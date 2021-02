"Kabul Fire Vol.2" Neben Hayiti und Haftbefehl feiern auch NAS oder Action Bronson die Beats vom Hamburger Farhot

Mit Klangschnipseln einer schwarzen, afghanischen Komödie beginnt die Platte: Ein Junge stößt auf tote Soldaten. Die Szene stammt aus “Opium War” von 2008, gedreht vom Golden Globe-Gewinner Siddiq Barmak. Am Schillerndsten ist wohl das Instrumental “Yak Sher” - zu Deutsch: “ein Gedicht”. “Dieses Gedicht hab ich auf Youtube entdeckt: Ahmad Scha Massoud, ein Freiheitskämpfer, hat ein Gedicht vorgetragen, was mich sehr überrascht hat. Hat superschön geklungen und ich fand es einfach interessant, hier mal was von dem Menschen mitzubekommen, sonst kannte ich ihn eher als Krieger.”

Gut vernetzt in Hamburg

Farhot ist gut vernetzt in Hamburg und hat mit einem Benefiz-Sampler Geld für afghanische Schulen gesammelt. Sammy Deluxe steuerte einen Song bei und der Präsident von St. Pauli spendete Geld. Bei Farhots neuer Platte bekam er unverhofft Unterstützung von einem DJ der Stadt: Booty Carrell aka Sebastian Reier, inzwischen Musikkurator an den Münchner Kammerspielen. Sebastian rief Farhot letztes Jahr wegen eines Theaterprojekts an. Weil sie ums Eck wohnten, spielte Sebastian ihm altes, afghanisches Vinyl vor. Musik aus der Heimat Farhots, die der aber nicht kannte. Nicht kennen konnte: “50 Jahre Bürgerkrieg, diasporische Kultur. Da ist ganz viel verloren gegangen oder hat sich in die Welt versprengt. Lustigerweise hab ich kein einziges Sample erkannt, von den Platten, die ich Fari gegeben habe. Weil seine Sampletechnik so irre ist. Und so schnell. Manchmal haben wir eine Platte am Morgen besprochen und schon am Mittag schickte er mir ein Stück. Er ist ein großer Meister seines Fachs“, so Sebastian Reier.