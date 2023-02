"Till" Dieser rührende Film zeigt einen Teil der rassistischen Geschichte der USA

„Till“ beginnt so, wie wir Filme aus den 50er Jahren kennen: Heiter, bunt, plüschig, ein bisschen spießig. Wir sehen den Alltag von Mamie Till-Mobley und ihres Sohnes Emmett Till. Nachdem der Vater im Krieg gestorben ist, hat Mamie einen Job als Sekretärin bekommen und führt seitdem in Chicago ein Leben in bescheidenem Wohlstand. Ihr 14jähriger Sohn Emmett ist ein beliebter und aufgeschlossener Junge. Regisseurin Chinonye Chukwu schafft es, dass man die beiden schon nach zehn Minuten des Films ins Herz geschlossen hat. Überhaupt funktioniert „Till“ bestens auf einer emotionalen Ebene, denn die Fakten sind ja längst Teil der amerikanischen Geschichte.

Emmett und seine Mutter Der junge Emmett - genannt Bo - wird von der Familie seines Onkels für einen Sommerurlaub in die alte Heimat der Mutter eingeladen, nach Mississippi, in den amerikanischen Süden also. Mamie willigt zwar ein, ist aber seitdem von Sorgen geplagt und schärft ihrem Sohn am Vorabend der Abreise noch einmal ein, dass das Leben für schwarze Menschen im Süden anders ist.

Folter, Mord und eine geschichtsträchtige Trauerfeier

Emmett erlebt den Süden wie eine fremde Welt. Aus dem weltoffenen Chicago kommend, erkennt er nicht, wie hart und gnadenlos die Trennung zwischen den Hautfarben down South nach wie vor durchgezogen wird. Emmet spricht eine weiße Frau an und pfeift ihr nach. Und ist das - erfahren wir wenig später - sein Todesurteil. Allein die Empörung, die die Frau danach zur Schau stellt, ist für einen Zuschauer von heute höchst befremdlich. Aber Chinonye Chukwu gelingt es eben auch, die ganze Überlegenheits-Anmaßung der Weißen in dieser Zeit darzustellen.

Emmet „Bo“ Till wird jedenfalls von zwei Weißen gefoltert, ermordet und anschließend in einen Fluss geworfen - an seinem geschundenen Körper sind all` die schweren Misshandlungen abzulesen. Seine tief erschütterte Mutter in Chicago entschließt sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Bei der Trauerfeier will sie allen zeigen, was ihrem Sohn angetan wurde.

"Bo ist in keinem Zustand, um gesehen zu werden. - Nein, er ist in genau dem richtigen Zustand dafür" Mamie Till-Mobley

Emmett Till wird im offenen Sarg aufgebahrt - und nicht nur die Trauernden in Chicago, sondern auch die amerikanische Öffentlichkeit jener Zeit und die Zuschauer dieses Films können sehen, wie weit rassistische Gewalt gehen kann. Der Fokus des Films bleibt danach auf Mamie Till, denn sie entwickelt sich zu einer Menschenrechtsaktivistin und bereitet sich darauf vor, in Mississippi bei der Gerichtsverhandlung gegen die inzwischen ermittelten Täter auszusagen. Der Film wird uns die Gesichter der Mörder nie richtig zeigen, die Kamera fährt an ihnen vorbei, denn hier - so sagt uns die Regisseurin - geht es um die Opfer.

Auch wenn ihr viele abraten: Am Ende reist Mamie Till nach Mississippi und macht ihre Aussage. Sie erzählt von den Ermahnungen gegenüber ihrem Sohn, aber sie macht auch den Unterschied zwischen Liebe und Hass deutlich.

"Ich habe ihn stets mit Liebe erzogen, vierzehn Jahre lang. Meine Warnungen, dass ihm Hass begegnen würde, sind wohl nicht zu ihm durchgedrungen." Mamie Till-Mobley

Tatsächlich scheinen auch die Zuschauer im Gerichtssaal immer noch nicht zu erkennen, womit Mamie Till ein Problem hat. So tief verwurzelt erscheint 1955 der Rassismus in den Südstaaten zu sein, dass selbst ein Lynchmord nicht als Hassverbrechen angesehen wird, sondern als etwas, das halt mal irgendwann vorkommen kann.

Neben der Rührung, die „Till“ unweigerlich hervorruft, ist dies ein ebenso wesentlicher Effekt dieses Films: Nämlich zu erfahren, dass man vor knapp 70 Jahren - Elvis war schon in den Charts - Morde begehen und zugeben konnte, ohne anschließend dafür bestraft zu werden.

Nach jahrzehntelangen Anläufen wurde Lynchmord als offizielles Hassverbrechen in den USA gebrandmarkt. Der sog. „Emmett-Till Antilynching Act“ wurde vom Kongress erst 2022 verabschiedet.