihn zur Symbolfigur hochstilisieren auf der einen Seite, und den Schwierigkeiten, die man als 182-Kilo-Mann im Alltag hat, auf der anderen. Wie das ist, wenn man mit den Schwiegereltern auf SUP-Tour ist und langsam im Wasser absäuft. Oder im Restaurant in keinen Stuhl mehr passt.

Außerdem beeindruckt an „Niemals Satt“ die Ehrlichkeit Monchis, seine Abrechnung mit sich selbst. Umso interessanter angesichts der nie genauer ausgeführten Vorwürfe von (Macht-)Missbrauch gegen ihn. Man bleibt bei „Niemals satt“ auch deshalb bei der Stange, weil das Buch authentisch wirkt, und nicht, wie so häufig bei Biografien, von einem Ghostwriter geschrieben ist (und auch so klingt). Ein Kapitel ist übrigens so ekelhaft, dass ich mich fast übergeben hätte.

„Niemals satt: Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage“ von Monchi ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen (320 Seiten, 18 Euro).

8. Michael Bartle empfiehlt: „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ von Mohamed Mbougar Sarr

Was für ein Brocken ist das denn? Auf eine euphorische Empfehlung des Hanser-Verlegers Jo Lendle („Könnten alle einmal kurz in dem innehalten, was sie gerade tun, und dieses eben hereinfliegende Buch lesen?“) habe ich begonnen, „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ zu lesen – und wie sich das lohnt! Ein unfassbar atemloses und vor allem antikoloniales, mit den meisten Diskursen der Zeit vollgepfropftes Buch des jungen franko-senegalesischen Autors Mohamed Sarr. In dem Roman stöbert ein Nachwuchsautor in Paris dem verschollenen, aber legendären Buch eines senegalesischen Autors nach, der 1938 kurzzeitig als „schwarzer Rimbaud“ gefeiert wurde. Seitdem fehlt aber von diesem jede Spur, und auch sein Buch ist nur unvollständig erhalten.

Wir begleiten den Finder auf seiner Suche, auf der er auch über Kolonialismus, Sinnfragen und die komplizierten Bedingungen des Schreibens nachdenkt. Das ist immer wieder auf eine so wuchtige, manchmal schmerzhafte Weise „meta“, wie es mich normalerweise abstößt – es sei denn, man beherrscht das Herauslösen aus Erzählperspektiven so meisterhaft wie Mohamed Sarr.

„Die geheimste Erinnerung der Menschen“ von Mohamed Mbougar Sarr ist übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller bei Hanser erschienen (448 Seiten, 27 Euro).

PS: „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ hat uns auch Schriftstellerin Sofi Oksanen empfohlen, nachdem wir sie interviewt hatten.

9. Julia Fritzsche empfiehlt: „Zehn Schritte Richtung Nanette“ von Hannah Gadsby

Mein Lieblingsbuch des Jahres ist die Autobiografie von Hannah Gadsby, der queeren Comedian aus Australien. Ihre Stand-up-Shows drehen sich viel um das Patriarchat – von Louis C. K. bis Picasso. Das Buch ist benannt nach ihrer berühmtesten Show: „Nanette“. Sie erzählt darin, wie sie Comedian wurde, aber auch und vor allem, wie homofeindlich ihre Jugend war. Aufgewachsen ist sie auf der Insel Tasmanien, südlich von Australien, wo gleichgeschlechtlicher Sex bis 1997 verboten war. Tasmanien ist in Gadsbys Worten berühmt für seine Form, die an die Schamhaarregion einer Frau erinnere. Bei ihr selbst sehe es da unten allerdings eher nach einer Karte der Sowjetunion aus – wenn auch nicht maßstabsgetreu:

"Tasmania is famous for its shape, which is the same shape as the pubic hair region on a woman's body, which I personally don't identify with. Mine's more like a map of the former Soviet Union. Not to scale." Comedian Hannah Gadsby über Tasmanien

„Zehn Schritte Richtung Nanette“ ist witzig, ernst und krass. Ich empfehle, erst die Biografie zu lesen und dann ihre beiden Shows auf Netflix zu gucken.

„Zehn Schritte Richtung Nanette: Meine kleine Geschichte“ von Hannah Gadsby ist übersetzt von Ulrike Brauns bei Rowohlt erschienen (464 Seiten, 18 Euro).

10. Ralf Summer empfiehlt: „The Last DJs“ von Thomas Kraft

Ein Lobgesang auf innovative Köpfe unseres Mediums: Thomas Kraft, Jahrgang 1959, ist alt genug, um von der Faszination der Musik im Radio schwärmen zu können. In seinem Buch voller schöner Radio-Anekdoten trifft er Radio-DJs, die den Rundfunk in Deutschland (inklusive DDR) und Österreich prägten, indem sie handverlesene Musik ausstrahlten. Durch seine Bamberger Herkunft legt Thomas Kraft besonderen Wert auf BR-Stars wie Thomas Gottschalk, Fritz Egner, Jim Sampson, Walter Schmich, Tom Glas und Jürgen Herrmann.

Sie erzählen beispielsweise, wie einflussreich der US-Soldaten-Sender American Forces Network, kurz AFN, für sie war. Wo die Grenzen des „Spielbaren“ lagen, zeigen u. a. die Auskünfte von (ehemaligen) Zündfunk- und Bayern-2-Kolleg*innen wie Dagmar Golle, Roland Spiegel, Thomas Meinecke, Walter Meier oder Carl-Ludwig Reichert („Bei der Musikauswahl hat wieder der Dackel des Hörfunkdirektors aufgejault“). Ob die Musik in Streaming-Zeiten weiter im Radio spielt? Angie Portmann versichert im Buch: „Die Gatekeeper werden immer wichtig sein.“

„The Last DJs – Wie die Musik ins Radio kam“ von Thomas Kraft ist bei Starfruit erschienen (492 Seiten, 32 Euro).

11. Michael Bartle empfiehlt: „Unter den Wolken“ von Achim Bogdahn

Zugegeben, ich bin befangen: Der Autor ist unser Zündfunk-Kollege Achim Bogdahn. Aber auch objektive Fakten sprechen für „Unter den Wolken“. Das Buch hat es immerhin schon zur zweiten Auflage gebracht. Auf seiner „Deutschlandreise auf die höchsten Berge aller 16 Bundesländer“ erklimmt Achim Bogdahn eben diese jeweils mit einem ortsansässigen, immer besonderen Menschen. Natürlich hat Achim keinen klassischen Wanderführer geschrieben, sondern letzten Endes ein Deutschlandbuch mit jeder Menge Infos und Recherchen, vor allem aber mit der unverwechselbaren Tonalität, die ihn auch bei Bayern 2 im Radio auszeichnet. Auch das ein schönes Geschenk: Es gefällt meiner Mutter genauso gut wie einem meiner besten Freunde.

„Unter den Wolken – Meine Deutschlandreise auf die höchsten Berge aller 16 Bundesländer“ von Achim Bogdahn ist bei Heyne erschienen (416 Seiten, 22 Euro).

12. Caroline von Lowtzow empfiehlt: „Frei“ von Lea Ypi

Lea liebt Stalin und „Onkel Enver". Doch dann reißen 1990 Protestierende den Kopf der Stalin-Statue ab und plötzlich ändert sich alles. Aus der Perspektive der zehnjährigen Lea verfolgen wir, wie sich das Albanien, das sie kennt und das Diktator Enver Hoxha total von der Welt abgeschottet hatte, auflöst – und damit auch alle Gewissheiten, Überzeugungen und Moralvorstellungen.

Gerade durch die kindliche Perspektive und Leas ungebrochene Liebe für das System zeigen sich dessen Brüche und Widersprüche umso deutlicher. Doch je weiter die Transformation Albaniens vom Kommunismus zum Kapitalismus voranschreitet und je älter Lea wird, umso mehr verliert Ypis Erzählton auch die kindliche Leichtigkeit und Naivität. Kein Wunder, denn statt der titelgebenden Freiheit bricht Chaos über Albanien herein. „Frei“ erzählt Lea Ypis eigene Geschichte bis zu ihrem Entschluss, Albanien zu verlassen. Nach Ende ihrer Schulzeit studierte und forschte sie in verschiedenen europäischen Ländern und lehrt heute Politische Theorie an der renommierten London School Of Economics. Entdeckt habe ich den Roman übrigens dank der radioTexte auf Bayern 2 – gelesen von der großartigen Katja Bürkle. Eine unbedingte Lese- und Hörempfehlung!

„Frei – Erwachsenwerden am Ende der Geschichte“ von Lea Ypi ist übersetzt von Eva Bonné bei Suhrkamp erschienen (332 Seiten, 28 Euro).

13. Michael Bartle empfiehlt: „Yoga“ von Emmanuel Carrère

Wer Michel Houellebecq nicht dystopisch genug findet, der sollte unbedingt zu den Büchern von Emmanuel Carrère greifen: Auf atemberaubende Weise hoffnungsloser ist kaum ein Autor, niemand seziert so lustvoll die Bedingungen und Selbsttäuschungen der menschlichen Psyche. Viele von Carrères Büchern sind doku-fiktional; in „Yoga“ geht es um seine Zeit in der Psychiatrie. Und glaubt mir, zu einem Buch mit dem eso-beratungs-selbstoptimierenden Titel „Yoga“ hätte ich nie gegriffen, wenn ich von Carrère nicht schon zuvor „Der Widersacher“ und „Ein russischer Roman“ verschlungen hätte.

„Yoga“ von Emmanuel Carrère ist übersetzt von Claudia Hamm bei Matthes & Seitz erschienen (341 Seiten, 25 Euro).

14. Paula Lochte empfiehlt: „Detransition, Baby“ von Torrey Peters

Reese möchte unbedingt Mutter werden. Und sie dachte, sie hätte die ideale Partnerin dafür gefunden: Amy. Doch die Beziehung der beiden trans Frauen zerbricht, als Reese ihre Freundin hintergeht. Die stellt daraufhin alles in Frage: Ames lebt wieder als Mann und beginnt einen Büroflirt mit seiner Chefin. Als die ungeplant schwanger wird, hat Ames eine ungewöhnliche Idee: Warum ziehen sie das Kind nicht gemeinsam groß, zu dritt?

Der Debütroman von Torrey Peters ist ein Knall: Beim Lesen zuckt man immer wieder zusammen. Weil das, was man da liest, oft wehtut – so schonungslos beschreibt Peters Sehnsüchte, Verletzungen und Verletzlichkeit. Und weil einem hier in Dialogzeilen gegossene aktuelle Debatten in den Ohren klingeln: Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Warum wollen wir Kinder? Wie sieht ein Familienmodell aus, das mit dem Vater-Mutter-Kind-Dreieck bricht? Und wie kriegen wir es hin, dass wir uns miteinander verbünden, statt uns gegenseitig zu zerfleischen? All das verhandelt „Detransition, Baby“ mit großer Präzision – und viel Humor. Wann gab es jemals einen Roman, in dem aus trans Perspektive (und geschrieben von einer trans Frau) über Sex, Babys, Gewalt und Mutterschaft nachgedacht wurde? Grandios!

„Detransition, Baby“ von Torrey Peters ist bei Ullstein erschienen (464 Seiten, 24 Euro).

15. Jan Heiermann empfiehlt: „Harlem Shuffle“ von Colson Whitehead

„Harlem Shuffle“ ist sehr viel auf sehr vielen Ebenen: Eine Gaunerkomödie mit Anleihen an das Blaxploitation-Genre und damit Filme wie „Shaft“, eine Liebeserklärung an Harlem und seine Geschäfte, Bars, Puffs und Hotels der 60er Jahre, eine kritische Würdigung Schwarzer Emanzipation und kapitalistischer Gentrifizierung, ein deeper Einblick in das New Yorker Second-Hand-Möbel-Gewebe der 60er – und irgendwo geht es auch um die nicht zu unterschätzende Wirkung eines Eiersalat-Sandwiches. Mit dem emanzipatorischen Ernst von Whiteheads Bestseller „Underground Railroad“ oder dem historischen Fact-Checking seines Romans „Nickel Boys“ hat das eher komische „Harlem Shuffle“ literarisch wenig gemein – aber der Blick in diese kleine Welt rundet Whiteheads Blick auf die große Welt perfekt ab.