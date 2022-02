"Der Tinder-Schwindler" Diese Doku zeigt die Folgen der Zerstörung der Liebe durch den Kapitalismus

Für alle drei Frauen beginnt die Geschichte wie ein Märchen. Mit einem Fingerwischen, das ihr Leben für immer verändert. Und sie hineinführt in ein Leben, das eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein. Auf Tinder begegnen sie diesem Traum-Typen namens Simon Leviev. Er ist großzügig, nett, zuvorkommend, gibt sich als erfolgreicher Diamanten-Händler aus. Und im Hand um drehen sind die Frauen mitten drin in einem Leben voller Luxus, Champagner, Privat-Jets und Partys. Mit einem Mann, der sie mit Komplimenten überhäuft und ihnen erzählt, er wolle sie heiraten und mit ihnen zusammen alt werden.

Frauen machen über 100.000 Euro Schulden für Simon Leviev

Auch Ayleen Charlotte wurde vom Tinder-Schwindler betrogen. Jetzt setzt sie sich zur Wehr. Doch nach einigen Monaten glücklicher Beziehung wendet sich das Blatt. Simon behauptet, dass er angegriffen wurde. Er schickt ein Foto seines blutüberströmten Leibwächters – es ist bei jeder Frau das gleiche – und behauptet, seine Kreditkarten wurden gesperrt. Seine Feinde seien hinter ihm her. Große Geldbeträge sollen ihm die Frauen leihen, zehntausende Euros. Er wird es zurückzahlen, das verspricht er. Und so wird das Märchen für alle drei Frauen zum Horror-Trip. Nichtsahnend nehmen sie Kredite auf. Sie halten ja gar nicht für möglich, dass sie das Geld, dass sie ihrem steinreichen, zukünftigen Ehemann überwiesen haben, niemals wieder sehen werden. Über 100.000 Euro Schulden häuft jede der Frauen so an. Immer wieder verspricht Simon, er würde das Geld zurückzahlen, gaukelt Überweisungen vor, die dann nie eintreffen.

Die Masche: Die Privatparty mit einer neuen Geliebten, wird im Hintergrund von der alten Geliebten finanziert. Von einer, die fälschlicherweise glaubt, Simon sei in großer Gefahr. Und dann wiederholt sich das Ganze, es entsteht eine endlose Schleife aus Lügen und Betrug. Bis zu 10 Millionen Dollar soll sich der Tinder-Schwindler so erschlichen haben. Die Dokumentation zeigt genau, welche fatalen Konsequenzen das für die Opfer hat. Die Frage, die „Der Tinder-Schwindler“ aber nicht stellt, ist: Wie konnte es überhaupt dazu kommen?

Die Zerstörung der Liebe durch den Kapitalismus

Wie konnten zahlreiche gebildete, eloquente Frauen mit guten Jobs auf so jemanden hereinfallen? Auf eine Erklärung, verweisen die Arbeiten der Soziologin Eva Illouz. Ihre Theorie, grob vereinfacht: Der Kapitalismus hat unser Liebesleben ökonomischen Kriterien unterworfen, die wahre Liebe wird zur Ware Liebe. Durch Apps wie Tinder werden Angebot und Nachfrage zu zentralen Kriterien auf dem „Partnermarkt“ – und die Wahlmöglichkeiten steigen ins unermessliche. Im Interview mit dem Spiegel sagte Illouz: „Liebe und auch Sexualität sind wahrscheinlich die am besten vermarktbaren Gefühle. Der Kapitalismus hat Gefühle zu Waren gemacht. (…) Es gibt gar keine wahren Gefühle, die nicht im Zusammenhang mit gesellschaftlichem und so auch wirtschaftlichen Leben stehen.“

Die Folge: echte, innige Liebes-Beziehungen werden immer seltener und weichen rationalen, wirtschaftlichen Kriterien. Die große Liebe wird deshalb zum Sehnsuchtsort idealisiert. Auch von den Protagonistinnen der Doku auf Netflix. Und genau diese Schwachstelle ist es, auf die der Tinder-Schwindler zielt. Die Frauen, die er betrügt, sind weder naiv noch dumm. Zentraler ist, dass sie auf der Suche nach der ganz, ganz großen Liebe sind, dass sie sich nach echten Gefühlen sehnen, nach wirklicher Intimität. Und Simon Leviev gibt ihnen genau das.

Mit dem Tinder-Schwindler funktioniert das Aufstiegsversprechen des Kapitalismus