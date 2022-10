Shervin Hajipour "Baraye" ist zum Song des iranischen Protests geworden

„All das, was die Islamische Republik dem Volk in den 43 Jahren ihres Bestehens angetan hat, kommt in diesem Lied vor“, sagt die deutsch-iranische Journalistin Natalie Amiri über „Baraye“ von Shervin Hajipour. Den Text hat Hajipour aus Tweets über die Proteste und Sehnsüchte von Iranern und Iranerinnen zusammengestellt. „Baraye“ – der Titel des Songs, bedeutet übersetzt „für“ oder „wegen“.