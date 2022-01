Filmkritik "Pleasure" Dieser Film zeigt das hässliche Gesicht der Pornoindustrie – in einer feministische Perspektive

Der Film beginnt damit, dass die Hauptfigur Linnéa am Flughafen nach dem Grund für ihre Einreise in die USA befragt wird. Beruflich oder zum Vergnügen? "Pleasure", antwortet die junge Schwedin. Aber das Gegenteil ist der Fall: Linnéa will Pornostar werden und ist deshalb nach Los Angeles gekommen, in die Hauptstadt dieser Branche.

Die 37jährige Regisseurin, die Schwedin Ninja Thynberg, arbeitet sich schon seit Jahren an diesem Thema ab und kennt sich in der Szene aus. Das ermöglichte es, dass außer der Hauptdarstellerin Sofia Kappell fast alle übrigen Mitwirkenden professionelle Porno-Schauspieler sind, dass "Pleasure" also durchaus eine Innen-Ansicht bietet und es hier nicht um die Diffamierung einer Szene geht.

Chris Cock von der Porno-Produktionsfirma

Wir begleiten Linnéa durch die Stadt. Vor ihrem ersten Dreh muss sie mit einem Mitarbeiter der Produktionsfirma - der auf den schönen Namen Chris Cock hört - einen Fragebogen abarbeiten. Dort stehen Fragen drin wie: "Stehst du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol?" oder "Gibt es irgendwelche Tabus oder besondere Vorlieben?", aber auch "Was ist dein Geburtsdatum?" "Weißt du, wie viel Geld du bekommst?" (Spoiler: 900 Euro).

Ja, in dem in "Pleasure" beleuchteten Teil der Szene geht alles nach Recht und Gesetz zu, auch wenn es manchmal sehr brutal wird. Denn Linnéa lernt schnell, dass man mit Blümchen-Sex allein nicht nach oben kommt. Immer wieder wird sie gefragt, ob sie auch bei Sado-Maso-Orgien teilnehmen würde, also bei Szenen, in denen sie als Objekt benutzt und erniedrigt wird, denn offensichtlich verlangt "der Markt" nach solchen drastischen Filmchen.

Gefährliches Russisch Roulette bei der Auswahl der Drehs

Der Spielfilm "Pleasure" geht hier tatsächlich an die Schmerzgrenze und zeigt uns einen Dreh, in dem Linnéa an ihre Grenzen stößt und eben nicht mehr bereit ist, jede Sauerei mitzumachen. Weil ihr Agent ihr diesen Dreh vermittelt hat, steht sie danach bei ihm auf der Matte. Der fragt sie, warum sie sich nicht früher bei ihm gemeldet hätte und spielt die Situation herunter, obwohl Linnéa sichtlich aufgewühlt ist: "Ich hatte Angst. Was hätte ich denn machen sollen? Mein Gott, ich war allein mit drei Männern. Einer davon hat mir weh getan. Die Typen haben mich stundenlang vergewaltigt, Arschloch, was denkst du denn?"

Regisseurin Ninja Thyberg. In Szenen wie diesen legt Ninja Thyberg immer mal wieder die ganze Schonungslosigkeit der Porno-Szene von Los Angeles offen. Linnéa lernt schnell, dass sie immer wieder in solche "Take it or leave it"-Situationen kommen wird - und entschließt sich zu bleiben. Auch weil sie die Brücken nach Schweden abgebrochen hat, was ein Telefonat mit ihrer ungerührten Mutter beweist. Dass damit eine allmähliche Verrohung der jungen Frau einhergeht, versteht sich von selbst. Aber Linnéa schließt auch Freundschaften mit Kolleginnen.

Zeitgemäß feministisch trotz Einblick in Ekel-Szene