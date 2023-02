"Der vermessene Mensch" Dieser Kinofilm zeigt den deutschen Genozid an den Herero und Nama

"Der vermessene Mensch" beginnt im kaiserlichen Berlin, mit dem angehenden Ethnologen Alexander Hoffmann. 1896 bekommt er die Chance, eine Gruppe von Herero zu treffen und zu erforschen, die in einer sogenannten Völkerschau im Treptower Park ausgestellt werden. Hoffmann verliebt sich in Kezia Kambazembi, die von ihm zu rassistischen Forschungen unter Tränen vermessen wurde. Sie bleibt reserviert. Die Delegation der Herero und Nama reist danach angewidert ab.

"Rauben, Ausstellen, Zerstören"

Regisseur Lars Kraume hat sich für den Film auf Spurensuche begeben. Es habe tatsächlich eine Delegation von Herero und Nama in Deutschland gegeben, erzählt Kraume: "In dem Glauben, dass hier eine Art Kulturaustausch stattfindet, dass sie vielleicht Gelegenheit haben, diplomatische Kontakte zu knüpfen, sind sie auch vom Kaiser empfangen worden."

Im Film bekommt Ethnologe Hoffmann Jahre später die Chance, das deutsche Expeditionsheer, das den Aufstand der Herero und Nama auf dem Gebiet des heutigen Namibia niederschlagen soll, als Wissenschaftler zu begleiten. Er wird Zeuge der unmenschlichen Praktiken der kaiserlichen Truppe und verstrickt sich immer mehr in moralische Widersprüche. "In dem Moment, in dem sie erforschen", sagt Regisseur Kraume, würden die Forscher gleichzeitig beginnen, den Völkern zu schaden, "weil sie eindringen in diese Kulturen, rauben, ausstellen, zerstören."

Ein Großteil des aufwendigen Films spielt an Originalschauplätzen in Namibia. Lars Kraume hat direkt nach der Unabhängigkeit 1990 das Land zum ersten Mal bereist und will seitdem über dieses dunkle deutsche Kapitel aufklären. Dieses didaktische Bestreben merkt man dem Film an. Die Hauptfigur des Ethnologen ist so konstruiert, dass sie an allen wichtigen historischen Stationen zugegen ist, zum Beispiel auch, wenn General Lothar von Trotha den Befehl zum Völkermord gibt.