Zündfunk-Community empfiehlt Das sind die acht besten Anti-Kriegs-Songs

Wir haben die Zündfunk-Neigungxgruppe auf Facebook nach den besten Anti-Kriegs-Songs gefragt, und sie hat geantwortet. Über 100 Songs sind zusammengekommen, in denen auf ganz unterschiedliche Weise alles um das Thema Krieg angeprangert wird. Eine vielfältige Liste, mit der man die Wut, Hilflosigkeit und das Verzweifeln durch den Krieg zumindest ein bisschen verarbeiten kann. Hier eine kleine Auswahl:

1. Barry McGuire – „Eve Of Destruction“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Eve Of Destruction

„The Eastern world, it is explodin'“, singt Barry McGuire ganz am Anfang dieses 1965 geschriebenen Protestsongs, der heute, fast fünfzig Jahre später, kaum aktueller sein könnte. Der Song war der einzige Hit des Sängers und wurde von P. F. Sloan geschrieben. Darin beklagte er nicht nur die verzweifelte Endzeitstimmung im Kalten Krieg, sondern auch die Rassentrennung, die damalige Politik und das sinnlose Töten im Allgemeinen.

2. Buffy Sainte-Marie – „Universal Soldier“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Buffy Sainte-Marie | Universal Soldier | CBC Music Festival

Anti-Kriegs-Songs sind, wie so vieles in der Musikindustrie, von Männern dominiert. Die Geschichte hinter „Universal Soldier“ von Buffy Sainte-Marie ist da ein gutes Beispiel. Der Song handelt von der individuellen Verantwortung eines jeden Soldaten. Sainte-Marie schrieb den Song in den sechziger Jahren in Toronto. Erst aber, als der britische Folk-Sänger Donovan den Song mit einem sehr ähnlichen Arrangement fünf Jahre später veröffentlichte, wurde er ein weltweiter Hit.

3. Belgrad – „Osten“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Belgrad - Osten

„Dreck und Blut, das bei Nacht gefriert / Das Bild der Lieben, das mit dem Akku stirbt“ – fast acht Minuten lang geht der Song der deutschen Band Belgrad, die sich während einer Osteuropa-Reise gegründet hat. Ihre Musik ist eine Mischung aus Post-Punk und New Wave, was gut die Tristesse des Krieges widerspiegelt. „Osten“ schafft das nicht nur mit passender spärlicher Instrumentalisierung, sondern auch mit originalen Kriegsaufnahmen im Video.

4. Crass – „Fight War, Not Wars“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Crass - Fight War, Not Wars (1978)

Sehr viel kürzer und direkter geht es da die Anarcho-Punk-Band Crass an: „Fight War, Not Wars“ – bekämpfe den Krieg, anstatt in ihm zu kämpfen. So einfach und genial kann Punk sein.

5. Bill Withers – „I Can’t Write Left-Handed“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Bill Withers - I Can't Write Left-Handed (Live) (Official Audio)

„Viele Lieder handeln von Regierungen und vom Krieg“. So kündigt Bill Withers seinen Song „I Can’t Write Left-Handed“ an, und doch fällt erst bei mehrmaligem Hören auf, dass das ein Anti-Kriegs-Song ist. Zu sehr verliert man sich in der souligen Stimme des Sängers und dem Wiegen des Gospelchors im Hintergrund. Im Song selbst geht es um einen jungen Soldaten, der im Vietnamkrieg seinen Arm verlor und jetzt darum bittet, dass jemand für ihn einen Brief an seine Mutter schreibt.

6. Edwin Starr – „War“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Edwin Starr- War (HQ)

„War“ von Edwin Starr ist ein gutes Beispiel dafür, wie erfolgreich Anti-Kriegs-Lieder sein können. Ebenfalls als Protestsong gegen den Vietnamkrieg geschrieben, wurde er 1969 zum kommerziell erfolgreichsten Hit des amerikanischen Sängers. Bis heute taucht der Song in Film-Soundtracks und in Discos auf, denn die Frage aus dem Song bleibt zeitlos: „War – What it is good for? Absolutely nothing!“

7. Nerina Pallot – „Everybody’s Gone To War“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nerina Pallot - Everybody's Gone to War (Official Video)

Auch der moderne Pop-Rock der Nullerjahre hat Anti-Kriegs-Songs herausgebracht. „Everybody’s Gone To War“ ist während des Irakkriegs entstanden und war der meistverkaufte Song der britischen Singer-Songwritern Nerina Pallot. Kein Wunder, wenn man es schafft, solch poppige Akkorde mit Textzeilen wie „I've got a friend, he's a pure bred killing machine / I think he might be dead by Christmas“ vereinen kann.

8. DAF – „Ein bisschen Krieg“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ein bisschen Krieg

Der Klassiker unter den deutschen Anti-Kriegs-Songs „Ein bisschen Frieden“ von Nicole ist natürlich auch in der Liste der Neigunxgruppe vertreten. Hervorheben wollen wir aber zum Schluss das Lied „Ein bisschen Krieg“ von der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft. Gabi Delgado singt gewohnt provokant zu 128 Beats pro Minute, dass er in den Krieg will, obwohl er ihn noch nicht kennt. Da will man doch sofort widersprechen: Niemand will in den Krieg und niemand hat ihn verdient!