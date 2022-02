"Let The Festivities Begin" Der Instrumental-Rock-Band Los Bitchos quillt der Spaß aus jedem Riff und jeder Pore

Psychedelic-Rock ist der Sound der Stunde. Khruangbin, Altin Gün oder El Michels Affair – sie alle begeistern ihre Fans seit Jahren mit vielseitigen, globalen Sounds. Jetzt steigt ein neuer Stern in den Psychedelic-Rock-Himmel auf: Los Bitchos. Das sind Serra Petale, Carolina Faruolo, Agustina Ruiz, Josefine Jonnson und Nic Crawshaw. Die fünf Ladies kommen aus aller Welt: Australien, Uruguay und Great Britain. Im Londoner Underground, in dunklen Pubs und auf All-Night-House-Parties haben sie zusammengefunden. Seit 2017 stehen sie zusammen auf der Bühne. Und das erste Album der Crew, "Let the Festivities Begin", ist eine Partyplatte erster Sahne. Los Bitchos kommen mit ihren Instrumentals, um uns zum Tanzen zu bewegen.

Produziert von Franz-Ferdinand Frontman Alex Kapranos

Wir hören Einflüsse aus dem Cumbia, aus dem Surf-Rock, aber da ist noch etwas anderes: Griechische Sounds. Kein Zufall. Denn produziert werden Los Bitchos von Alex Kapranos, dem Frontmann der Indie-Rockband Franz Ferdinand. Er hat griechische Wurzeln. Im Zoom Interview erzählen mir Josefine und Serra von den Los Bitchos wie das zustande kam: "Er kam vor ein paar Jahren zu einem unserer Gigs und er hat uns viele Komplimente gemacht, zu dem was wir da taten. Wir haben ihn dann einfach gefragt, um ehrlich zu sein. Wir sprachen untereinander: 'Sollen wir Alex fragen, ob er es macht? Er ist so ein netter Kerl'. Und dann ist es einfach passiert. Das ist mega."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Los Bitchos - Las Panteras

Serra ergänzt: "Er hatte so eine tolle Auswahl an Bouzoukis, dieser griechischen Lauten. Ich habe gesagt: 'Oh mein Gott, können wir die benutzen? Die haben so einen tollen Ton.' Ich glaube, wir haben es geschafft so viel neue Einflüsse auf unser Album zu bringen, weil wir in seinem Studio so viele verschiedene Instrumente ausprobieren konnten. Unser früheres Zeug bestand hauptsächlich aus Gitarre und vielen Percussion Loops. Über die Jahre sind wir dann so viel in Kontakt mit verschiedensten Musikstilen gekommen und es ist wundervoll, dass wir das alles jetzt aufs Album übertragen konnten."

Es bleibt nie unebachtet, wenn jemand so viel Spaß hat, bei dem was er tut

Disco, scharfe Gitarren und geballte weibliche Energy. Der Sound der Los Bitchos kann vieles. Vor allem macht ihn aber eines aus: Die fünf Frauen sind eine Live-Band. Das ist ihre DNA und das war ihnen auch für die Aufnahme des Albums irre wichtig. Serra erzählt: "Ich habe gesagt: Wir müssen dafür sorgen, dass sich alles so live wie möglich anhört auf der Platte. So wenig Overdubs wie möglich. Klar, es gibt immer Overdubs. Aber im Studio waren dann alle da und es hat sich wie eine Party angefühlt. Das wollten wir. Du kannst hören, wie wir total abgehen im Studio. Josi winkt mit der Maraca, ich klatsche und unserer Freundin Kika haben wir Body Percussion angelegt, mit der sie dann durchs Studio tanzen sollte. Es ist total krass, wie das rüberkommt in so einer Aufnahme. Du denkst immer, eine Platte hört sich gut an, aber wenn du es mit einer Platte vergleichst, die diese live energy hat, das macht wirklich einen Unterschied."